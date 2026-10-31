México

Harfuch reconoce a Sedena por 60 años del Plan DN-III-E: “brinda esperanza en los momentos más difíciles”

El secretario de Seguridad felicitó al general Ricardo Trevilla Trejo y reconoció la labor de soldados, personal de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional durante seis décadas de auxilio a la población

Omar García Harfuch reconoció a la Sedena por los 60 años del Plan DN-III-E y destacó las labores de auxilio realizadas por las Fuerzas Armadas.
Omar García Harfuch reconoció a la Sedena por los 60 años del Plan DN-III-E y destacó las labores de auxilio realizadas por las Fuerzas Armadas.
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por los 60 años de operación del Plan DN-III-E, estrategia mediante la cual integrantes de las Fuerzas Armadas han participado en labores de auxilio a la población durante situaciones de emergencia.

A través de una publicación en redes sociales, el funcionario federal felicitó al general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, así como a las mujeres y hombres del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional por las seis décadas de servicio mediante este plan.

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“Seis décadas de auxilio a la población representan generaciones de soldados que han rescatado personas, llevado alimentos y atención médica, abierto caminos y ayudado a comunidades enteras a recuperarse de una emergencia”, escribió Harfuch.

El secretario de Seguridad destacó que la presencia de los elementos militares durante situaciones críticas representa un respaldo para la población afectada.

“Su presencia en los momentos más difíciles brinda esperanza y demuestra, con hechos, su compromiso con el pueblo de México”, señaló.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Seis décadas de auxilio a la población

El Plan DN-III-E cumplió 60 años como uno de los principales mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante emergencias que afectan a la población.

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A lo largo de estas seis décadas, militares han participado en labores de rescate y apoyo a personas afectadas por distintos tipos de emergencias, además de colaborar en la distribución de alimentos, atención médica, recuperación de caminos y apoyo para la recuperación de comunidades.

La publicación de Harfuch estuvo acompañada por un mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también reconoció la trayectoria del plan de auxilio de la Sedena.

“Desde hace 60 años, el Plan DN-III-E ha promovido que mujeres y hombres de uniforme acudan al encuentro de nuestro pueblo cuando más los necesita”, escribió la mandataria.

El mensaje de Sheinbaum incluyó un video en el que se observa a elementos de las Fuerzas Armadas realizando labores de rescate entre los restos de una estructura colapsada.

Claudia Sheinbaum de pie detrás de un podio con el escudo nacional de México durante un evento público
Claudia Sheinbaum también reconoció a las Fuerzas Armadas por el Plan DNIII. (Prensa )

Las imágenes muestran a personal militar trabajando entre escombros para localizar y auxiliar a personas afectadas por una emergencia, como parte de las tareas de apoyo que realizan los cuerpos de auxilio.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

En su mensaje, Harfuch hizo un reconocimiento conjunto a quienes participan en estas labores, al mencionar al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El funcionario también dirigió su felicitación al general Ricardo Trevilla Trejo, quien encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional, institución responsable de coordinar las acciones del Plan DN-III-E.

La estrategia contempla la movilización de personal y recursos militares para atender a la población cuando ocurre una emergencia y se requiere apoyo para labores de rescate, atención y recuperación.

Para Harfuch, los 60 años del plan representan la continuidad de una labor realizada por distintas generaciones de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Elementos de las Fuerzas Armadas realizan labores de rescate como parte de las acciones de auxilio a la población. (Crédito: Defensa)
Elementos de las Fuerzas Armadas realizan labores de rescate como parte de las acciones de auxilio a la población. (Crédito: Defensa)

El funcionario resaltó particularmente las tareas que implican acudir a zonas afectadas, rescatar personas, proporcionar atención médica, distribuir alimentos y contribuir a restablecer las condiciones de las comunidades después de una emergencia.

El aniversario del Plan DN-III-E ocurre mientras las Fuerzas Armadas mantienen este tipo de labores como parte de sus tareas de apoyo a la población, además de sus funciones de seguridad y defensa.

Con su mensaje, Harfuch se sumó al reconocimiento expresado por Sheinbaum hacia los elementos que durante seis décadas han participado en operaciones de auxilio y recuperación en distintos puntos del país.

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