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Canelo Álvarez descarta retirarse en el Estadio Azteca y confiesa dónde quiere que sea su última pelea

En las últimas semanas surgió el rumor de ver a Canelo en el ring en el Coloso de Santa Úrsula como lo hizo Julio César Chávez en 1993

Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)
Emilio Azcárraga abrió las puertas del Estadio Banorte para que Canelo Álvarez protagonice una pelea, y destacó que valdría la pena ver al tapatío arriba del ring como en su momento lo hizo Julio César Chávez (Infobae México | Jovani Pérez)
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Saúl Canelo Álvarez desmintió que quiera hacer su última pelea en el Estadio Azteca y confesó donde quiere despedirse como boxeador profesional.

En las últimas semanas surgió el rumor de ver a Canelo en el ring en el Coloso de Santa Úrsula como lo hizo Julio César Chávez en 1993 cuando peleó contra Greg Haugen, luego de que Emilio Azcárraga le hiciera la invitación públicamente.

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¿Dónde quiere su última pelea Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez aclaró que sí le interesa pelear en el Estadio Azteca, pero negó haber dicho que ese combate será el último de su carrera. El boxeador señaló a IZQUIERDAZO que sus declaraciones previas se interpretaron fuera de contexto, por lo que la posibilidad de una función en ese inmueble no equivale a un anuncio de retiro.

Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)
Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)

El peleador tapatío precisó que, si tuviera que elegir el lugar para despedirse del boxeo, optaría por Guadalajara. Canelo vinculó esa decisión con sus orígenes, al recordar que fue ahí donde inició su carrera y se dio a conocer.

“Pues también yo estoy ilusionado de hacer una pelea en el Azteca, pero se salió un poquito de contexto ahí lo que dije porque no dije que sería mi última pelea en el Azteca, que me gustaría retirarme en el Azteca, realmente no fue así. Porque si fuera de dónde me gustaría retirarme, me gustaría retirarme en Guadalajara, que fue donde empecé, donde se me vio nacer, ahora sí que eso es lo que me gustaría”.

Hace apenas unos días, Canelo Álvarez expresó su deseo de combatir en el nuevo Estadio del Atlas, un proyecto cuya conclusión está prevista para 2030. Durante un video difundido en la presentación de la iniciativa, el boxeador tapatío manifestó que le gustaría subir al ring en ese recinto.

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¿Cuántas peleas le quedan a Canelo?

Canelo Álvarez aseguró que quiere pelear en el nuevo estadio del Atlas (especial)
Canelo Álvarez aseguró que quiere pelear en el nuevo estadio del Atlas (especial)

El boxeador mexicano ha señalado en entrevistas recientes que su carrera se aproxima a la etapa final. Su plan es retirarse cuando perciba que su cuerpo ya no responde al cien por ciento, con los 37 años como una edad tentativa para colgar los guantes.

Con esa meta, el pugilista dejó abierta la posibilidad de continuar algunos años más, aunque condicionó su futuro a su estado físico y a su capacidad para competir al máximo nivel.

Álvarez enfocado en ser campeón mundial

Tras ceder todos sus títulos mundiales ante Terence Crawford el año pasado y pasar por una cirugía de codo, Saúl Álvarez aplazó su vuelta al ring. El mexicano buscará relanzar su carrera en su tramo final, después de haber sido una de las figuras del boxeo internacional durante los últimos años.

El jalisciense afrontará por primera vez en cuatro años una pelea como aspirante a un campeonato mundial. Aunque aparece como favorito, tendrá un desafío exigente ante Christian Mbilli, invicto con 29 triunfos —24 por nocaut—, ningún revés y un empate.

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)
Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

Mbilli viene de igualar con el guatemalteco Lester Martínez luego de 10 asaltos por el título interino del CMB.

El combate entre Álvarez y Mbilli del próximo 31 de octubre despierta expectativas por sus estilos opuestos y por el presente de ambos. Canelo intentará recuperar terreno en el peso supermediano tras casi un año sin pelear, mientras que su rival llega con presión sostenida y capacidad de definición.

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Álvarez cuenta con experiencia en combates de máxima exigencia y eficacia para golpear al cuerpo, aunque su ritmo y estado físico generan interrogantes por la inactividad. Mbilli, de 31 años, puede buscar un alto volumen de golpes desde los primeros rounds. El ganador también podría quedar encaminado hacia una pelea con Martínez, campeón interino del CMB.

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