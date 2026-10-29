Homicidio, extorsión y robo de agua: caen cuatro en Ecatepec, uno de ellos era objetivo prioritario para la Marina

Ecatepec mantiene operativos contra el robo de agua potable, una actividad que incluye conexiones clandestinas a la red pública y la extracción del líquido para su posterior comercialización mediante pipas. (Crédito: especial)

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Cuatro hombres señalados por su presunta relación con delitos de alto impacto fueron detenidos durante dos cateos en Ecatepec, Estado de México. Entre ellos se encuentra Miguel “N”, identificado por la Secretaría de Marina (Semar) como un objetivo prioritario y presunto generador de violencia en el municipio.

Las intervenciones se realizaron en las colonias Progreso de la Unión y Emiliano Zapata Primera Sección, mediante un operativo coordinado entre la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y autoridades municipales.

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De acuerdo con la información, difundida este miércoles, Miguel “N” estaría relacionado con homicidio, extorsión, despojo, robo con violencia, robo de agua y tráfico de drogas y armas. Las autoridades no detallaron los casos específicos que sustentarían cada uno de los señalamientos.

Durante la primera diligencia, en un inmueble de Progreso de la Unión, fue detenido Miguel “N”. En el lugar, personal de la SSPC aseguró armas de fuego tipo escuadra, teléfonos celulares, documentos, credenciales y bolsas de plástico negras con diversos artículos personales.

En una segunda intervención, realizada en la colonia Emiliano Zapata Primera Sección, fueron detenidos Hugo “N”, Irving Eduardo “N” y José Alejandro “N”, señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo.

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Los cuatro hombres fueron trasladados a las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Ecatepec acumula más de 100 tomas clandestinas de agua aseguradas en 2026

Uno de los delitos que las autoridades atribuyen a Miguel “N” es el robo de agua, una actividad que en Ecatepec ha derivado en operativos contra conexiones ilegales, inmuebles utilizados para extraer el recurso y puntos de distribución clandestina.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, el gobierno municipal reportó el aseguramiento de más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles relacionados con la extracción ilegal de agua potable. En ese periodo, diez personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por este delito, según cifras difundidas por la administración local en junio.

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La alcaldesa Azucena Cisneros explicó que algunas personas se hacían pasar por trabajadores municipales para perforar tuberías de la red pública y desviar el líquido. El agua era utilizada para abastecer negocios o comercializada mediante pipas, al margen de los mecanismos legales de distribución.

El problema no se limita a la extracción. Las conexiones irregulares también pueden afectar la presión y el suministro en las zonas conectadas a la red pública, mientras que las familias que carecen de servicio regular pueden depender de la compra de agua distribuida por vehículos particulares.

En noviembre de 2025, el gobierno municipal informó sobre los resultados del operativo Caudal, mediante el cual fueron intervenidos 11 inmuebles en los que se extraía agua clandestinamente. La administración estimó que de esos puntos se sustraían alrededor de 198 millones de litros al mes, equivalentes a unas 20 mil pipas de 10 mil litros.

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Según el reporte municipal, uno de los pozos intervenidos podía extraer hasta 600 mil litros diarios. Las autoridades señalaron entonces que el agua recuperada contribuiría a mejorar el suministro mediante la red pública y a reducir la dependencia de las pipas irregulares.

Operativos contra el huachicoleo de agua

En octubre de 2025, Ecatepec desplegó alrededor de 300 elementos de distintas corporaciones mediante el operativo Neptuno, dirigido a combatir el robo, la extracción, la venta, la distribución y el transporte ilegal de agua potable.

La intervención permitió asegurar nueve inmuebles, nueve tomas clandestinas y un pozo, de acuerdo con el gobierno municipal. Participaron policías municipales y estatales, personal de la Fiscalía regional, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, además de agentes ministeriales y peritos.

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Las acciones se extendieron a colonias como San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia y San Francisco de Asís. En Olímpica Jajalpa fue localizado el pozo asegurado durante el operativo.

En junio de 2026, el gobierno municipal volvió a reportar resultados contra esta actividad, con más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles asegurados durante los primeros cinco meses del año. Las autoridades también señalaron que las denuncias ciudadanas habían contribuido a localizar algunos de los puntos de extracción.

Estos antecedentes permiten dimensionar la magnitud del robo de agua en Ecatepec, aunque no demuestran que Miguel “N” o los otros tres detenidos estén vinculados con los inmuebles o las conexiones aseguradas en operativos anteriores. La información oficial sobre su captura no identifica una toma clandestina específica ni detalla el volumen de agua presuntamente sustraído por los sospechosos.

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Ocho detenidos más en una operación distinta en Ecatepec

El 29 de octubre, autoridades también reportaron la detención de otras ocho personas durante un cateo en la colonia San Isidro Atlautenco. La operación fue realizada por la Marina, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional y la policía municipal.

Entre los detenidos se encuentran siete hombres y una mujer, señalados por su presunta relación con homicidio, extorsión, despojo, robo con violencia, robo de agua y tráfico de drogas y armas.

Información publicada por medios locales identifica al grupo con la organización conocida como USON, cuyo presunto líder, Guillermo Fragoso Báez, alias “El Memo”, permanece prófugo, según esos reportes. Las autoridades no han confirmado públicamente que esta operación esté relacionada con los cuatro arrestos anunciados un día antes.

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Las dos intervenciones reflejan que las investigaciones contra grupos presuntamente vinculados con delitos de alto impacto continúan en el municipio mexiquense.