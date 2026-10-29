La vez que AMLO llamó “adversario político” a Cuauhtémoc Cárdenas

AMLO llamó “adversario político” a Cuauhtémoc Cárdenas en 2023 (Foto: Cuartoscuro)

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Andrés Manuel López Obrador llamó “adversario político” a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, durante su conferencia matutina cuando era presidente de México, después de que el nombre del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se relacionara con Mexicolectivo, una iniciativa integrada por políticos, académicos, empresarios y exfuncionarios críticos de su gobierno.

La declaración llamó la atención porque ambos políticos ocuparon lugares centrales en la construcción de la izquierda electoral mexicana y compartieron, durante distintas etapas, objetivos relacionados con la democratización del país.

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“En política sí, si él asume una postura de este tipo”, respondió López Obrador cuando un periodista le preguntó si consideraba adversario al ingeniero. No obstante, en esa misma intervención afirmó que lo estimaba, lo respetaba y lo consideraba precursor de su movimiento.

La frase se produjo en medio de las diferencias entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y los promotores de Mexicolectivo, agrupación que presentó una plataforma denominada Punto de Partida para discutir los problemas nacionales y plantear alternativas políticas.

Cuauhtémoc Cárdenas se desmarca

AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas (Foto: cuartoscuro)

Durante la conferencia del 31 de enero de 2023, López Obrador ubicó a Mexicolectivo dentro de lo que calificó como el ala moderada del bloque conservador. Sostuvo que el país atravesaba un momento de definiciones políticas y cuestionó a quienes, desde su perspectiva, se oponían a la transformación impulsada por su administración.

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“Estamos viviendo un momento de definiciones”, señaló el entones mandatario al explicar su postura sobre el grupo.

El presidente también planteó que no existía un punto intermedio entre respaldar al pueblo o favorecer a la oligarquía, una posición con la que justificó su lectura de las diferencias políticas con los integrantes de la iniciativa.

Sin embargo, la participación de Cárdenas en las etapas iniciales de Mexicolectivo no significaba que respaldara su lanzamiento. El propio ingeniero aclaró ese mismo día que había informado previamente a los promotores que dejaría de participar en el proyecto por consideraciones de carácter político.

En un pronunciamiento público, Cárdenas explicó que no había sido convocante de la iniciativa y se deslindó de su formulación y desarrollo posterior.

El deslinde modificó el contexto de la polémica, pues la declaración presidencial se había producido cuando todavía se asociaba al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México con el grupo.

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AMLO celebró el deslinde de Cárdenas

AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas (Foto: cuartoscuro)

El 1 de febrero de 2023, López Obrador reaccionó al posicionamiento del ingeniero y expresó satisfacción por su decisión de separarse de Mexicolectivo.

“Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero”, comentó durante su conferencia matutina, al explicar que desconocía que Cárdenas ya había comunicado su salida a los organizadores.

El entonces presidente mantuvo sus críticas hacia los integrantes de la agrupación, pero reiteró su reconocimiento al papel histórico de Cárdenas en la construcción del movimiento democrático mexicano.

La secuencia de declaraciones mostró que el señalamiento inicial estuvo vinculado con la interpretación política que López Obrador hizo de la posible participación del ingeniero en la iniciativa, y no con un anuncio de ruptura personal entre ambos.

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“Adversario no es enemigo”, aclaró López Obrador

AMLO y Cuauhtémoc Cárdenas (Foto: cuartoscuro)

La polémica volvió a abordarse el 6 de febrero de 2023, cuando López Obrador rechazó que sus palabras representaran una invitación a confrontarse con Cárdenas.

“Decir ‘adversario’ no es decir ‘enemigo’”, sostuvo el mandatario, al explicar que, en su interpretación, el término describía una situación en la que ya no existían coincidencias políticas.

También insistió en que estimaba y respetaba al ingeniero, a quien reconoció como precursor del movimiento que lo llevó a la Presidencia en 2018.

Con esa aclaración, López Obrador buscó distinguir entre las diferencias ideológicas y la relación personal con uno de los dirigentes más reconocidos de la izquierda mexicana.

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Una relación marcada por la historia de la izquierda

La controversia de 2023 tuvo un significado particular por la trayectoria de ambos personajes. Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura decisiva en la oposición al sistema político priista durante la década de 1980 y encabezó la corriente democrática que antecedió a la formación del PRD en 1989.

López Obrador, por su parte, desarrolló buena parte de su carrera política dentro del PRI y posteriormente en el PRD, antes de fundar Morena y competir por la Presidencia de la República.

Aunque compartieron espacios y objetivos durante distintas etapas, sus proyectos políticos tomaron caminos propios.

El episodio de Mexicolectivo evidenció esas diferencias y dejó una declaración que resumió la distancia entre ambos: López Obrador consideró a Cárdenas un adversario político bajo determinadas condiciones, pero sostuvo que el desacuerdo no eliminaba su respeto por su trayectoria.

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La precisión posterior del entonces presidente fue central para entender el episodio: la disputa se planteó en el terreno político, mientras el reconocimiento al papel histórico de Cárdenas permaneció en sus declaraciones públicas.