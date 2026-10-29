La caída del sistema: la noche del fraude electoral de 1988 que le arrebató la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas

Una ilustración reúne los rostros de los políticos mexicanos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Bartlett y Carlos Salinas de Gortari sobre un fondo claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 6 de julio de 1988, alrededor de las 20:30 horas, las pantallas del Registro Nacional de Electores dejaron de transmitir datos. Los primeros resultados de la jornada electoral favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sobre el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas de Gortari. Lo que ocurrió en las siguientes horas —y en los siete días que tardó la Comisión Federal Electoral en publicar cifras oficiales— quedó grabado en la memoria política de México como “la caída del sistema”: el episodio que, para millones de mexicanos, consumó el mayor fraude electoral del siglo XX.

Los resultados definitivos que la CFE publicó el 13 de julio otorgaron a Salinas el 50.36% de los votos válidos, frente al 31.12% de Cárdenas y el 17.07% del candidato del Partido Acción Nacional, Manuel Clouthier. Una semana de silencio oficial separó la jornada de esas cifras. En ese lapso, las boletas de 45% de las casillas nunca se contabilizaron públicamente, según documentó años después el propio Cárdenas ante autoridades electorales.

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Dos asesinatos antes de la elección y una red electoral destruida

CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. Este día se cumplieron 28 años de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En la imagen, el 17 de septiembre de 1987 Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, marchan al Zócalo capitalino como parte de la "Movilización de las 100 horas". FOTO: ARCHIVO /PEDRO VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

La jornada del 6 de julio llegó precedida de sangre. El 2 de julio de 1988, mientras Cárdenas recorría Michoacán en campaña, le informaron que el abogado Javier Ovando y su asistente Román Gil —responsables de la red electoral del Frente Democrático Nacional— habían sido secuestrados en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente en un automóvil abandonado en la Merced Balbuena.

Ovando era el coordinador nacional de la estrategia de recepción de información electoral del FDN: la persona encargada de recibir los datos de las casillas en todo el país y consolidarlos para el candidato opositor. Su asesinato dejó al Frente sin su principal red de contactos justo antes de los comicios. El FDN llegó a la elección más vigilada de su historia sin los ojos que necesitaba en las urnas.

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Las irregularidades comenzaron antes de que abrieran las casillas. Se denunció la publicación tardía de su ubicación, el borrado de la tinta indeleble en los dedos de votantes, padrones electorales incompletos y boletas marcadas previamente a favor del PRI en estados como Chiapas, Jalisco, Michoacán y Veracruz, de acuerdo con lo documentado en el expediente histórico de las elecciones federales de 1988.

La noche que el sistema “se cayó” cuando Cárdenas iba ganando

Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Bartlett y Carlos Salinas de Gortari figuran en una recreación artística ambientada en una sala oficial con computadoras antiguas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 19:00 horas del 6 de julio debían fluir los primeros resultados desde el Registro Nacional de Electores. El sistema, operado bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación encabezada por Manuel Bartlett Díaz, no era el único centro de cómputo en funcionamiento esa noche. Existía un segundo sistema —el llamado SNIPE, Sistema Nacional de Información Político Electoral— instalado en la sede de Gobernación en Bucareli, cuya existencia se mantuvo en secreto hasta que la oposición lo descubrió por las “numerosas e indiscretas contrataciones” que se hicieron para montarlo, según documentó la investigación histórica del proceso electoral.

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Lo que ocurrió dentro de ese sistema lo reconstruyó años después el investigador Jorge Castañeda: los primeros datos que llegaban correspondían a casillas del Distrito Federal y estados cercanos, zonas donde Cárdenas arrasaba. Para evitar que esa información se hiciera pública antes de tener suficientes resultados de los bastiones priistas del interior, el flujo se bifurcó: las casillas favorables al PRI pasaban al archivo accesible para todos los partidos; las desfavorables se mantenían ocultas en un archivo protegido con contraseñas al que solo tenían acceso desde Bucareli.

Manuel Bartlett (Cuartoscuro)

Cuando un técnico del PAN logró acceder por accidente al archivo secreto, un representante priista lo retiró de la terminal. Minutos después, las pantallas se apagaron.

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Diego Fernández de Cevallos, comisionado del PAN ante la CFE, inmortalizó el momento con una ironía que la historia registró: señaló que el sistema “se había caído”, aclarando que parecía tratarse “del verbo callar, no del verbo caer”. Bartlett pidió calma a los comisionados y prometió que “la información empezará a fluir”.

No fluyó esa noche.

Cárdenas, que recibía sus propios datos parciales, fue cuidadoso al presentarlos públicamente: “No estoy anunciando que voy ganando las elecciones: estoy presentando cifras que indican que voy ganando”, declaró. Y sobre el silencio del sistema oficial, ironizó: “Seguramente los resultados no están resultando como tienen que resultar para ellos.”

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De la Madrid ordenó proclamar a Salinas ganador sin cifras

Lo que ocurrió en las horas siguientes involucró directamente al presidente de la República. Bartlett, avisado por el operador del SNIPE Óscar de Lasse de que el PRI perdía en la capital y en los estados cercanos, se comunicó con el presidente Miguel de la Madrid. Años después, en el libro Cambio de rumbo: Testimonio de una Presidencia, De la Madrid reconoció haber ordenado al presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, proclamar el triunfo de Salinas antes de que hubiera una sola cifra oficial.

(Foto: Especial)

“Me comuniqué entonces con Bartlett y le comenté lo que opinaba el candidato (Salinas)… reconoció que era necesario que Salinas se proclamara triunfador”, escribió De la Madrid en sus memorias.

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A la 1:35 de la madrugada del 7 de julio, De la Vega Domínguez se plantó ante los medios y anunció el triunfo “rotundo, contundente, legal e inobjetable” de Salinas, violando el acuerdo entre todos los partidos de no declarar ganador hasta tener resultados oficiales. El comisionado del Partido Mexicano Socialista Jorge Alcocer protestó de inmediato: “Nadie puede proclamar un triunfo, porque de aquí no ha salido un solo resultado, ni siquiera de una sola casilla.”

Esa misma noche, Cárdenas, Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra se presentaron juntos en las oficinas de la Secretaría de Gobernación para entregar a Bartlett un documento que denominaron “Llamado a la legalidad”. En él, los tres candidatos opositores advirtieron que, de no restablecerse la legalidad del proceso, “no aceptaríamos los resultados ni reconoceríamos las autoridades que provinieran de hechos fraudulentos”. Bartlett respondió: “No prejuzguemos. Sus imputaciones no están sustentadas. Estamos viviendo un proceso limpio, democrático.”

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Salinas defendió su triunfo; Cárdenas jamás reconoció su derrota

CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, durante la creación del partido en el zócalo capitalino. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

El 9 de julio, tres días después de la elección y cuatro antes de que la CFE publicara los resultados oficiales, Cárdenas se declaró ganador: “La captación directa de cifras electorales y, sobre todo, informaciones que nos merecen toda credibilidad, procedentes del interior del gobierno… nos permiten afirmar que hemos ganado la elección presidencial”, declaró públicamente.

El 10 de julio fue más directo: “Las cifras de la Comisión Federal Electoral no son creíbles y solo pueden ser producto del fraude. La información no está llegando al pueblo, pero el pueblo no admite el engaño del gobierno ni menos acepta a un gobierno que surja del fraude”, dijo.

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Cárdenas documentó ante autoridades electorales que el recuento oficial omitió 25 mil casillas y sostuvo: “45% del total se inventaron. Esos números inventados se hicieron oficiales y así se armó la elección”.

Salinas nunca cedió. En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, años después del proceso, respondió: “¿Qué hubieron irregularidades? Por supuesto, se señalaron. En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, pues esas actas, la suma de los votos, muestran que ganó el candidato del PRI”.

En el documental PRI: Crónica del Fin, producido por Televisa en 2025 y dirigido por Denise Maerker, ambos protagonistas fueron entrevistados por separado. Cuando Maerker le preguntó a Salinas si había ganado la elección de 1988, respondió visiblemente molesto: “Claro que gané esta elección, pero basado en el resultado que está en las actas electorales. ¿Y qué dijo de la elección de 1994, también la ganó cuando quedó en tercer lugar? Y de la elección del año 2000 donde también quedó en tercer lugar, ¿qué dijo?”.

Bartlett admitió en 2017 que Salinas no ganó; las boletas ya habían sido quemadas en 1991

El primer debate presidencial fue en 1994 (Cuartoscuro)

Durante casi tres décadas, la versión oficial sostuvo que la interrupción del sistema fue una falla técnica. El 7 de julio de 2017, Bartlett rompió ese silencio en entrevista con el diario Reforma: afirmó que Salinas no ganó la elección de 1988 y que se manipularon las cifras para entregarle la presidencia. Señaló que el fraude se orquestó mediante un acuerdo entre el PRI y el Partido Acción Nacional, con la complicidad de dirigentes del propio Frente Democrático Nacional.

“¿Quién ganó, si se quemaron los paquetes, si se entregó Salinas al PAN —estaba muy preocupado, obviamente—, y si no revisaron los paquetes y no salió nada con este acuerdo y esa complicidad del PAN a la hora de hacer el dictamen: ‘Vámonos, tapen todo’? No ganó la elección, la perdió”, declaró Bartlett a Reforma.

Para entonces, la evidencia física ya era irrecuperable. En 1991, tres años después de la elección, las bancadas del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados aprobaron la incineración de las boletas electorales de 1988. Fernández de Cevallos defendió la medida desde la tribuna: “Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista acepta que se destruyan esos míticos documentos”, dijo.

La quema en 1991 cerró para siempre cualquier posibilidad de recuento. Las actas distritales, que sí se conservan en el Archivo General de la Nación, quedaron como el único rastro oficial de una elección que Cárdenas describió como fabricada.

De los cinco estados donde los resultados oficiales reconocieron la victoria de Cárdenas —Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Morelos y Baja California—, tres gobernadores fueron obligados a renunciar en los meses siguientes: los de Baja California, Michoacán y Estado de México, a quienes el PRI responsabilizó por la derrota en sus entidades, según el expediente histórico del proceso electoral federal de 1988.

La crisis política que dejó aquella noche forzó una reforma que en 1990 creó el Instituto Federal Electoral (IFE), primer organismo con autonomía para organizar comicios fuera del control de la Secretaría de Gobernación. Cárdenas canalizó la movilización hacia la fundación del Partido de la Revolución Democrática el 5 de mayo de 1989, bajo el lema “Democracia ya, patria para todos”, consolidando por primera vez a la izquierda mexicana en una fuerza política nacional organizada.