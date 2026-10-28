México

Conductor de app secuestró a jovencita de 16 años: la rescatan porque mandó su ubicación en tiempo real a su mamá en Tijuana

La joven notó que se desvió de la ruta y ni siquiera marcó su sistema a la dirección donde ella le indicó por lo que inmediato aletó a su madre y gracias a la rápioda acción de la policía lograron salvarla, el chofer ya la había llevado a su propia casa

La policía logró hallar a la joven en la casa del chofer tras secuestrarla en Tijuana, Baja California Foto: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC)
La policía logró hallar a la joven en la casa del chofer tras secuestrarla en Tijuana, Baja California Foto: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC)
Guardar

Una adolescente de 16 años fue rescatada en Tijuana y Daniel “N”, conductor de una plataforma digital, fue detenido por su presunta participación en la privación de la libertad de la joven durante un viaje que comenzó en Tecate. La localización fue posible después de que la víctima alertó a su madre mediante WhatsApp y compartió su ubicación en tiempo real.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 27 de octubre de 2026, cuando la adolescente solicitó el servicio de transporte en las inmediaciones de la colonia Valle Verde, en el municipio de Tecate. La joven abordó la unidad para dirigirse a su destino.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto, la menor advirtió que el conductor cambió la ruta prevista y comenzó a desplazarse hacia Tijuana. Al percatarse de que el auto se alejaba del recorrido establecido, utilizó su teléfono celular para enviar mensajes de alerta a su madre.

La información compartida permitió conocer los desplazamientos de la adolescente entre Tecate y Tijuana. La madre pidió la intervención urgente de las corporaciones estatales tras recibir la ubicación geográfica de su hija.

La joven fue prevenida y mandó la ubicación en tiempo real a su madre, los policías actuaron de inmediato y la suguieron para encontrarla a salvo Foto: (FESC)
La joven fue prevenida y mandó la ubicación en tiempo real a su madre, los policías actuaron de inmediato y la suguieron para encontrarla a salvo Foto: (FESC)

La geolocalización condujo a agentes hasta una vivienda en Buenos Aires Norte

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de búsqueda y localización con apoyo de los datos enviados desde el teléfono de la joven. Los agentes utilizaron la señal de geolocalización para seguir el desplazamiento de la unidad.

PUBLICIDAD

Las coordenadas condujeron a los elementos estatales hasta un domicilio particular de la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana. En ese inmueble localizaron a la adolescente y la pusieron bajo resguardo.

Durante la intervención también fue detenido Daniel “N”, identificado como el conductor del vehículo en el que viajaba la joven. El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta participación en los hechos.

Imagen MYTJQIR4KVEDTIRWKHNRDYC5WI

La autoridad deberá determinar las circunstancias en que ocurrió el traslado desde Tecate y la posible responsabilidad del detenido. La joven había informado a su madre que el chofer tomaba una ruta distinta a la que esperaba durante el viaje.

La adolescente recibió valoración física y emocional en el Hospital General

Después de ser localizada, la menor fue trasladada al Hospital General para recibir una valoración física y emocional. La atención médica se realizó tras el rescate efectuado por los agentes estatales en Tijuana.

La alerta enviada por WhatsApp permitió que la madre conociera la ubicación de la joven mientras el automóvil avanzaba hacia otro municipio. Ese intercambio de mensajes derivó en la solicitud de apoyo a las autoridades.

Manos de una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación de Uber abierta, mostrando un mapa y un coche, en una calle con tráfico y edificios al atardecer.
Una persona utiliza la aplicación de Uber en su teléfono móvil para solicitar un viaje en las calles de la Ciudad de México al anochecer, destacando la integración de la tecnología en la vida urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adolescente fue ubicada en el domicilio señalado por la información digital de su teléfono. La detención del conductor ocurrió en el mismo lugar donde los policías estatales localizaron a la víctima.

Daniel “N” quedó bajo custodia de las autoridades, mientras la adolescente recibió atención médica posterior al operativo. La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana intervino después del reporte presentado por la madre de la joven.

Temas Relacionados

adolescentesecuestroTijuanamexico-noticiasBaja Californiaapptransportemexico-seguridadTecate

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Asaltos y operadores asesinados: qué falta para garantizar la seguridad del transporte de carga en México

Luego de una serie de bloqueos, el Gobierno federal acordó con los transportistas discutir medidas de seguridad carretera en próximas mesas de trabajo; entre enero y septiembre se registraron 3 mil 646 denuncias por robo a unidades de carga

Asaltos y operadores asesinados: qué falta para garantizar la seguridad del transporte de carga en México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas en CDMX: seis implicados fueron detenidos

En el sitio se localizaron 19 placas de distintas entidades del país, de las que 8 contaban con reporte de robo

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas en CDMX: seis implicados fueron detenidos

Así han sido los ataques contra inmuebles ligados a Rocha Moya en Sinaloa: dos propiedades fueron baleadas

Un inmueble que funcionó como casa de campaña del gobernador con licencia fue atacado a balazos en Culiacán; en mayo, otra propiedad suya también fue agredida

Así han sido los ataques contra inmuebles ligados a Rocha Moya en Sinaloa: dos propiedades fueron baleadas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre? Líneas 3 y 7 del MB con retrasos por festejos a San Judas Tadeo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre? Líneas 3 y 7 del MB con retrasos por festejos a San Judas Tadeo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Desarticulan centro para la falsificación y venta de placas apócrifas en CDMX: seis implicados fueron detenidos

Así han sido los ataques contra inmuebles ligados a Rocha Moya en Sinaloa: dos propiedades fueron baleadas

Secretaria del Bienestar de Uruapan aún no comparece por asesinato de Carlos Manzo: qué falta por esclarecer tras avances del 90% por la FGE

Carlos Manzo será homenajeado a un año de su asesinato: habrá marcha y estatua en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Día de Muertos: famosos que nos dejaron antes de tiempo este 2026

Día de Muertos: famosos que nos dejaron antes de tiempo este 2026

Cuál es el estado de salud de la modelo que recibió un golpe de un dron por patada del conductor Ernesto Chavana

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años

“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

Aaron Mercury quiere a Aldo de Nigris como su pareja en un corto LGBT+ dirigido por el cineasta “Chamaco Mexicano”

DEPORTES

Quién es Rubén ‘Púas’ Olivares, histórico deportista mexicano que anunció la venta de terrenos para pagar una operación

Quién es Rubén ‘Púas’ Olivares, histórico deportista mexicano que anunció la venta de terrenos para pagar una operación

Televisora anuncia que transmitirá los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en México

La Fórmula 1 toma la capital: agenda y eventos de los pilotos en la CDMX previo al Gran Premio de México 2026

Mary Fredette, la estadounidense que vendía pan en Veracruz ahora conquista México con “La Inmortal”, su canción de Día de Muertos 

Padre de Checo Pérez destaca apoyo de Emilio Azcárraga a la carrera de su hijo