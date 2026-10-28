Conductor de app secuestró a jovencita de 16 años: la rescatan porque mandó su ubicación en tiempo real a su mamá en Tijuana

La policía logró hallar a la joven en la casa del chofer tras secuestrarla en Tijuana, Baja California Foto: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC)

Guardar

Una adolescente de 16 años fue rescatada en Tijuana y Daniel “N”, conductor de una plataforma digital, fue detenido por su presunta participación en la privación de la libertad de la joven durante un viaje que comenzó en Tecate. La localización fue posible después de que la víctima alertó a su madre mediante WhatsApp y compartió su ubicación en tiempo real.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 27 de octubre de 2026, cuando la adolescente solicitó el servicio de transporte en las inmediaciones de la colonia Valle Verde, en el municipio de Tecate. La joven abordó la unidad para dirigirse a su destino.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto, la menor advirtió que el conductor cambió la ruta prevista y comenzó a desplazarse hacia Tijuana. Al percatarse de que el auto se alejaba del recorrido establecido, utilizó su teléfono celular para enviar mensajes de alerta a su madre.

La información compartida permitió conocer los desplazamientos de la adolescente entre Tecate y Tijuana. La madre pidió la intervención urgente de las corporaciones estatales tras recibir la ubicación geográfica de su hija.

La joven fue prevenida y mandó la ubicación en tiempo real a su madre, los policías actuaron de inmediato y la suguieron para encontrarla a salvo Foto: (FESC)

La geolocalización condujo a agentes hasta una vivienda en Buenos Aires Norte

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de búsqueda y localización con apoyo de los datos enviados desde el teléfono de la joven. Los agentes utilizaron la señal de geolocalización para seguir el desplazamiento de la unidad.

PUBLICIDAD

Las coordenadas condujeron a los elementos estatales hasta un domicilio particular de la colonia Buenos Aires Norte, en Tijuana. En ese inmueble localizaron a la adolescente y la pusieron bajo resguardo.

Durante la intervención también fue detenido Daniel “N”, identificado como el conductor del vehículo en el que viajaba la joven. El hombre quedó a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta participación en los hechos.

La autoridad deberá determinar las circunstancias en que ocurrió el traslado desde Tecate y la posible responsabilidad del detenido. La joven había informado a su madre que el chofer tomaba una ruta distinta a la que esperaba durante el viaje.

PUBLICIDAD

La adolescente recibió valoración física y emocional en el Hospital General

Después de ser localizada, la menor fue trasladada al Hospital General para recibir una valoración física y emocional. La atención médica se realizó tras el rescate efectuado por los agentes estatales en Tijuana.

La alerta enviada por WhatsApp permitió que la madre conociera la ubicación de la joven mientras el automóvil avanzaba hacia otro municipio. Ese intercambio de mensajes derivó en la solicitud de apoyo a las autoridades.

Una persona utiliza la aplicación de Uber en su teléfono móvil para solicitar un viaje en las calles de la Ciudad de México al anochecer, destacando la integración de la tecnología en la vida urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adolescente fue ubicada en el domicilio señalado por la información digital de su teléfono. La detención del conductor ocurrió en el mismo lugar donde los policías estatales localizaron a la víctima.

PUBLICIDAD

Daniel “N” quedó bajo custodia de las autoridades, mientras la adolescente recibió atención médica posterior al operativo. La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana intervino después del reporte presentado por la madre de la joven.