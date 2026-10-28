México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ellas son las últimas beneficiarias en recibir el pago de octubre

La dispersión de recursos comenzó el pasado 26 de octubre y concluirá el próximo viernes

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)
Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar cuyo primer apellido inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z serán las últimas en recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 (Secretaría del Bienestar Edomex)
Guardar

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar cuyo primer apellido inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z serán las últimas en recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. El depósito está programado para este 30 de octubre, de acuerdo con el calendario difundido por las autoridades del Estado de México.

La dispersión de recursos comenzó el pasado 26 de octubre y concluirá el próximo viernes. Las beneficiarias del grupo 5, integrado por los apellidos que van de la R a la Z, cierran el calendario de pagos del programa estatal.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Bienestar del Edomex distribuye los depósitos en cinco grupos organizados por la primera letra del apellido. El esquema busca escalonar la entrega del apoyo económico durante cinco días consecutivos.

Mujeres con Bienestar programas sociales pago septiembre-octubre 2026 Edomex
Listo pago del 5 bimestre del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Beneficiarias que ya recibieron su pago

Antes de estas participantes, recibieron el depósito las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras A-B, C-G, H-L y M-Q.

La entrega para el grupo 1 se realizó el 26 de octubre e incluyó a las mujeres con apellidos que comienzan con A y B. El 27 de octubre correspondió a las letras C a G.

Este 28 de octubre reciben el apoyo las beneficiarias con apellidos de la H a la L, mientras que el grupo 4, formado por las letras M a Q, tiene programado su depósito para este 29 de octubre.

PUBLICIDAD

El calendario concluye el 30 de octubre con las mujeres cuyos apellidos comienzan con R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. La fecha aplica para las personas que mantienen vigente su incorporación al programa.

  • Lunes 26 de octubre: Grupo 1, apellidos con letras A-B.
  • Martes 27 de octubre: Grupo 2, apellidos con letras C-G.
  • Miércoles 28 de octubre: Grupo 3, apellidos con letras H-L.
  • Jueves 29 de octubre: Grupo 4, apellidos con letras M-Q.
  • Viernes 30 de octubre: Grupo 5, apellidos con letras R-Z.
Calendario de pago Mujeres con Bienestar Edomex programas sociales
Calendario de pago Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

La fecha de depósito no necesariamente obliga a retirar el dinero el mismo día. Las beneficiarias pueden usar la tarjeta en establecimientos que acepten el medio de pago o acudir a los puntos habilitados para disponer de efectivo.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.
Imagen 5JPOYCUSUJBNBE4OSKKBECALLI

Detalles del programa

Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México y cumple con los criterios de incorporación definidos por la administración estatal. La tarjeta permite realizar compras, pagar servicios y disponer de dinero en efectivo.

El programa contempla un apoyo económico bimestral y otros servicios para las mujeres registradas. Entre las novedades anunciadas para las beneficiarias está un servicio gratuito de telefonía y acceso a WhatsApp.

El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)
El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

Mujeres con Bienestar anuncia telefonía y WhatsApp gratuitos

Por otra parte, el Gobierno del Edomex también señala que las beneficiarias podrán conocer el procedimiento para solicitar el servicio de telefonía mediante el portal oficial de Mujeres con Bienestar.

Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto
Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto (Gob. Edomex)

Las autoridades todavía deben dar a conocer los requisitos específicos y las indicaciones para el registro de este servicio. Las mujeres interesadas deben revisar la información publicada en los canales institucionales y evitar proporcionar datos personales a páginas no oficiales.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexPagos2026octubreProgramas socialesProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 28 de octubre

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

El titular de la SSPC también sostuvo reuniones con la gobernadora interina del estado y con el secretario de seguridad

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad

El hombre de 68 años cuenta con cuatro mandamientos judiciales en Florida

Capturan en Mérida a un hombre considerado como objetivo prioritario en EEUU: lo vinculan a una célula dedicada al fraude y robo de identidad

La Sonora Dinamita cancela concierto y acusa de inclumplimiento de contrato: cómo solicitar un reembolso

La mánager Xíu García firmó el comunicado donde la agrupación detalla que los organizadores se negaron a cubrir el alojamiento del grupo, condición que figuraba en el contrato firmado por ambas partes

La Sonora Dinamita cancela concierto y acusa de inclumplimiento de contrato: cómo solicitar un reembolso

“Retirar contenidos no garantiza protección”: presentan guía para proteger a menores tras decreto para regular uso de redes sociales en México

ChildFund presenta guía para proteger a menores en internet tras la publicación presidencial que busca regular el contenido en redes sociales

“Retirar contenidos no garantiza protección”: presentan guía para proteger a menores tras decreto para regular uso de redes sociales en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

FGR y Profepa marcan “un hito” con sanción de 19 mdp y 4 años de cárcel a un hombre por traficar buches de totoaba en Sonora

Nueve mexicanos son detenidos en California acusados de robar cargas de trenes: los ligan con el Cártel de Sinaloa

Vendían drogas a través de redes sociales: caen dos integrantes de Los Tlacos por distribución de droga en Iguala, Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Sofía Rivera Torres se defiende de las críticas con impactante cambio físico y se compara con Mariana Echeverría

Sofía Rivera Torres se defiende de las críticas con impactante cambio físico y se compara con Mariana Echeverría

Día de Muertos: famosos que nos dejaron antes de tiempo este 2026

Cuál es el estado de salud de la modelo que recibió un golpe de un dron por patada del conductor Ernesto Chavana

Sofía Rivera Torres habla sobre el reto de ser mamá de la hija de Eduardo Videgaray, a la que le lleva 15 años

“Pensé que tenía enemigos”: Karina Torres confiesa cómo veía a sus compañeros de La Casa de los Famosos

DEPORTES

Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

Darby Allin y Hechicero encabezan la función de Día de Muertos del CMLL: cartelera completa y dónde verla

¿Se va de México? La oferta sorpresa del Arsenal que sacudiría el futuro de Gilberto Mora

Carolina Panthers vs Green Bay Packers: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Semana 8 de la NFL desde México

México se despide del Mundial Sub 15 tras caer por goleada ante Ghana

Canelo Álvarez vs Christian Mbill EN VIVO: dónde, cómo y a qué hora ver la pelea por el título mundial