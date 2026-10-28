Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ellas son las últimas beneficiarias en recibir el pago de octubre

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar cuyo primer apellido inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z serán las últimas en recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 (Secretaría del Bienestar Edomex)

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Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar cuyo primer apellido inicia con las letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z serán las últimas en recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026. El depósito está programado para este 30 de octubre, de acuerdo con el calendario difundido por las autoridades del Estado de México.

La dispersión de recursos comenzó el pasado 26 de octubre y concluirá el próximo viernes. Las beneficiarias del grupo 5, integrado por los apellidos que van de la R a la Z, cierran el calendario de pagos del programa estatal.

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La Secretaría de Bienestar del Edomex distribuye los depósitos en cinco grupos organizados por la primera letra del apellido. El esquema busca escalonar la entrega del apoyo económico durante cinco días consecutivos.

Listo pago del 5 bimestre del programa Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Beneficiarias que ya recibieron su pago

Antes de estas participantes, recibieron el depósito las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras A-B, C-G, H-L y M-Q.

La entrega para el grupo 1 se realizó el 26 de octubre e incluyó a las mujeres con apellidos que comienzan con A y B. El 27 de octubre correspondió a las letras C a G.

Este 28 de octubre reciben el apoyo las beneficiarias con apellidos de la H a la L, mientras que el grupo 4, formado por las letras M a Q, tiene programado su depósito para este 29 de octubre.

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El calendario concluye el 30 de octubre con las mujeres cuyos apellidos comienzan con R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. La fecha aplica para las personas que mantienen vigente su incorporación al programa.

Lunes 26 de octubre: Grupo 1, apellidos con letras A-B.

Martes 27 de octubre: Grupo 2, apellidos con letras C-G.

Miércoles 28 de octubre: Grupo 3, apellidos con letras H-L.

Jueves 29 de octubre: Grupo 4, apellidos con letras M-Q.

Viernes 30 de octubre: Grupo 5, apellidos con letras R-Z.

Calendario de pago Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

La fecha de depósito no necesariamente obliga a retirar el dinero el mismo día. Las beneficiarias pueden usar la tarjeta en establecimientos que acepten el medio de pago o acudir a los puntos habilitados para disponer de efectivo.

¿Cómo saber si ya llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

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La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Detalles del programa

Mujeres con Bienestar está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México y cumple con los criterios de incorporación definidos por la administración estatal. La tarjeta permite realizar compras, pagar servicios y disponer de dinero en efectivo.

El programa contempla un apoyo económico bimestral y otros servicios para las mujeres registradas. Entre las novedades anunciadas para las beneficiarias está un servicio gratuito de telefonía y acceso a WhatsApp.

El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)

Mujeres con Bienestar anuncia telefonía y WhatsApp gratuitos

Por otra parte, el Gobierno del Edomex también señala que las beneficiarias podrán conocer el procedimiento para solicitar el servicio de telefonía mediante el portal oficial de Mujeres con Bienestar.

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Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto (Gob. Edomex)

Las autoridades todavía deben dar a conocer los requisitos específicos y las indicaciones para el registro de este servicio. Las mujeres interesadas deben revisar la información publicada en los canales institucionales y evitar proporcionar datos personales a páginas no oficiales.