Televisora anuncia que transmitirá los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en México

La delegación mexicana buscará el próximo año superar lo conseguido en Santiago 2023, donde rompieron récord de medallas totales y de oro. (REUTERS/Tingshu Wang)

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Panam Sports anunció que volverá a encargarse de las transmisiones de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, tal como ocurrió durante la edición de Santiago 2023.

El organismo busca desarrollar una cobertura para llevar las competencias, ceremonias y testimonios de los atletas a millones de espectadores en distintos países del continente bajo la empresa Imagina, quien será la encarga de distribuir la señal a todo el público de América Latina, donde estará incluido México.

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De igual forma, se espera que Claro Sports y Televisa Univision cuentan con los derechos, debido a sus recientes transmisiones de los Juegos Olímpicos de Invierno y la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, aunque esto aún no se ha dado a conocer de forma oficial.

Panam Sports e Imagina preparan la señal internacional de Lima 2027

Yareli Acevedo es una de las atletas mexicanas a seguir en Lima 2027. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El acuerdo para la producción y distribución de la señal internacional de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 fue firmado este lunes en las oficinas de Panam Sports, en Santiago de Chile.

Durante la ceremonia participaron el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, así como Francisco José de la Fuente y Gonzalo Pampin, representantes de Medialuso, empresa vinculada a Imagina.

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Francisco José de la Fuente señaló que la designación representa un compromiso para la compañía, que tendrá a su cargo la cobertura audiovisual de las competencias. “Pondremos toda nuestra experiencia, capacidad técnica y talento al servicio de unos Juegos que pertenecen a toda América”, afirmó.

Neven Ilic destacó la experiencia de Imagina en la transmisión de competencias deportivas y celebró que la empresa vuelva a desempeñarse como Host Broadcaster del certamen continental.

“Sabemos del profesionalismo, de la trayectoria y de la tecnología de punta que utiliza Imagina para la transmisión de eventos deportivos”, expresó el presidente de Panam Sports.

También sostuvo que los Juegos Panamericanos requieren una producción acorde con el nivel de los atletas y las delegaciones participantes.

Lima se prepara para recibir unos Juegos Panamericanos nuevamente

Victoria Mata buscará brilla en la Gimnasia Artística para México. (REUTERS/Yves Herman)

Lima 2027 reunirá a más de 6,900 deportistas procedentes de 41 países. La justa se mantiene como el principal evento multideportivo del continente y otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en más de 20 disciplinas.

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La capital peruana volverá a recibir los Juegos después de la edición de 2019. Durante 17 días, atletas de América competirán en 38 deportes en busca de medallas y de la clasificación olímpica.

Calendario de competencias

Alegna González se otra de las candidatas e llevarse medalla en Lima 2027.(REUTERS/Eloisa Lopez)

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto, aunque el calendario deportivo comenzará dos días antes con las primeras jornadas de beisbol, programadas a partir del 21 de julio.

El cricket iniciará el 22 de julio, previo a la ceremonia de inauguración prevista para el 23 de julio en el Estadio Nacional de Lima. La cita reunirá a más de 6,900 atletas de 41 países en 38 deportes.

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Las competencias de clavados, pelota vasca, pentatlón moderno, ráquetbol y tiro arrancarán el día de la inauguración. El boxeo, atletismo de ruta, BMX Racing, taekwondo, rugby 7, skateboarding y patinaje de velocidad tendrán actividad durante los primeros días del calendario.

La natación se disputará del 26 al 30 de julio, mientras que el futbol tendrá partidos desde el 25 de julio y extenderá sus finales hasta el 7 de agosto. El atletismo de pista y campo se celebrará entre el 2 y el 7 de agosto.

En la recta final de los Juegos se concentrarán disciplinas como bádminton, esgrima, golf, levantamiento de pesas, tiro con arco, karate y lucha. Las competencias finalizarán el 8 de agosto, fecha prevista para la ceremonia de clausura.

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