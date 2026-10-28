México

Cazuela cremosa de pollo y calabacín: receta alta en proteína y baja en grasa para adelgazar

Una propuesta sencilla y reconfortante que combina carne magra y vegetales en un plato cremoso, ideal para diversificar el menú diario

Cazuela de barro con trozos de pollo y rodajas de calabacín en salsa, junto a un calabacín entero, ajo y pechuga cruda.
Una cazuela de pechuga de pollo y calabacín horneados en salsa cremosa representa una preparación culinaria alta en proteínas y baja en grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La cazuela cremosa de pollo y calabacín es una alternativa para quienes buscan preparar comidas caseras con ingredientes accesibles y un perfil nutricional equilibrado. La combinación de pollo, rico en proteínas, y calabacín, un vegetal con un elevado contenido de agua, permite elaborar un plato sabroso sin necesidad de utilizar grandes cantidades de grasa.

Su textura suave y la mezcla de sabores convierten esta preparación en una opción para el almuerzo o la cena. Además, admite ajustes en los condimentos y en los ingredientes que aportan cremosidad, lo que facilita adaptarla a distintas preferencias alimentarias.

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Aunque puede incorporarse a un plan para controlar el peso, su efecto dependerá de las porciones, los ingredientes empleados y el conjunto de la alimentación. La siguiente propuesta incluye cantidades orientativas para preparar cuatro raciones.

Ingredientes para preparar la cazuela cremosa

Cazuela de barro con trozos de pollo dorado, rodajas de calabacín, salsa cremosa y perejil picado sobre una mesa de madera.
Una cazuela de barro contiene trozos de pechuga de pollo y rodajas de calabacín horneados con salsa blanca y perejil picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta en casa, se necesitan ingredientes fáciles de conseguir. La selección prioriza una fuente de proteína magra, vegetales y una cantidad moderada de grasa añadida.

Ingredientes para cuatro porciones:

  • 600 gramos de pechuga de pollo sin piel.
  • 2 calabacines medianos.
  • 1 cebolla pequeña.
  • 2 dientes de ajo.
  • 150 gramos de yogur natural sin azúcar, preferentemente bajo en grasa.
  • 150 mililitros de caldo de pollo bajo en grasa y sodio.
  • 1 cucharadita de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de mostaza, opcional.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • Pimienta negra al gusto.
  • Sal en cantidad moderada.
  • Perejil fresco picado para decorar, si se desea.

El pollo constituye la principal fuente de proteínas de la preparación, mientras que el calabacín aporta agua y fibra. Por su parte, el yogur natural permite conseguir una consistencia cremosa sin recurrir necesariamente a la crema de leche, aunque el aporte energético final variará según los productos elegidos.

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Preparación paso a paso para conseguir una textura cremosa

Trozos de calabacín y dados de pollo cocinados en salsa clara dentro de una cazuela redonda de barro sobre una mesa de madera.
Una cazuela de barro contiene trozos de pechuga de pollo y rodajas de calabacín horneados con una salsa cremosa y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Preparar los ingredientes. Lava los calabacines y córtalos en medias lunas o cubos pequeños. Pela la cebolla y los dientes de ajo, y pícalos finamente. Después, corta la pechuga de pollo en trozos de tamaño similar para facilitar una cocción uniforme.

2. Dorar el pollo. Calienta el aceite de oliva en una sartén profunda o cazuela antiadherente. Incorpora el pollo, añade pimienta, pimentón y una pizca de sal. Cocina durante varios minutos, removiendo para dorar ligeramente los trozos por todos sus lados. Retíralos temporalmente si necesitas espacio para preparar las verduras.

3. Cocinar las verduras. En el mismo recipiente, agrega la cebolla y el ajo. Sofríelos a fuego medio durante dos o tres minutos, hasta que comiencen a ablandarse. Añade el calabacín y cocina otros cuatro o cinco minutos, removiendo para integrar los sabores sin que las verduras pierdan completamente su textura.

4. Incorporar el caldo. Devuelve el pollo a la cazuela y vierte el caldo. Mezcla los ingredientes, tapa parcialmente y deja cocinar a fuego medio-bajo durante unos 10 a 15 minutos, o hasta que el pollo esté completamente cocido. El tiempo dependerá del tamaño de los trozos.

5. Darle el toque cremoso. En un recipiente aparte, mezcla el yogur natural con la mostaza, si decides utilizarla. Reduce el fuego y espera a que la preparación deje de hervir intensamente. Incorpora el yogur poco a poco, removiendo para formar una salsa homogénea. Evita hervirla con fuerza para reducir el riesgo de que el yogur se corte.

6. Ajustar y servir. Prueba la preparación y rectifica los condimentos si es necesario. Cocina a fuego suave uno o dos minutos más, sin dejar que la salsa hierva intensamente. Termina con perejil picado y sirve caliente.

Cómo incluirla en una alimentación para adelgazar

Trozos de pollo y rodajas de calabacín en salsa cremosa dentro de una cazuela de barro, junto a un calabacín entero y rodajas crudas.
Una cazuela de barro contiene trozos de pechuga de pollo y rodajas de calabacín cocinados en salsa cremosa con hierbas picadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta cazuela puede formar parte de una alimentación orientada al control del peso porque combina proteínas y vegetales, mientras limita la cantidad de aceite añadido. No obstante, utilizar ingredientes bajos en grasa no significa que el plato garantice adelgazar: el resultado depende del consumo energético total y de los hábitos mantenidos a largo plazo.

Para completar la comida, puede acompañarse con una ensalada fresca o una porción moderada de arroz integral, según las necesidades de cada persona. También conviene vigilar las cantidades servidas y evitar añadir grandes cantidades de queso, mantequilla o crema, ya que aumentarían el aporte energético.

La receta es una propuesta orientativa y no procede de una fuente original facilitada. Las cantidades y los tiempos se ofrecen como guía culinaria; no se dispone de datos verificados sobre calorías o gramos de proteína por porción.

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