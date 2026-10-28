México

Senado autoriza ingreso de 28 elementos militares de élite de EEUU para entrenar con la Armada de México

Cuatro autorizaciones en menos de doce meses perfilan un patrón cuestionable sobre la de entrenamiento compartido entre unidades de operaciones especiales de ambos países

La votación registra 80 respaldos y cinco rechazos a la solicitud enviada por Claudia Sheinbaum mediante Segob, para capacitar a integrantes de unidades navales especializadas hasta abril de 2027 en dos sedes. Crédito: X - @Defensamx1
La votación registra 80 respaldos y cinco rechazos a la solicitud enviada por Claudia Sheinbaum mediante Segob, para capacitar a integrantes de unidades navales especializadas hasta abril de 2027 en dos sedes. Crédito: X - @Defensamx1
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El pleno del Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 28 elementos del Equipo 4 de los Navy SEAL de Estados Unidos. Participarán en un programa de adiestramiento con personal de la Armada de México. De acuerdo con lo publicado por la reportera Leti Robles de la Rosa, la votación fue de 80 votos a favor y 5 en contra.

¿En qué consiste el adiestramiento?

La aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense tiene previsto aterrizar en Baja California Sur y sus ocupantes participarán en actividades de capacitación en Donato Guerra e Isla Margarita. Tomada de Instagram
La aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea estadounidense tiene previsto aterrizar en Baja California Sur y sus ocupantes participarán en actividades de capacitación en Donato Guerra e Isla Margarita. Tomada de Instagram

La solicitud fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante la Secretaría de Gobernación. Se turnó a la Comisión de Marina el 26 de octubre, según informó el Senado. El programa se denomina Evento No. SOF 19 “Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES”, en referencia a la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada mexicana.

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Los puntos centrales del oficio son:

  • Periodo: del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.
  • Sedes: el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y el Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.
  • Personal a capacitar: 87 integrantes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval.

Llegada con armamento y equipo táctico

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De acuerdo con el boletín del Senado, los integrantes del Equipo 4 ingresarán a bordo de una aeronave tipo “Hércules C-130” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con equipo táctico, municiones y armamento orgánico. El arribo se prevé en la Base Aeronaval de La Paz, Baja California Sur.

Seis fases de entrenamiento

El programa contempla seis fases. La primera se realizará del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en Puerto Cortés, Isla Margarita. Según Infobae, el contingente permanecería vinculado al programa hasta abril de 2027, con una pausa durante el periodo vacacional de diciembre y enero.

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La autorización del Senado

La entrada de personal militar extranjero al país requiere el aval del Senado. Esto se debe a que se trata del ingreso de tropas de otro país a territorio mexicano.

Antecedentes en 2026

Esta no es la primera autorización de este tipo en el año:

  • En febrero, el pleno aprobó el ingreso de 19 elementos del Equipo SEAL 2, con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención. Su adiestramiento se desarrolló en Campeche.
  • En julio, el Senado autorizó la entrada de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL. Las actividades incluyeron una fase de paracaidismo en Donato Guerra, Estado de México.

¿Qué son los Navy SEAL?

Los Navy SEAL son una fuerza de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, preparada para misiones de alto riesgo en el mar, el aire y la tierra.

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