Lando Norris muestra su peculiar amuleto para evitar ser abucheado durante el Gran Premio de México 2026

El corredor de McLaren no tiene un buen historial en el GP de México. (REUTERS/Caroline Chia)

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El Gran Premio de la Ciudad de México es ampliamente reconocido en el calendario de la Fórmula 1 por contar con una de las atmósferas más apasionadas, ruidosas y festivas del deporte motor. Consciente de este antecedente, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, recurrió al humor y a un singular amuleto para plantear una ‘estrategia de defensa’ con la que buscará meterse al bolsillo a los aficionados locales y eludir los reproches en las tribunas del trazado capitalino.

La experiencia del volante de Bristol en territorio azteca no ha estado exenta de tragos amargos. En la edición previa disputada en 2025, a pesar de cruzar la meta en el primer lugar y adjudicarse una victoria clave tras una temporada dominante con el monoplaza color papaya, Norris no pudo disfrutar plenamente de las celebraciones en el podio de la zona del Foro Sol.

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Al momento de ascender a lo más alto del cajón de ganadores y tomar el micrófono en las entrevistas oficiales, una rechifla generalizada y un sonoro abucheo retumbaron en el complejo deportivo.

Aquel desencanto de la fanaticada mexicana derivó no solo de la rivalidad deportiva, sino del descontento por el manejo interno de las órdenes de equipo en McLaren a lo largo de aquella campaña, especialmente tras episodios polémicos como el Gran Premio de Italia, donde la directiva ordenó a Oscar Piastri cederle la posición.

Frente a los cuestionamientos, Norris declaró en su momento: “Si quieren pensar eso, tienen derecho a hacerlo. Pueden pensar lo que quieran. Supongo que, como equipo, por supuesto, intentamos hacer las cosas de forma justa”. No obstante, la aspereza quedó marcada en la memoria del público.

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Sus declaraciones no fueron del agrado del público azteca. (REUTERS/Raquel Cunha)

La ‘carta bajo la manga’ que consiguió para llegar a México

Para la edición de 2026, en la que el ambiente en la capital vuelve a girar en torno al piloto local Sergio “Checo” Pérez —quien compite al mando del proyecto de Cadillac F1 Team y celebra su Gran Premio número 300—, Norris dejó en claro que no desea revivir la silbatina del año anterior.

Durante una transmisión en vivo que realizó a través de plataformas digitales, el corredor británico interactuó de manera distendida con sus seguidores y detalló la cómica táctica que tiene preparada en caso de que los fanáticos mexicanos vuelvan a increparlo durante el desfile de pilotos o en los eventos promocionales en el paddock de la Magdalena Mixhuca.

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Entre risas, Norris mostró una tarjeta que lleva impresa la imagen de Sergio ‘Checo’ Pérez, asegurando que la portará consigo como salvoconducto frente a las críticas.

“Cuando me digan: ‘¡Lando, eres malo!’, estaré como: ‘Lo siento, lo siento. Miren, soy de los suyos’“, explicó el piloto mientras presumía la postal del ídolo tapatío, insinuando que recurrirá al cariño que la afición le profesa a su compatriota para desarmar cualquier intento de abucheo y transformarlo en risas o empatía.

El fragmento de la transmisión se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores del automovilismo celebraron la ironía y el sentido del humor del volante de McLaren, reconociendo su intención de limar asperezas con una grada caracterizada por su lealtad incondicional al piloto local.

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El piloto de la F1 dejó en claro que el episodio del 2025 quedó atrás y está contento de regresar a CDMX. (TW @lnfourss)

Las polémicas de Lando Norris con Checo Pérez y la afición mexicana

La relación entre Lando Norris y los aficionados mexicanos ha transitado por momentos de alta tensión en las últimas temporadas, alimentada tanto por episodios directos sobre el asfalto como por declaraciones que no cayeron bien entre los seguidores de Sergio Pérez.

Uno de los puntos de quiebre más recordados en la pista ocurrió durante el Gran Premio de Austria de 2021, en el circuito Red Bull Ring. En aquella carrera, Norris defendió de manera agresiva su posición frente a Checo Pérez, obligando al mexicano a salirse hacia la grava en la curva 4, maniobra que arruinó la prueba del tapatío y por la cual los comisarios sancionaron al británico con cinco segundos y dos puntos de penalización en su superlicencia.

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Más allá de los incidentes en pista, diversas declaraciones del británico frente a los medios de comunicación calentaron la rivalidad. En varias ocasiones durante la era de dominio de Red Bull, Norris llegó a cuestionar abiertamente las dificultades de Checo Pérez para mantenerse cerca del ritmo de Max Verstappen con el mismo monoplaza, sugiriendo que la brecha de rendimiento no obedecía únicamente al talento del neerlandés, sino a inconsistencias en el garaje del mexicano.

Asimismo, la afición azteca no olvidó incidentes fuera de competencia, como cuando en el Gran Premio de Hungría 2023, durante los festejos en el podio, Norris golpeó la botella de champán contra la tarima y provocó la rotura del trofeo artesanal de porcelana Herend que pertenecía al ganador, un hecho que le valió críticas globales por falta de cuidado hacia el patrimonio cultural y el trabajo ajeno, imagen que reforzó la percepción de soberbia entre ciertos sectores del público latinoamericano.

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A pesar de estos antecedentes, la reciente ocurrencia de Norris con la imagen de Checo Pérez parece abrir una tregua humorística de cara a la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el británico buscará que el rendimiento en la pista hable por sí mismo y que la afición mexicana premie el espectáculo por encima de viejas rencillas.