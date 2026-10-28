Carlos Manzo será homenajeado a un año de su asesinato: habrá marcha y estatua en Uruapan

La estatua de Carlos Manzo será develada en la Plaza Morelos, donde el ex alcalde fue asesinado durante el Festival de las Velas de 2025. (Fb: Carlos Manzo)

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A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, Uruapan se prepara para una movilización en la que se exigirá justicia y se rendirá homenaje al ex presidente municipal con la develación de una estatua en el sitio donde fue asesinado.

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, detalló que la marcha por la justicia y la paz se realizará el próximo domingo 1 de noviembre, justo cuando se cumple un año del homicidio de su esposo, ocurrido durante el Festival de las Velas de 2025.

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La movilización comenzará a las 10:00 horas en el monumento a Lázaro Cárdenas. Desde ese punto, los participantes avanzarán hacia el centro de la ciudad por la calle Morelos, hasta llegar a la Plaza Morelos, donde está previsto el homenaje a Manzo.

En ese lugar será develada una estatua en memoria del ex alcalde, quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 mientras participaba en las actividades del tradicional festival de Uruapan.

Marcha no tendrá participación de partidos políticos

Grecia Quiroz aseguró que la movilización tendrá un carácter ciudadano y descartó que se trate de un acto con fines políticos o partidistas.

Grecia Quiroz encabezará el 1 de noviembre una marcha por la justicia y la paz a un año del asesinato de Carlos Manzo. (Foto: redes sociales)

Aunque la alcaldesa ha manifestado sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, sostuvo que la marcha representa un asunto que, a su consideración, “va más allá” de cualquier proyecto político, pues busca abrir un espacio para que la ciudadanía exija justicia.

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Por ello, explicó que no serán invitados partidos políticos a la movilización.

La exigencia, añadió, no estará limitada al esclarecimiento del asesinato de Carlos Manzo, sino que también buscará visibilizar los hechos de violencia registrados en Uruapan y en otros municipios de Michoacán durante el último año.

La marcha ocurrirá en un contexto marcado por la violencia que ha afectado al estado y que mantiene a Uruapan entre los municipios que han concentrado la atención por distintos hechos delictivos.

Hasta ahora no se han confirmado mensajes públicos adicionales ni otro acto específico después de la develación de la estatua en la Plaza Morelos.

El pasado 21 de octubre, Grecia Quiroz develó un busto de Carlos Manzo durante el homenaje a los Mártires de Uruapan. (X @michangoonga)

Grecia Quiroz ya develó un busto de Carlos Manzo

La nueva estatua será el segundo homenaje de este tipo que Grecia Quiroz encabeza en menos de dos semanas.

El pasado 21 de octubre, durante la conmemoración del 161 aniversario luctuoso de los Mártires de Uruapan, la alcaldesa develó un busto de su esposo en el monumento dedicado a los cinco militares republicanos fusilados durante la intervención francesa.

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La ceremonia se realizó en la plaza principal de la ciudad y contó con la participación de autoridades estatales y municipales, quienes realizaron una guardia de honor y participaron en la entrega de la Presea Mártires de Uruapan.

El reconocimiento fue otorgado de manera póstuma a Carlos Manzo y recibido por su madre. Durante el acto, Quiroz recordó la trayectoria de su esposo y reiteró su exigencia para que el homicidio sea esclarecido.

La alcaldesa sostuvo entonces que la presea no podía devolver a Manzo a su familia, pero representaba el reconocimiento de Uruapan a su trayectoria y a su legado.

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1. La alcaldesa de Uruapan también confirmó una próxima reunión con Omar García Harfuch para revisar las condiciones de seguridad del municipio.

También pidió que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que sean identificadas y sancionadas todas las personas responsables del asesinato.

La ceremonia tuvo como escenario el monumento dedicado a los Mártires de Uruapan: José María Arteaga, Carlos Salazar, Jesús Díaz, Trinidad Villagómez y Juan González, quienes fueron ejecutados el 21 de octubre de 1865 por fuerzas imperialistas. El monumento fue inaugurado en 1893.

Quiroz se reunirá con Harfuch por seguridad en Uruapan

Además de los preparativos para la marcha, Grecia Quiroz confirmó que sostendrá próximamente una reunión con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El encuentro tendrá como objetivo revisar las condiciones de seguridad en Uruapan ante los hechos de violencia registrados recientemente, así como las acciones que ya se encuentran en marcha y las medidas que podrían implementarse para reforzar la protección de la población.

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Quiroz también ha reconocido el respaldo del gobierno de Claudia Sheinbaum y la coordinación con las fuerzas federales mediante el Plan Michoacán para la Paz.

Entre las acciones señaladas por la alcaldesa se encuentra la inversión destinada a un cuartel de la Policía Municipal, además de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en el municipio.