Asaltos y operadores asesinados: qué falta para garantizar la seguridad del transporte de carga en México

Transportistas bloquearon carreteras en distintos estados para exigir medidas contra los asaltos, las extorsiones y otros problemas que afectan al sector; las movilizaciones concluyeron tras un acuerdo con el Gobierno federal. (Crédito: Cuartoscuro)

Guardar

Se levantaron los bloqueos carreteros, pero las exigencias de seguridad de los transportistas se mantienen. El acuerdo alcanzado con el Gobierno federal este martes incluye negociaciones sobre la vigilancia en carreteras, después de una serie de protestas realizadas en 19 estados.

Las cifras oficiales acumulan miles de denuncias por robo a transportistas. El sector constantemente reporta asaltos y operadores asesinados.

PUBLICIDAD

El problema volvió a quedar expuesto el mismo martes en Celaya, Guanajuato, donde agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron atacados a balazos cuando intervenían ante un presunto robo de mercancía de un camión de carga. El enfrentamiento dejó un presunto agresor muerto y otro herido que logró escapar.

El episodio ocurrió un día después de que transportistas de carga y otras organizaciones del sector realizaran movilizaciones para exigir mejores condiciones de seguridad, frenar las extorsiones y atender los problemas de infraestructura y operación que enfrentan en las carreteras del país.

La negociación con las autoridades permitió desactivar las protestas, pero no puso fin a las demandas. La seguridad carretera quedó entre los cinco asuntos que serán discutidos en las mesas de trabajo, junto con infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.

PUBLICIDAD

Miles de denuncias por robo a transportistas en México

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 3 mil 646 denuncias por robo a transportistas en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), difundidas a partir de un análisis de la encuestadora TResearch.

De ese total, 2 mil 781 robos fueron cometidos con violencia y 865 sin violencia. Aunque el acumulado representa una disminución de aproximadamente 21 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 4 mil 596 denuncias, el delito aún afecta a quienes trasladan mercancías por carretera.

Septiembre cerró con 414 denuncias, frente a las 530 registradas en el mismo mes del año anterior. El dato equivale a casi 14 denuncias diarias durante ese mes y muestra que, pese al descenso anual, los robos siguen ocurriendo de manera cotidiana.

PUBLICIDAD

Las estadísticas corresponden a hechos denunciados ante las autoridades, por lo que no necesariamente reflejan todos los delitos cometidos. Tampoco deben confundirse con las cifras presentadas por las organizaciones transportistas, que emplean sus propios registros para dimensionar las afectaciones a sus integrantes.

Gobierno federal y transportistas preparan agenda de trabajo.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) reportó mil 125 asaltos y 15 operadores fallecidos en lo que va de 2026, cifras que el sector presentó durante las protestas para exigir una respuesta de las autoridades.

Ambos registros describen dimensiones distintas del problema: el SESNSP contabiliza denuncias por robo a transportistas, mientras que la CANACAR reporta los asaltos y fallecimientos que ha identificado en su ámbito. Sin una metodología común, no es posible sumar los datos ni establecer una comparación directa entre ellos.

PUBLICIDAD

Estado de México y Puebla concentran la mayoría de las denuncias a nivel nacional

El robo a transportistas presenta una concentración territorial marcada. Entre enero y septiembre, el Estado de México encabezó las denuncias nacionales con mil 772 casos, seguido de Puebla, con 882, y Michoacán, con 324, según los datos del SESNSP difundidos para ese periodo.

En conjunto, las tres entidades acumularon 2 mil 978 denuncias, equivalentes a poco más de 81 por ciento del total nacional registrado durante los primeros nueve meses del año.

El Estado de México concentró por sí solo casi la mitad de las denuncias nacionales. De los mil 772 robos reportados en la entidad, mil 333 fueron cometidos con violencia y 439 sin violencia.

PUBLICIDAD

La distribución de los casos permite identificar zonas que requieren atención prioritaria, aunque las cifras estatales no bastan para establecer por sí mismas dónde operan las organizaciones responsables ni qué rutas presentan mayor riesgo en cada horario.

Para los transportistas, la seguridad no depende únicamente de recuperar mercancías o detener a quienes participan en los asaltos. También implica reducir la exposición de los operadores a agresiones, evitar que los robos se repitan en determinados tramos y garantizar que las denuncias se traduzcan en investigaciones capaces de identificar a quienes organizan y ejecutan estos delitos.

Qué acordaron los transportistas y el Gobierno federal

El acuerdo para retirar los bloqueos se alcanzó después de las reuniones entre representantes del sector transportista y funcionarios federales. Las movilizaciones del 26 de octubre habían afectado carreteras, casetas y accesos a zonas urbanas e industriales en distintos puntos del país.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Gobernación informó que las organizaciones participantes aceptaron suspender las manifestaciones y continuar el diálogo mediante una agenda de trabajo con dependencias federales y autoridades estatales.

(Crédito: X | @canacarmexico)

Las mesas abordarán cinco asuntos: seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales. En ellas participarán representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Guardia Nacional.

En materia de seguridad, el desafío será definir medidas concretas para prevenir los asaltos, mejorar la atención a los reportes de emergencia, fortalecer la vigilancia y dar seguimiento a las investigaciones por robo de mercancías y extorsión.

PUBLICIDAD

Los transportistas también han señalado problemas relacionados con las condiciones de circulación, los servicios disponibles en carretera y los riesgos que enfrentan durante sus trayectos. Estas demandas requieren respuestas diferenciadas: la vigilancia y la investigación corresponden a las autoridades de seguridad, mientras que el mantenimiento de las vías y la operación de las autopistas involucran a otras dependencias.

El reto: convertir las mesas de trabajo en medidas verificables

La conclusión de los bloqueos permitió restablecer la circulación en los puntos afectados, pero el resultado de la negociación dependerá de las acciones que se adopten después de las reuniones.

Para evaluar los avances será necesario conocer qué medidas se acuerdan, qué autoridades serán responsables de aplicarlas y en qué plazos deberán presentar resultados. También será importante comprobar si las acciones se concentran en las zonas con mayor número de denuncias y si permiten mejorar la respuesta ante los reportes de robo y las agresiones contra operadores.

PUBLICIDAD

La reducción de aproximadamente 21 por ciento en las denuncias por robo a transportistas durante enero-septiembre, respecto al mismo periodo de 2025, constituye un dato relevante, pero no significa que el problema haya desaparecido. Las 3 mil 646 denuncias acumuladas y los 2 mil 781 casos cometidos con violencia muestran que el delito continúa teniendo una presencia importante en las carreteras.

Un ataque a agentes federales en Celaya añadió otro elemento a la discusión: combatir estos delitos implica no sólo impedir que se concrete un robo, sino también investigar a los responsables y avanzar en el desmantelamiento de las redes que hacen posible su operación.

La seguridad carretera quedó en la agenda. El siguiente paso será determinar qué cambiará para quienes trasladan mercancías y recorren diariamente las vías del país.

Ataque a agentes federales durante un operativo en Celaya

La agresión registrada el 27 de octubre en Celaya, Guanajuato, ocurrió cuando elementos de la SSPC intervinieron ante un presunto robo a transporte de carga en la carretera Salvatierra-Celaya, cerca de la comunidad de Cerro Prieto.

(Crédito: X | @OHarfuch)

De acuerdo con la información difundida por el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, los agentes fueron atacados con armas de fuego durante la intervención y respondieron a la agresión. Uno de los presuntos responsables murió durante el enfrentamiento, mientras que otro resultó herido y consiguió huir junto con otros involucrados.

Tras el intercambio de disparos, corporaciones de seguridad acordonaron la zona y personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudió para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades buscaban identificar y localizar a los implicados que escaparon.

El caso mostró los riesgos que pueden enfrentar los propios agentes durante las intervenciones contra el robo de mercancías, pero también la necesidad de que las investigaciones permitan avanzar más allá de la respuesta inmediata a un asalto.

García Harfuch señaló que las acciones federales continuarían en coordinación con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, con labores de inteligencia e investigación dirigidas a identificar y desarticular las estructuras delictivas vinculadas con el robo al transporte.

Hasta el cierre de esta nota informativa, no se había establecido públicamente una conexión entre los implicados en Celaya y una organización criminal específica. Tampoco se ha informado sobre la captura del presunto agresor que escapó herido.