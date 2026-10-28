México

Sheinbaum y Lemus se juntan en La Mañanera por crisis de agua en Jalisco: limitan preguntas a la prensa y niegan confrontación

La presidenta y el gobernador presentaron juntos los proyectos para combatir el desabasto y contaminación del agua en Guadalajara

Sheinbaum limitó las preguntas de la prensa hacia el gobernador de Jalisco. | YouTube Claudia Sheinbaum
Sheinbaum limitó las preguntas de la prensa hacia el gobernador de Jalisco. | YouTube Claudia Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunieron en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ para presentar los proyectos de obra con los que se combatirá el desabasto y la contaminación del agua en Guadalajara.

Esto a casi tres semanas de las protestas que hubo en la entidad por las fallas en el suministro, que dejaron un saldo de al menos 40 detenidos y diversas denuncias por abuso de autoridad, arrestos injustificados, agresiones físicas y violaciones a los derechos humanos.

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La mandataria presentó al gobernador al inicio de su conferencia en Palacio Nacional y explicó que acudió por dos motivos: la inauguración del puente vial ‘Amado Nervo’, ubicado en la frontera entre Nayarit y Jalisco, y la presentación de las obras hídricas previstas para la entidad.

La presidenta pidió a los periodistas limitar sus preguntas a los proyectos expuestos y evitar los temas relacionados con el gobierno estatal.

“Vamos a tratar los dos temas. Cuando abramos las preguntas, con la presencia del gobernador, solo va a ser sobre el tema concreto de la obra. Sí, los temas que tengan que ver con Jalisco, allá en Jalisco pueden hacerle las preguntas al gobernador.

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“Abrimos otros temas de Jalisco. Abrimos una o dos preguntas exclusivamente sobre el tema de la obra de agua o del puente. Después despedimos al gobernador y ya nos quedamos hablando de todo lo que ustedes quieran”, afirmó.

Por su parte, el gobernador de Jalisco calificó como “un día histórico” la presentación de los proyectos para atender la crisis de agua en su entidad, al afirmar que las fallas en el suministro son “un problema de décadas”.

En este sentido, Pablo Lemus refrendó su compromiso con los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara y agradeció a la presidenta Sheinbaum su respaldo, recordardando que hace dos años le presentó un proyecto para mejorar el servicio de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, al cual ella reaccionó con apertura y “absoluto apoyo”.

“Es un día histórico, presidenta, para la zona metropolitana de Guadalajara y es un día histórico para Jalisco y diría es un día histórico para todo México. Han sido días muy difíciles para la gente del área metropolitana de Guadalajara y quiero refrendarles nuestro compromiso conjunto de llegar a estos acuerdos que solucionen un problema histórico, un problema de décadas de la zona metropolitana de Guadalajara.

“Quienes tenemos ya algunos años recordamos que desde niños hemos sufrido tandeos, mala calidad del agua y que esto es un problema recurrente, que con lo que vamos a anunciar el día de hoy, vamos a solucionar ese problema de décadas”, puntualizó.

El mandatario estatal lo señaló como una muestra de la buena comunicación que hay entre el gobierno estatal y el federal, con “diálogo respetuoso”, trabajo en equipo y sin confrontación.

“Desde esa ocasión, y esto lo quiero dejar muy claro, nuestra comunicación, presidenta, se ha basado en el diálogo respetuoso, en el diálogo abierto y en el trabajo en equipo. Así es como hemos podido sacar este y muchos otros proyectos en beneficio de Jalisco.

“Hoy demostramos que el diálogo y el respeto son el camino, nunca la confrontación. Y eso yo se lo quiero agradecer y reconocer en lo público y en lo privado, presidenta. Su trato cercano, su trato amable, su visión siempre de encontrar la forma, eh, de llegar a estos grandes proyectos nos permite hoy presentar estos resultados”, aseveró.

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