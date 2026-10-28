“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama aprobaron a Taddei”: Sheinbaum se deslinda de expresidenta del INE y niega crisis rumbo al 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó la trayectoria de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de ser señalada por irregularidades en contratos durante su administración, negando que tuviera vínculos con Morena.
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