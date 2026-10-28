“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama aprobaron a Taddei”: Sheinbaum se deslinda de expresidenta del INE y niega crisis rumbo al 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó la trayectoria de Guadalupe Taddei , expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de ser señalada por irregularidades en contratos durante su administración, negando que tuviera vínculos con Morena.

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