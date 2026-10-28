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“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama aprobaron a Taddei”: Sheinbaum se deslinda de expresidenta del INE y niega crisis rumbo al 2027

Sheinbaum recordó la carrera de Guadalupe Taddei, quien recientemente dejó su cargo tras señalamientos por irregularidades en el INE

"¡Qué diferencia! Guadalupe Taddei en su primera declaración habla de austeridad", celebraba Claudia Sheinbaum en 2023
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó cómo llegó Guadalupe Taddei al frente del INE
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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó la trayectoria de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de ser señalada por irregularidades en contratos durante su administración, negando que tuviera vínculos con Morena.

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