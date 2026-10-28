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Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta el 2029

El piloto azteca aún no ve su retiro de las pistas y promete estar con la escudería al menos tres años más

Sergio Pérez con gafas de sol y gorra negra con logotipos frente a un micrófono de Fórmula 1.
El mexicano continuará al frente de la escudería las próximas temporadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Previo a que se lleve a cabo el Gran Premio de México este fin de semana, los fanáticos de la F1 ya celebran la renovación de contrato por parte de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac hasta el 2029, dándole así un par de años más a sus seguidores en el máximo circuito del automovilismo internacional.

En el marco de un fin de semana histórico para el deporte motor nacional, el equipo Cadillac Formula 1 Team confirmó de manera oficial la extensión multianual del contrato del piloto mexicano.

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Con este acuerdo, el seis veces ganador de Grandes Premios sella su permanencia y liderazgo en la escudería norteamericana hasta, por lo menos, la temporada 2029, consolidando una alianza a largo plazo que busca colocar a la nueva estructura en los puestos de privilegio de la máxima categoría.

El anuncio se produce en una fecha con alta carga simbólica para el automovilismo azteca: el piloto jalisciense disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez su Gran Premio número 300 dentro de la Fórmula 1, arropado por su afición y tras encabezar una multitudinaria exhibición en Paseo de la Reforma, donde llevó la emoción del monoplaza al asfalto de la capital antes de encender motores en el circuito de la Magdalena Mixhuca.

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El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026.
El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026. (Néstor Hernández | Infobae México)

Continuidad, desarrollo y liderazgo en la parrilla

La renovación de Sergio Pérez ratifica la ambición compartida entre el volante tapatío y Cadillac Formula 1 Team de edificar un proyecto competitivo desde sus cimientos en la cúspide del automovilismo mundial. A lo largo de la campaña inaugural de la escudería en la parrilla, la veteranía, talento y lectura de carrera de Pérez han resultado fundamentales para acelerar la maduración del monoplaza y la estructura deportiva.

El aporte de Checo ha trascendido los resultados en pista. Su retroalimentación técnica y su pericia detrás del volante han permitido optimizar los programas de desarrollo del chasis, afinar los protocolos de operaciones en el pitlane y cimentar las bases operativas que vinculan los tres centros neurálgicos del equipo: la fábrica técnica en Silverstone (Reino Unido) y las instalaciones de ingeniería y rendimiento en Indianápolis y Charlotte (Estados Unidos).

Al asegurar la experiencia de un piloto con más de tres centenares de carreras en el Gran Circo, Cadillac garantiza estabilidad en un entorno de alta exigencia, permitiendo que sus ingenieros y directores técnicos cuenten con una referencia sólida y probada para interpretar la evolución del coche en los próximos tres años de competencia.

El piloto mexicano confirmó que permanecerá en la Fórmula 1 hasta el 2029. (IG Cadillac F1)

La visión de Checo para el futuro de Cadillac en la parrilla

Tras sellarse el acuerdo, Sergio Pérez manifestó su satisfacción por prolongar un vínculo en el que se involucró desde el origen del proyecto, destacando la sinergia que ha encontrado tanto con el personal en pista como con los centros de ingeniería en Norteamérica y Europa.

“Unirme al Cadillac Formula 1® Team desde el primer día fue un proyecto en el que verdaderamente creí, y extender mi compromiso se siente como la continuación natural de este capítulo”, afirmó el volante jalisciense. “Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es sumamente gratificante. Todavía tenemos mucho trabajo por delante y estoy plenamente comprometido para los próximos tres años”.

Pérez también tuvo palabras de agradecimiento hacia la cúpula empresarial detrás de la escudería: «Quiero agradecer a Dan (Towriss), a Mark (Reuss) y a todos en TWG Motorsports y General Motors por la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que comenzamos juntos. A cada integrante de este equipo especial, en la pista, en Estados Unidos, en el Reino Unido, y a nuestros aficionados, gracias por su respaldo y confianza. No les fallaré. ¡Sigamos empujando!».

Sergio Pérez viste una camiseta negra con logotipos y sostiene un micrófono frente a dos focos encendidos.
El equipo estadounidense le dio la confianza al mexicano para regresar y formar una marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Dan Towriss, director ejecutivo (CEO) de Cadillac Formula 1® Team, enfatizó el valor estratégico que representa retener a Pérez de cara a las metas a mediano y largo plazo del consorcio estadounidense.

“En la víspera de un fin de semana tan especial en la Ciudad de México, nos llena de emoción anunciar que Checo continuará siendo una pieza integral de Cadillac Formula 1® Team durante los próximos años", expresó Towriss.

“Formar un equipo competitivo en la Fórmula 1 es un viaje de largo aliento, y asegurar el talento y liderazgo de Checo nos brinda la continuidad y el compromiso necesarios para avanzar sobre las sólidas bases establecidas en nuestro primer año. Juntos estamos enfocados en la siguiente fase de nuestro camino, impulsando al equipo hacia adelante y escalando posiciones en la parrilla”.

Dan Towriss confía plenamente en el trabajo que ha hecho Pérez con el equipo. (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)
Dan Towriss confía plenamente en el trabajo que ha hecho Pérez con el equipo. (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)

Gran Premio de México 2026: fechas, horarios y canales de transmisión en vivo

La fiesta del automovilismo alcanza su clímax en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, donde la afición local buscará impulsar a Sergio Pérez hacia un resultado memorable en la celebración de sus 300 Grandes Premios.

Cronograma de actividades (Tiempo del Centro de México, GMT-6)

  • Viernes:
    • Práctica Libre 1 (FP1): 12:30 a 13:30 horas.
    • Práctica Libre 2 (FP2): 16:00 a 17:00 horas.
  • Sábado:
    • Práctica Libre 3 (FP3): 11:30 a 12:30 horas.
    • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas (definición de la parrilla de salida).
  • Domingo:
    • Carrera (Gran Premio de la Ciudad de México): 14:00 horas (71 vueltas al trazado del Hermanos Rodríguez).

Dónde ver la carrera en vivo

Para los aficionados en territorio mexicano y América Latina, la actividad completa del Gran Premio de México 2026 cuenta con diversas opciones de transmisión en directo:

  1. Televisión de paga: A través de la señal de FOX Sports México y FOX Sports Premium, con coberturas especiales desde la zona de paddock, prácticas libres, sesión clasificatoria y el evento dominical sin cortes comerciales en su señal estelar.
  2. Plataformas de streaming: Disponible en vivo mediante la aplicación de F1 TV Pro (servicio oficial de la Fórmula 1 con telemetría en tiempo real, radios de equipo y cámaras a bordo) y a través de Disney+ / Star+ en los paquetes correspondientes con acceso a señales deportivas.
  3. Televisión abierta (México): Canal 5 de Televisa suele contar con la transmisión diferida o en vivo de la sesión de clasificación y la carrera del domingo para la audiencia nacional.

Con su futuro contractual plenamente despejado y el respaldo incondicional de las tribunas del Foro Sol y la recta principal, Sergio Pérez encara uno de los fines de semana más trascendentales de su carrera deportiva.

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