“No está bien informada”: Sheinbaum critica a Marine Le Pen por pedir que no se “mexicanice” el combate a cárteles en Francia

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre los dichos de la aspirante francesa, quien planteó combatir a los cárteles como organizaciones terroristas durante un mitin en Orleans el 25 de octubre

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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió en su conferencia matutina a la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen. Le Pen lanzó su campaña presidencial en Orleans el 25 de octubre y advirtió que no permitirá que Francia se deslice hacia la “mexicanización” por la presencia de cárteles.

Al ser cuestionada sobre si tenía alguna postura respecto a esa declaración, la mandataria respondió:

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“Está mal informada, porque la mexicanización, que debería llegar a todo el mundo, es la de los valores del pueblo de México, de honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero.”

¿Qué dijo Le Pen en el arranque de su campaña?

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum responde a la pregunta de un reportero acerca de las declaraciones de la política francesa Marine Le Pen, quien utilizó el término "mexicanización" para referirse a la delincuencia en Francia. La mandataria fija su postura oficial frente a los medios de comunicación desde el atril presidencial.

Le Pen habló ante unos 8 mil 500 simpatizantes de Agrupación Nacional (RN) en su primer gran mitin de campaña. Sostuvo que no permitirá que Francia se deslice hacia la mexicanización con la presencia de cárteles, y prometió erradicar esas organizaciones tratándolas como terroristas.

Entre sus principales propuestas, de acuerdo con reportes de medios:

Tolerancia cero en materia de inmigración. (Infobae)

Una “doble frontera” europea y francesa, junto con la deportación automática y permanente de migrantes.

Restablecer el Estado de derecho tras las recientes protestas con disturbios en distintas ciudades francesas.

Expulsar a migrantes que cometan delitos y endurecer las sanciones a quienes agredan a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Grupo Marmor señaló que la expresión corresponde a un planteamiento político de Le Pen y no constituye, por sí misma, una descripción objetiva de la seguridad en ambos países.

¿Quién es Marine Le Pen?

La sentencia de inelegibilidad en suspenso deja abierta la puerta de la contienda electoral, pero la declaración de culpabilidad por malversación de fondos europeos tensiona el futuro político de la figura más relevante de la derecha radical en Francia. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Nació en 1968 en Neuilly-sur-Seine, es abogada y presidió el Frente Nacional desde enero de 2011, en sustitución de su padre, Jean-Marie Le Pen. En junio de 2018 anunció que el partido pasaría a llamarse Agrupación Nacional, con el objetivo de distanciarse del pasado extremista de la formación. Desde 2022 el partido es presidido por Jordan Bardella, a quien ella misma eligió como relevo.

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La BBC la describió como una dirigente cuya política migratoria sigue siendo de extrema derecha, aunque la imagen que transmite es moderada y cercana al populismo. Ese giro buscó “desdemonizar” al partido ante la opinión pública.

Su historial electoral en presidenciales: tercer lugar en 2012 con 17.9 % de los votos; segunda vuelta en 2017 con 33.9 % y en 2022 con 41.45 %. La de 2027 será su cuarta candidatura.

Su situación judicial

El desmantelamiento de una red con presencia directa del grupo criminal mexicano en el departamento de Var, con un laboratorio operado por químicos de ese país, documenta la penetración del crimen organizado latinoamericano en el continente. REUTERS/Stephanie Lecocq IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

En marzo de 2025 fue declarada culpable de malversar fondos de la Unión Europea para pagar personal del partido, y recibió una inhabilitación de cinco años. Le Pen ha sostenido su inocencia.

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En apelación, el Tribunal de París la condenó a 45 meses de inelegibilidad, 30 de ellos condicionales, por lo que en principio puede presentarse en 2027. La sentencia mantiene la declaración de culpabilidad. Existe además la posibilidad de un nuevo recurso de casación.

El contexto de los cárteles en Europa

Una investigación de The Guardian identificó actividad de organizaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, cifra que podría llegar a 16. Francia figura entre los países con presencia más destacada.

En mayo de 2025, autoridades francesas y Europol desmantelaron una red ligada al Cártel de Sinaloa, con 16 detenidos. Según medios, fue el primer caso documentado en Francia con participación directa de ese grupo: un laboratorio de metanfetamina operado por químicos mexicanos en el departamento de Var.

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Antecedentes de respuestas de Sheinbaum a figuras extranjeras

Sheinbaum ya había rechazado declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien equiparó a México con Cuba y Venezuela y lo calificó de “narcoestado”. En aquella ocasión, la mandataria defendió el proyecto de la Cuarta Transformación.

Lo que sigue

Le Pen lidera los sondeos para suceder a Emmanuel Macron, quien no puede volver a presentarse. Las elecciones presidenciales están previstas para abril de 2027.