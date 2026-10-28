Gilberto Mora sí estará ante América: Sebastián Abreu explica cómo decidirá su regreso a Xolos

Después de superar las molestias que lo mantuvieron bajo observación, el juvenil podría acercarse a su regreso con Tijuana, aunque el cuerpo técnico evitará acelerar los tiempos de recuperación. (Ilustración: Jesús Beltrán)

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La posibilidad de volver a ver a Gilberto Mora en las canchas tomó fuerza de cara al enfrentamiento entre Tijuana y América, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. El juvenil mexicano ha presentado avances favorables durante su recuperación y podría estar disponible para el compromiso de este miércoles, aunque su participación todavía depende de las condiciones médicas y físicas que presente antes del encuentro.

Sebastián Abreu, director técnico de los Xolos, habló sobre el estado del futbolista durante una conversación con Fox y compartió detalles sobre su evolución. El estratega uruguayo se mostró satisfecho con los resultados de las evaluaciones, pero aclaró que no permitirá que la necesidad de sumar puntos determine el momento de su regreso.

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Para el entrenador, lo más importante es que Mora haya superado las molestias que lo mantuvieron bajo observación y que pueda responder adecuadamente a las exigencias físicas del futbol profesional.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Tijuana - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - October 21, 2026 Tijuana coach Sebastian Abreu looks on before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

“Primero, estoy contento de que esté en perfectas condiciones, que haya erradicado las molestias y que esté bien en las evaluaciones de fuerza y físicas”, expresó el estratega de Xolos.

Las palabras de Abreu reflejan el optimismo que existe dentro del equipo fronterizo respecto a la evolución del joven futbolista. Sin embargo, el hecho de que su recuperación avance favorablemente no significa que tenga asegurado un lugar en la convocatoria para enfrentar a las Águilas.

Abreu prioriza la salud de Gilberto Mora

Gilberto Mora ya entrena al 100% con Tijuana y podría reaparecer en los próximos partidos del Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador también fue enfático al explicar que no pretende apresurar el retorno del juvenil únicamente para fortalecer las opciones deportivas de Tijuana en un partido importante del campeonato.

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En ese sentido, Abreu señaló que la decisión final deberá tomarse cuando exista plena seguridad de que el futbolista puede competir sin comprometer su bienestar.

“No hay que priorizar el egoísmo del entrenador para el equipo por encima de la salud de un chico; cuando esté en excelentes condiciones y tenga el alta médica en todos los sentidos, ahí lo podemos tener y estará totalmente ‘convocable’ para el partido”, explicó.

Con esta postura, el técnico dejó claro que la disponibilidad de Mora estará condicionada a las evaluaciones correspondientes y a la autorización médica. La intención es evitar que una vuelta anticipada pueda representar un contratiempo para el proceso de recuperación del jugador.

La expectativa alrededor del juvenil también responde al interés por conocer cómo puede contribuir al funcionamiento de Xolos durante la recta final del Apertura 2026. No obstante, el cuerpo técnico mantiene como prioridad que su regreso ocurra cuando existan las garantías necesarias.

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¿Gilberto Mora será titular contra América?

Gilberto Mora celebra el gol de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las interrogantes alrededor del compromiso es si Mora podría aparecer en el once inicial o comenzar el partido desde el banquillo.

Abreu explicó que el equipo ha trabajado diferentes planteamientos para preparar el encuentro, por lo que cuenta con alternativas para afrontar el duelo independientemente de la decisión que se tome sobre el juvenil.

“Estuvimos entrenando diferentes alternativas”, comentó el entrenador, al referirse a la preparación táctica de los fronterizos.

Esta planificación permitiría a Tijuana ajustar su estrategia según las condiciones de sus futbolistas y las necesidades que surjan durante el partido. En caso de que Mora reciba autorización para jugar, su participación podría definirse de acuerdo con su estado físico y el ritmo competitivo que haya recuperado.

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Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre si será titular, ingresará como suplente o quedará fuera de la convocatoria. La decisión dependerá de las valoraciones que se realicen antes del encuentro.

Tijuana prepara su duelo ante las Águilas

El enfrentamiento contra América representa una nueva oportunidad para que los Xolos busquen un resultado favorable en el campeonato. La posible reincorporación de Mora genera expectativas, aunque Abreu ha insistido en que no tomará riesgos innecesarios.

El mensaje del estratega es claro: contar nuevamente con el juvenil sería una noticia positiva, pero su presencia en la cancha no está por encima de su recuperación.

Así, la atención estará puesta en las evaluaciones previas al partido de este miércoles, que determinarán si Gilberto Mora puede volver a competir en la Jornada 15 del Apertura 2026.

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