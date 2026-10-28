México

Buscan sustituir alimentos de origen animal en comedores escolares y públicos de Jalisco con un recetario de platillos sostenibles

La iniciativa promueve el uso de legumbres y proteínas vegetales para ofrecer comidas nutritivas, accesibles y de menor impacto ambiental

Una mano sostiene una cuchara dentro de un cuenco de barro con sopa, trozos de carne, cebolla picada y cilantro sobre una mesa blanca
Las propuestas fueron presentadas durante el Segundo Foro de Alimentación Sostenible, celebrado en Guadalajara, con Alianza Alimentaria y Acción Climática, el Sistema DIF Jalisco e Igualdad Animal México.
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El Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunciaron nuevas iniciativas para transformar la alimentación en comedores escolares, comunitarios y asistenciales, mediante la incorporación de platillos sostenibles con menor impacto ambiental, que permitan reducir el consumo de productos de origen animal y promover alternativas vegetales.

Las propuestas fueron presentadas durante el Segundo Foro de Alimentación Sostenible, celebrado en Guadalajara, donde Alianza Alimentaria y Acción Climática, el Sistema DIF Jalisco e Igualdad Animal México dieron a conocer el primer Recetario Práctico para una Alimentación Sostenible, diseñado para facilitar la preparación de comidas nutritivas y económicas en espacios públicos.

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Además, se anunció que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG se incorporará al programa ALIMENTA Universidades Sostenibles, con el objetivo de impulsar una oferta alimentaria más saludable y reducir el impacto ambiental de los alimentos disponibles para estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

Tres mujeres sostienen folletos de recetas frente a una lona azul con letras blancas y verdes y un código de respuesta rápida
Foto: Alianza Alimentaria
Tres mujeres sostienen folletos de recetas frente a una lona azul con letras blancas y verdes y un código de respuesta rápida
Foto: Alianza Alimentaria

Ambas iniciativas buscan modificar gradualmente los entornos alimentarios institucionales mediante herramientas prácticas que permitan incorporar criterios de salud, sostenibilidad y aprovechamiento de recursos en la preparación y distribución de alimentos.

El nuevo recetario propone incorporar una mayor variedad de proteínas de origen vegetal en los menús de comedores escolares, comunitarios y asistenciales, como una alternativa a los productos animales utilizados habitualmente en la preparación de alimentos.

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De acuerdo con Alianza Alimentaria y Acción Climática, el documento incluye recetas elaboradas con ingredientes accesibles y de alto valor nutricional, especialmente legumbres que pueden utilizarse como fuente de proteína en diferentes preparaciones.

Entre los principales alimentos promovidos se encuentran:

  • Frijoles: una fuente de proteína vegetal y fibra que puede incorporarse a distintos platillos tradicionales.
  • Lentejas: legumbres versátiles que permiten preparar guisos, sopas y otras comidas.
  • Garbanzos: ingredientes que pueden utilizarse en preparaciones frías y calientes.
  • Soya: una alternativa de proteína vegetal que puede emplearse en diferentes recetas para sustituir ingredientes de origen animal.
Sacos de tela y cucharas de madera con diversas legumbres secas como lentejas, habas y frijoles sobre una mesa de madera
Una selección de legumbres secas, que incluye lentejas, alubias y habas, reposa en sacos de tela y cucharas sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado no especifica qué productos animales serán sustituidos ni establece su eliminación obligatoria de los comedores. La propuesta consiste en ampliar las opciones disponibles mediante preparaciones vegetales que contribuyan a disminuir el impacto ambiental de la alimentación.

El recetario también contiene recomendaciones para planificar menús, organizar la preparación de los alimentos y aprovechar mejor los recursos disponibles, considerando las necesidades operativas y presupuestales de los establecimientos.

De esta manera, las instituciones buscan facilitar la incorporación de platillos nutritivos y variados sin que la transición hacia una alimentación sostenible represente necesariamente mayores costos para los comedores.

Buscan reducir el impacto ambiental de la alimentación en instituciones públicas

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es disminuir los efectos ambientales asociados con la producción y el consumo de alimentos, particularmente mediante la incorporación de ingredientes vegetales en los menús institucionales.

La propuesta considera que los comedores públicos representan una oportunidad para impulsar cambios en los hábitos alimentarios, debido a la cantidad de personas que reciben diariamente servicios de alimentación en escuelas, centros comunitarios e instituciones asistenciales.

Tres mujeres sostienen folletos de recetas frente a una lona azul con letras blancas y verdes y un código de respuesta rápida
Foto: Alianza Alimentaria

Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática, destacó que las instituciones públicas tienen la capacidad de contribuir a la transformación de los sistemas alimentarios mediante sus decisiones de compra y la elaboración de sus menús.

La especialista explicó que integrar criterios de salud y sostenibilidad puede favorecer el bienestar de las personas, reducir los impactos ambientales y mejorar el aprovechamiento de los recursos.

Asimismo, señaló que el recetario representa una herramienta para trasladar los compromisos institucionales a las actividades cotidianas de las cocinas públicas.

Por su parte, Katya Ramírez, responsable de Love Veg, proyecto de Igualdad Animal México, destacó que las legumbres y otros ingredientes vegetales permiten elaborar comidas tradicionales, nutritivas y accesibles.

La representante explicó que el propósito del documento es acercar alternativas prácticas a las personas encargadas de preparar alimentos diariamente, demostrando que es posible diversificar los menús de los comedores públicos mediante recetas basadas en plantas.

Universidad de Guadalajara incorporará alimentación sostenible en sus campus

Como parte de las acciones anunciadas durante el foro, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara se integrará al programa ALIMENTA Universidades Sostenibles, impulsado por Alianza Alimentaria y Acción Climática.

Esta iniciativa busca acompañar a las instituciones de educación superior en la transformación de sus entornos alimentarios, promoviendo opciones que respondan a criterios de nutrición y sostenibilidad ambiental.

Tres mujeres sostienen folletos de recetas frente a una lona azul con letras blancas y verdes y un código de respuesta rápida
Foto: Alianza Alimentaria

En el caso del CUCS, el programa trabajará con la comunidad universitaria y los responsables de los servicios de alimentación para facilitar la incorporación de alternativas de menor impacto ambiental.

Las acciones estarán dirigidas a mejorar las opciones disponibles para:

  • Estudiantes que consumen alimentos dentro del campus.
  • Personal académico que utiliza los servicios de alimentación universitarios.
  • Trabajadores administrativos que forman parte de la comunidad educativa.

La incorporación del programa también se sumará a los procesos de certificación ambiental previstos para el centro universitario, con la intención de fortalecer sus políticas institucionales de sostenibilidad.

De acuerdo con Ruiz Oldenbourg, las universidades representan espacios estratégicos para promover cambios que trasciendan sus instalaciones, al fomentar hábitos alimentarios que puedan extenderse a otros sectores de la sociedad.

Tres mujeres sostienen folletos de recetas frente a una lona azul con letras blancas y verdes y un código de respuesta rápida
Foto: Alianza Alimentaria

Las organizaciones participantes señalaron que continuarán impulsando iniciativas para incorporar la sostenibilidad en las políticas públicas, los programas alimentarios y los espacios donde se decide qué alimentos llegan a la población.

Con estas acciones, Jalisco busca avanzar hacia un modelo de alimentación institucional que combine nutrición, accesibilidad económica y protección ambiental, mediante alternativas vegetales que puedan integrarse gradualmente a los menús de comedores públicos y universitarios.

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