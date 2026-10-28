Rivers conmueve con desgarradora carta a El Komanche tras su muerte: “Me dejas un hueco en mi corazón”

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La muerte de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como El Komanche, provocó una ola de mensajes de despedida entre los creadores de contenido que compartieron con él transmisiones, reuniones y momentos fuera de las cámaras. Entre las reacciones que han conmovido a sus seguidores se encuentra la de Samantha Rivera, mejor conocida como Rivers, quien publicó un emotivo homenaje para recordar a su amigo.

A través de su cuenta de Instagram, la streamer regiomontana acompañó sus palabras con fotografías y videos en los que aparece junto al creador salvadoreño. En su mensaje, recordó su alegría, la manera en que trataba a los demás y el cariño que expresaba a las personas cercanas. También reconoció lo mucho que aprendió de él y el vacío que deja su partida.

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“Que suerte la mía haber coincidido contigo en esta vida y que dolor tan grande tener que despedirnos tan pronto”, escribió Rivers, en una de las frases más emotivas de su publicación. Su despedida se suma a la de Ari Gameplays, otra de las creadoras con quien El Komanche mantuvo una estrecha amistad y que también expresó públicamente cuánto significaba para ella.

Rivers recuerda a El Komanche con una emotiva despedida

En su publicación, Rivers destacó que El Komanche era una persona que procuraba mantener una actitud positiva y tratar bien a quienes lo rodeaban, incluso cuando no los conocía. La streamer también recordó su capacidad para hacer sentir especiales a sus amigos y la disposición que tenía para compartir palabras afectuosas.

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“No existen palabras para describir la falta que harás aquí mi Komi. Siempre fuiste alguien muy lleno de alegría, siempre tratabas bien a todos aunque no los conocieras, siempre tenías bonitas palabras para tu gente cercana”, expresó al inicio de su mensaje.

La creadora también celebró los sueños que su amigo logró cumplir y aseguró que seguirá recordándolo por su forma de disfrutar la vida. “Te voy a recordar bailando, riendo, pasándola bien, ayudando a un extraño, queriendo mucho a todos”, escribió. Además, agradeció el tiempo que compartieron y la influencia positiva que tuvo en ella: “Aprendí muchas cosas de ti, gracias por permitirme pasar mucho tiempo contigo y contagiarme de tu hermosa actitud”.

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Rivers reconoció que despedirse tan pronto de su amigo es especialmente doloroso y que tendrá que aprender a vivir con su ausencia. “Me dejas un hueco en mi corazón que intentaré llenar poco a poco llevándote en mi memoria siempre y honrando tu vida, siempre teniendo una actitud bonita con todo mundo”, señaló. Finalmente, reafirmó el cariño que siente por él: “Te voy a recordar siempre, te voy a extrañar siempre y te voy a querer siempre”.

El Komanche, Ari Gameplays y Rivers: una amistad que quedó grabada en video

El Komanche, Ari Gameplays y Rivers durante una transmisión - (X)

La relación entre El Komanche, Rivers y Ari Gameplays también quedó registrada en transmisiones que hoy vuelven a circular en redes sociales. En uno de esos momentos, los tres conversaron sobre el cariño que se tenían y la compañía que representaban en sus vidas. El intercambio permitió conocer una faceta más personal del streamer, alejada de las bromas habituales de internet.

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Durante aquella charla, Rivers le comentó: “Pero lo dices, eres muy, muy honesto”, mientras Ari le preguntaba qué más quería expresar. Komanche respondió con naturalidad: “No, simplemente que las quiero, güey”, y añadió que se la pasaba muy bien con ellas y que consideraba que eran “una gran amistad y una gran compañía”.

El momento se volvió todavía más significativo cuando el creador comparó su vínculo con el de sus propias hermanas. “Con todo respeto a mis dos hermanas, que las amo mucho. Las amo con mi corazón, pero son mis otras hermanas”, dijo. Ari respondió: “Tú sabes que te adoro, Comi. Siempre voy a ver por ti, güey”, mientras él cerró el intercambio con una expresión de cariño hacia ambas.

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La cercanía entre Ari y El Komanche también quedó reflejada en otros videos. Uno de los fragmentos que ha recuperado la comunidad muestra una llamada en la que el streamer le hizo una broma a la creadora y fingió necesitar ayuda. Preocupada, ella reaccionó con angustia antes de descubrir que se trataba de una broma. Durante la conversación, le dijo: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”.

¿Qué se sabe de la muerte de El Komanche?

De qué habría muerto El Komanche, primeras versiones tras reporte de haber sido localizado sin vida (Instagram/@elkomanche)

Carlos Mauricio Gómez fue localizado sin vida el domingo 25 de octubre de 2026 en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con la información proporcionada para esta nota. El caso generó numerosas reacciones entre sus seguidores y compañeros de la comunidad de creadores digitales, quienes comenzaron a compartir recuerdos y mensajes de despedida.

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Mientras se conocen más detalles, Rivers y Ari Gameplays han compartido recuerdos que muestran la importancia que El Komanche tuvo en sus vidas. Sus mensajes, junto con los videos de sus encuentros, mantienen presente la faceta de un amigo al que ambas describieron como alguien cariñoso, alegre y capaz de dejar una huella en quienes lo rodeaban.