Los maquillajes de catrina más sencillos para verte espectacular sin gastar mucho este Día de Muertos 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2017.- Cientos de personas acudieron esta tarde para caracterizarse y preparse para la procesión de catrinas. Los artistas que realizan los maquillajes se encuentran en los costados del Ángel de la Independencia. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

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Con la llegada del Día de Muertos 2026 que se celebra el 1 y 2 de noviembre, la figura de la Catrina se convierte en un símbolo icónico de la celebración, representando la mezcla de tradición y arte en México.

A continuación, te presentamos cinco maquillajes de Catrina que no solo son sencillos de realizar, sino que también capturan la belleza y el espíritu de esta festividad.

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El origen de las Catrinas en México

La Catrina, creada por el caricaturista José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, nació como una crítica social sobre las clases privilegiadas de la época. Fue más tarde cuando se popularizó gracias al muralista Diego Rivera, quien la incluyó en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Con el tiempo, la Catrina ha evolucionado para convertirse en un ícono del Día de Muertos y una figura que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte en la cultura mexicana.

Estos son los 5 maquillajes de Catrina más fáciles

Catrina clásica: Un estilo atemporal que nunca falla. Comienza aplicando una base blanca en todo el rostro. Resalta tus ojos con sombras oscuras y dibuja una nariz de esqueleto. Para la boca, traza líneas negras simulando los dientes de una calavera. Este look es ideal para quienes buscan un diseño tradicional.

(Pinterest)

Catrina floral: Añade un toque de color a tu Catrina utilizando detalles florales. Aplica base blanca y decora con flores de colores alrededor de los ojos y la frente. Un lápiz negro te ayudará a delinear las líneas clásicas de una calavera, aportando un aire festivo y colorido a tu maquillaje.

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Catrina elegante: Opta por una versión sofisticada con una base en tonos grises o blancos. Emplea sombras moradas o azules para los ojos y añade detalles de encaje pintado. Un sombreado suave en mejillas y mandíbula completa este look elegante y sobrio.

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Catrina con perlas: Integra pequeños elementos decorativos para un resultado impactante. Sobre una base blanca, destaca los ojos con negro intenso. Coloca perlas autoadhesivas en forma de corona o alrededor de los ojos y dibuja la boca de calavera. Este diseño es perfecto para quienes buscan un toque de glamour.

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Catrina con gemas: Aporta brillo a tu maquillaje con gemas. Después de aplicar una base blanca, utiliza sombras vibrantes para los ojos. Coloca gemas brillantes en la frente y mejillas, y detalla los dientes con colores metálicos. Este estilo crea un efecto deslumbrante, ideal para destacar entre la multitud.

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Estos maquillajes no solo son fáciles de realizar, sino que también capturan la esencia del Día de Muertos, permitiéndote expresar creatividad y tradición en una celebración llena de significado.

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¿Por qué se hace camino de cempasúchil en los altares?

El camino de pétalos de cempasúchil es uno de los elementos más reconocibles de las ofrendas de Día de Muertos. Según la tradición popular, su color anaranjado y su aroma intenso ayudan a guiar a las ánimas en su regreso temporal al hogar, donde las esperan alimentos, fotografías, veladoras y objetos personales.

La costumbre consiste en formar un sendero desde la entrada, el zaguán o el patio hasta el altar. Algunas familias dibujan una línea continua; otras distribuyen pequeños grupos de pétalos para marcar la ruta. En ciertas comunidades, el recorrido puede comenzar incluso en el panteón y extenderse hasta la vivienda.

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El simbolismo del cempasúchil tiene raíces prehispánicas. Su tonalidad amarilla y naranja se vinculaba con el Sol y con rituales dedicados a los muertos. Con el paso del tiempo, la flor conservó su presencia en las celebraciones, aunque las formas de montar cada ofrenda cambian según la región y la tradición familiar.

Además del camino, las flores acompañan veladoras, copal, incienso y agua. Todos estos elementos construyen un espacio de memoria para recibir a quienes ya no están. Colocar pétalos no sólo decora el altar: también expresa el deseo de mantener vivo el vínculo con los seres queridos.