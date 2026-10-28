México

Los maquillajes de catrina más sencillos para verte espectacular sin gastar mucho este Día de Muertos 2026

El próximo 1 y 2 de noviembre se llevará a cabo la tradicional festividad en México

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 22OCTUBRE2017.- Cientos de personas acudieron esta tarde para caracterizarse y preparse para la procesión de catrinas. Los artistas que realizan los maquillajes se encuentran en los costados del Ángel de la Independencia. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
Guardar

Con la llegada del Día de Muertos 2026 que se celebra el 1 y 2 de noviembre, la figura de la Catrina se convierte en un símbolo icónico de la celebración, representando la mezcla de tradición y arte en México.

A continuación, te presentamos cinco maquillajes de Catrina que no solo son sencillos de realizar, sino que también capturan la belleza y el espíritu de esta festividad.

PUBLICIDAD

El origen de las Catrinas en México

La Catrina, creada por el caricaturista José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, nació como una crítica social sobre las clases privilegiadas de la época. Fue más tarde cuando se popularizó gracias al muralista Diego Rivera, quien la incluyó en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Con el tiempo, la Catrina ha evolucionado para convertirse en un ícono del Día de Muertos y una figura que invita a la reflexión sobre la vida y la muerte en la cultura mexicana.

Estos son los 5 maquillajes de Catrina más fáciles

  • Catrina clásica: Un estilo atemporal que nunca falla. Comienza aplicando una base blanca en todo el rostro. Resalta tus ojos con sombras oscuras y dibuja una nariz de esqueleto. Para la boca, traza líneas negras simulando los dientes de una calavera. Este look es ideal para quienes buscan un diseño tradicional.
maquillaje catrina
(Pinterest)
  • Catrina floral: Añade un toque de color a tu Catrina utilizando detalles florales. Aplica base blanca y decora con flores de colores alrededor de los ojos y la frente. Un lápiz negro te ayudará a delinear las líneas clásicas de una calavera, aportando un aire festivo y colorido a tu maquillaje.
maquillaje catrina
(Pinterest)
  • Catrina elegante: Opta por una versión sofisticada con una base en tonos grises o blancos. Emplea sombras moradas o azules para los ojos y añade detalles de encaje pintado. Un sombreado suave en mejillas y mandíbula completa este look elegante y sobrio.
maquillaje catrina
(Pinterest)
  • Catrina con perlas: Integra pequeños elementos decorativos para un resultado impactante. Sobre una base blanca, destaca los ojos con negro intenso. Coloca perlas autoadhesivas en forma de corona o alrededor de los ojos y dibuja la boca de calavera. Este diseño es perfecto para quienes buscan un toque de glamour.
maquillaje catrina
(Pinterest)
  • Catrina con gemas: Aporta brillo a tu maquillaje con gemas. Después de aplicar una base blanca, utiliza sombras vibrantes para los ojos. Coloca gemas brillantes en la frente y mejillas, y detalla los dientes con colores metálicos. Este estilo crea un efecto deslumbrante, ideal para destacar entre la multitud.
maquillaje catrina
(Pinterest)

Estos maquillajes no solo son fáciles de realizar, sino que también capturan la esencia del Día de Muertos, permitiéndote expresar creatividad y tradición en una celebración llena de significado.

PUBLICIDAD

¿Por qué se hace camino de cempasúchil en los altares?

El camino de pétalos de cempasúchil es uno de los elementos más reconocibles de las ofrendas de Día de Muertos. Según la tradición popular, su color anaranjado y su aroma intenso ayudan a guiar a las ánimas en su regreso temporal al hogar, donde las esperan alimentos, fotografías, veladoras y objetos personales.

La costumbre consiste en formar un sendero desde la entrada, el zaguán o el patio hasta el altar. Algunas familias dibujan una línea continua; otras distribuyen pequeños grupos de pétalos para marcar la ruta. En ciertas comunidades, el recorrido puede comenzar incluso en el panteón y extenderse hasta la vivienda.

El simbolismo del cempasúchil tiene raíces prehispánicas. Su tonalidad amarilla y naranja se vinculaba con el Sol y con rituales dedicados a los muertos. Con el paso del tiempo, la flor conservó su presencia en las celebraciones, aunque las formas de montar cada ofrenda cambian según la región y la tradición familiar.

Además del camino, las flores acompañan veladoras, copal, incienso y agua. Todos estos elementos construyen un espacio de memoria para recibir a quienes ya no están. Colocar pétalos no sólo decora el altar: también expresa el deseo de mantener vivo el vínculo con los seres queridos.

Temas Relacionados

CatrinasMaquillajemexico-entretenimientoDía de Muertos2026mexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“No está bien informada”: Sheinbaum critica a Marine Le Pen por pedir que no se “mexicanice” el combate a cárteles en Francia

La lideresa de la derecha francesa promete expulsar a migrantes y tratar a los cárteles como organizaciones terroristas

“No está bien informada”: Sheinbaum critica a Marine Le Pen por pedir que no se “mexicanice” el combate a cárteles en Francia

Lalo Camarena se lanza contra el Vaquero Navarrete tras su derrota contra de O’Shaquie Foster

Camarena calificó como “decepcionante” la derrota de Emanuel Navarrete sobre O’Shaquie Foster

Lalo Camarena se lanza contra el Vaquero Navarrete tras su derrota contra de O’Shaquie Foster

La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 28 de octubre: “Esperemos que no”, dice la mandataria ante posibles implicaciones por la presencia de Bolsonaro en EEUU

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 28 de octubre: “Esperemos que no”, dice la mandataria ante posibles implicaciones por la presencia de Bolsonaro en EEUU

“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama aprobaron a Taddei”: Sheinbaum se deslinda de expresidenta del INE y niega crisis rumbo al 2027

Sheinbaum recordó la carrera de Guadalupe Taddei, quien recientemente dejó su cargo tras señalamientos por irregularidades en el INE

“Lorenzo Córdova y Ciro Murayama aprobaron a Taddei”: Sheinbaum se deslinda de expresidenta del INE y niega crisis rumbo al 2027

Rivers conmueve con desgarradora carta a El Komanche tras su muerte: “Me dejas un hueco en mi corazón”

La creadora regiomontana compartió fotografías y videos para sus seguidores, quienes también han recuperado emotivos recuerdos de su amistad

Rivers conmueve con desgarradora carta a El Komanche tras su muerte: “Me dejas un hueco en mi corazón”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Guerra de narcos en Sinaloa provoca prohibición de disfraces de Halloween, réplicas de armas y “emplayados”, por tercer año consecutivo

“No está bien informada”: Sheinbaum critica a Marine Le Pen por pedir que no se “mexicanice” el combate a cárteles en Francia

Navy SEAL de EEUU llegarán a México: Sheinbaum pide al Senado autorizar ingreso de 28 militares

En 3 camionetas y armados: así detectó la Marina a “Chuy González” en Sinaloa, operador del Cártel de Guasave y uno de los más buscados por el FBI

ENTRETENIMIENTO

Rivers conmueve con desgarradora carta a El Komanche tras su muerte: “Me dejas un hueco en mi corazón”

Rivers conmueve con desgarradora carta a El Komanche tras su muerte: “Me dejas un hueco en mi corazón”

Enjambre, Majo Aguilar y Alejandra Guzmán tendrán conciertos en el Festival de las Almas 2026 en Edomex

Alessandra Rosaldo dedica un altar a Fiona y conmueve al recordar a sus mascotas

Abuchean a Martha Debayle por “colarse” en foto grupal con Kim Kardashian, Sarah Paulson y elenco de “Todo Vale”

La alcaldía Venustiano Carranza alista jornada de Día de Muertos con conciertos, Feria de Pan de Muerto y experiencia de terror gratis

DEPORTES

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 5 de la Serie Mundial 2026

Lalo Camarena se lanza contra el Vaquero Navarrete tras su derrota contra de O’Shaquie Foster

Gilberto Mora sí estará ante América: Sebastián Abreu explica cómo decidirá su regreso a Xolos

Checo Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta el 2029

Así luce el Paseo de la Reforma a pocas horas del comienzo del Showrun de Checo Pérez