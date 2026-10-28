Alfredo Adame se retracta sobre supuesta muerte de Laura Bozzo y desata críticas con broma sobre el cielo: “La regresaron”

La polémica entre ambas figuras revivió después de que Bozzo incursionara en el mundo de la música.

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Alfredo Adame recibe críticas en Instagram después de retractarse de la versión sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo y publicar una broma sobre la conductora.

Usuarios cuestionaron que el actor hiciera comentarios de ese tipo mientras la presentadora enfrenta complicaciones de salud.

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Entre las respuestas hubo personas que le reclamaron por haber difundido primero una versión sin confirmar, mientras otras reaccionaron con bromas y mensajes de apoyo.

La controversia se dio luego de que circularon versiones sobre el fallecimiento de Laura Bozzo. El entorno de la conductora desmintió esa información mediante un comunicado que su hija Alejandra de la Fuente reposteó en Instagram.

Alfredo Adame comparte un mensaje después del desmentido sobre Laura Bozzo

Alfredo Adame habría borrado la publicación inicial en la que difundió la versión sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo. Después compartió el comunicado que desmiente el fallecimiento de la conductora y publicó un mensaje con tono de broma.

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Fotos: Cuartoscuro // Televisa

“De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”, escribió el actor en una imagen difundida desde su cuenta de Instagram.

El texto no ofrece una disculpa directa por haber compartido la versión previa ni explica de dónde obtuvo la información que después fue desmentida. La publicación se difundió mientras familiares y personas cercanas a Bozzo piden frenar los rumores sobre su salud.

Adame acompañó el mensaje con una imagen en letras negras sobre un fondo blanco. La frase provocó respuestas divididas: algunos usuarios celebraron el humor del actor, mientras otros consideraron que el comentario minimiza el estado médico de la presentadora.

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La publicación ocurre horas después de que Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, compartió un aviso para rechazar de forma categórica los reportes sobre la muerte de su madre.

(Instagram)

Usuarios cuestionan la broma de Alfredo Adame en Instagram

Varios comentarios dirigidos a Alfredo Adame señalaron que no se debe bromear sobre la muerte de una persona. Algunos usuarios recordaron que la noticia inicial causó preocupación entre seguidores de la conductora peruana.

“¿Qué burla es esta? Con eso no se juega”, escribió una persona en la sección de comentarios de la publicación.

Otra usuaria le pidió al actor medir las consecuencias de sus palabras. “Ay Adame, nunca aprendes... Cuidado y la vida da un giro inesperado, con los humanos no se juega”, señaló en respuesta al mensaje sobre Laura Bozzo.

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También hubo personas que explicaron que creyeron en la primera versión difundida. “No te pases Alfredo. Yo ya había mandado la noticia en el grupo familiar”, comentó una usuaria.

Un seguidor relató que la publicación inicial le generó tristeza. “Si supieras lo triste que me puse cuando leí tu estado de que había fallecido Laura y ahora me has devuelto la alegría”, escribió.

(Captura de pantalla/IG)

Los reclamos alternaron con respuestas que tomaron la publicación como una broma. “Yo lo sabía eres el mejor”, comentó una persona, mientras otros usaron emojis de risa y mensajes en los que llamaron “tío” al actor.

La interacción evidenció que parte de la audiencia consideró el mensaje como humor, pero otros señalaron que la salud de Laura Bozzo no es un tema para bromear debido a que sigue internada y su condición ha requerido vigilancia médica.

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El comunicado pide verificar la información sobre Laura Bozzo

El mensaje que Alejandra de la Fuente compartió en Instagram rechaza la versión de que Laura Bozzo haya fallecido. El comunicado pide no difundir rumores y llama a corroborar los datos antes de compartirlos.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, se lee en el texto.

La publicación pide responsabilidad a medios de comunicación y usuarios de redes sociales. “Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla”, añade.

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(Instagram)

El comunicado no identifica a Alfredo Adame ni menciona alguna cuenta como origen del rumor. La familia de la conductora tampoco ha dado a conocer una fecha para su alta hospitalaria.

Laura Bozzo ingresó de emergencia el 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por dolores abdominales. Tras una cirugía por una úlcera perforada, fue trasladada a la Ciudad de México.

Martha Figueroa informó que la conductora presenta una mejoría leve, aunque la neumonía sigue presente. “Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, declaró en información retomada por Infobae México.

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Su hija Alejandra de la Fuente también había dado señales de avance en la recuperación de la presentadora. “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”, expresó.