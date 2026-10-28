Casos de anorexia y bulimia aumentaron 71% de forma global desde hace tres décadas: ¿Cuál es la cifra en México y a quiénes afecta más?

Las mujeres concentraron el 74.6% de los casos notificados, mientras que los hombres representaron el 25.4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los casos de anorexia y bulimia aumentaron 71% a nivel mundial durante las últimas tres décadas, de acuerdo con una investigación publicada este miércoles en la revista científica JAMA Psychiatry, basada en datos del Estudio de la Carga Global de Enfermedades (GBD).

El análisis estima que, en 2023, 18.1 millones de personas vivían con anorexia o bulimia en el mundo, de las cuales alrededor del 70% eran mujeres y el 41.2% tenía entre 10 y 24 años.

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Los resultados ponen de relieve el impacto de estos trastornos de la conducta alimentaria (TCA), particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes, y plantean una pregunta sobre la situación nacional.

¿Cuántos casos de anorexia y bulimia se registran en México en 2026?

En México, la Secretaría de Salud da seguimiento a los casos de anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 8 de 2026, se habían registrado 650 casos acumulados de anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios en México, de los cuales 485 correspondían a mujeres y 165 a hombres.

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Esto significa que las mujeres concentraron el 74.6% de los casos notificados, mientras que los hombres representaron el 25.4%.

Sin embargo, es importante precisar que estas cifras son preliminares y corresponden únicamente al acumulado hasta la semana epidemiológica 8 de 2026, por lo que no representan el total de casos del año.

Además, los registros nacionales agrupan los diagnósticos bajo la categoría F50 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), que incluye anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y otros trastornos de la conducta alimentaria.

Por esa razón, los 650 registros no deben interpretarse como casos exclusivos de anorexia y bulimia, ni compararse directamente con los 18.1 millones de personas estimadas a escala mundial.

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Los datos de vigilancia epidemiológica tampoco representan necesariamente a todas las personas que viven con estos padecimientos, ya que algunas pueden no haber recibido atención médica o no contar con un diagnóstico.

¿Cuánto aumentaron los casos de anorexia y bulimia en el mundo?

La investigación, encabezada por Ruhai Bai y Aihua Zhang, del Hospital de Niños de la Universidad Médica de Nanjing, en China, analizó la evolución de ambos trastornos alimentarios entre 1990 y 2023.

Los investigadores encontraron que el número absoluto de personas afectadas aumentó 71% durante ese periodo, mientras que la prevalencia creció 20.6%.

Esta diferencia es relevante porque el incremento en el número total de casos también está relacionado con el crecimiento de la población mundial.

El estudio identificó distintas tendencias para cada enfermedad:

Anorexia nerviosa: los casos estimados aumentaron 57.9% , hasta alcanzar aproximadamente 3.92 millones de personas en 2023 .

Bulimia nerviosa: los casos aumentaron 75.1%, con alrededor de 14.2 millones de personas afectadas ese mismo año.

Aunque los resultados muestran un incremento considerable de los trastornos alimentarios, los investigadores advierten que no es posible atribuirlo a una sola causa.

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Las variaciones pueden estar relacionadas con cambios en la frecuencia de estos trastornos, el acceso al diagnóstico y los métodos utilizados para estimar su prevalencia.

¿A quiénes afectan más la anorexia y la bulimia?

Las mujeres y las personas jóvenes se encuentran entre los grupos más afectados por la anorexia y la bulimia, de acuerdo con las estimaciones internacionales.

El estudio señala que aproximadamente siete de cada diez personas con alguno de estos trastornos eran mujeres, mientras que cuatro de cada diez tenían entre 10 y 24 años.

En México, los registros epidemiológicos disponibles también muestran una mayor proporción de notificaciones entre mujeres.

De los 650 casos acumulados hasta la semana 8 de 2026, 485 correspondían a pacientes del sexo femenino, una distribución que coincide con la mayor afectación observada a escala mundial.

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Sin embargo, el corte epidemiológico mexicano citado no proporciona un desglose por edad que permita determinar cuántos de esos registros corresponden a adolescentes y adultos jóvenes.

Los especialistas advierten que estos trastornos también pueden afectar a hombres y personas de otras edades, por lo que no deben considerarse enfermedades exclusivas de las mujeres jóvenes.

¿Qué son la anorexia y la bulimia y cuáles son sus síntomas?

La anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa son trastornos de la conducta alimentaria que afectan la relación de una persona con la comida, el peso corporal y la imagen de su propio cuerpo.

Aunque comparten algunos factores clínicos, presentan características diferentes.

La anorexia nerviosa se caracteriza por una restricción persistente de la alimentación, un peso corporal significativamente bajo y un temor intenso a aumentar de peso.

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Entre sus posibles señales se encuentran la pérdida importante de peso, la reducción extrema del consumo de alimentos y una preocupación persistente por la figura corporal.

Por su parte, la bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de atracones, acompañados de conductas compensatorias destinadas a evitar el aumento de peso, como el vómito provocado, el ayuno o el ejercicio excesivo.

Ambos padecimientos pueden provocar complicaciones físicas y psicológicas graves, entre ellas alteraciones nutricionales, problemas cardiovasculares, afectaciones gastrointestinales y deterioro del bienestar emocional.

Su diagnóstico requiere una evaluación profesional, ya que los síntomas pueden variar entre pacientes.

¿Por qué han aumentado los casos de anorexia y bulimia?

El estudio publicado en JAMA Psychiatry documenta un incremento mundial de los casos estimados de anorexia y bulimia entre 1990 y 2023, pero no establece una causa única que explique esta tendencia.

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Entre los factores que se han estudiado en relación con los trastornos alimentarios se encuentran las presiones sociales sobre la apariencia física, los ideales de belleza, la insatisfacción corporal y determinadas condiciones psicológicas y familiares.

También se ha investigado la posible influencia de las redes sociales y la exposición constante a imágenes corporales idealizadas.

No obstante, el estudio no demuestra que las redes sociales sean responsables del aumento global del 71%, por lo que no sería correcto presentar esa relación como una conclusión de la investigación.

Los autores también identificaron diferencias entre regiones y países, que podrían estar relacionadas con la disponibilidad de servicios de salud, el acceso a diagnósticos y la calidad de los registros epidemiológicos.

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¿Por qué la anorexia y la bulimia representan un problema de salud pública?

El incremento de los casos estimados de anorexia y bulimia plantea desafíos para los sistemas de salud, especialmente por la concentración de estos trastornos entre adolescentes y adultos jóvenes.

La detección temprana es importante porque ambos padecimientos pueden evolucionar y ocasionar complicaciones graves cuando no reciben atención adecuada.

Los especialistas recomiendan prestar atención a cambios persistentes en los hábitos alimentarios, miedo intenso a aumentar de peso, episodios recurrentes de atracones y conductas compensatorias.

La atención puede requerir un abordaje multidisciplinario con profesionales de salud mental, medicina y nutrición, dependiendo de las necesidades de cada paciente.

En México, las cifras epidemiológicas permiten identificar los casos notificados a los servicios de salud, pero no reflejan necesariamente la magnitud total de los trastornos alimentarios en la población.

El estudio internacional publicado este 28 de octubre de 2026 confirma que la anorexia y la bulimia constituyen un desafío creciente para la salud pública mundial, mientras que los registros mexicanos muestran una mayor concentración de notificaciones entre mujeres.

La comparación también evidencia la necesidad de contar con información nacional más detallada y actualizada sobre los diagnósticos, los grupos de edad afectados y la evolución de estos padecimientos.