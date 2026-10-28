Aarón Mercury le prepara tacos a Victoria Justice durante la promoción de “Love Zombie” en México

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Victoria Justice visitó el programa Hoy para promocionar “Love Zombie: The Resurrection Remix”, una nueva versión de su canción inspirada en Halloween. Durante la entrevista con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y los demás conductores de Hoy, la actriz y cantante habló sobre su música, el cariño que recibe de sus seguidores mexicanos y los planes que tiene durante su estancia en Ciudad de México.

Sin embargo, la visita también tuvo un momento gastronómico protagonizado por Aarón Mercury, quien apareció en el foro para ayudar a servirle tacos a la artista. Entre opciones de bistec y pastor, la estadounidense eligió sus favoritos, pidió salsa verde con un poco de picante y disfrutó de una experiencia que incluyó bromas y una lección para aprender a ordenar comida en español.

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“Wow, I’m really being spoiled today. I love this”, expresó Victoria al recibir sus alimentos. La frase significa: “Wow, de me están consintiendo muchísimo. Me encanta”. Así, entre música y comida mexicana, la invitada vivió una divertida convivencia en el matutino.

¿Qué canción vino a promocionar Victoria Justice en México?

Victoria Justice anuncia viaje a México para conquistar los corazones de sus fans y celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’ (RS)

La visita de Victoria Justice a México forma parte de la promoción de Love Zombie: The Resurrection Remix, una versión remix de su tema con una propuesta relacionada con Halloween. Durante la entrevista, la cantante explicó que el respaldo de sus seguidores mexicanos fue una de las razones por las que consideró especial visitar el país en esta temporada.

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“Amo a mis fans mexicanos. Me han apoyado muchísimo durante mucho tiempo”, comentó al hablar del vínculo que mantiene con su público. También explicó que la celebración de Halloween y las tradiciones relacionadas con el Día de Muertos hicieron que este fuera un buen momento para presentar su lanzamiento.

Además de hablar de la canción, Victoria adelantó que organizaría una fiesta de Halloween en Ciudad de México y que usaría un vestido de Love Zombie diseñado especialmente para la ocasión. Durante el programa también se mostró un fragmento del video oficial del remix, con el que los conductores dieron paso a la parte musical de la entrevista.

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Aarón Mercury sorprende a Victoria Justice con tacos en Hoy

Aaron Mercury - (Infobae México - Miriam Estrella)

En una sección del programa llegaron tacos de bistec y pastor para que pudiera probarlos. Aarón Mercury se sumó a la dinámica y ayudó a atenderla. La actriz eligió los de bistec, pidió salsa verde que no fuera demasiado picante y aceptó acompañarlos con limón y un poco de piña.

Al recibirlos, Victoria comentó en inglés que la estaban consintiendo mucho y que le encantaba la atención. Los conductores bromearon con Aarón por lo dedicado que estaba al servir a la invitada, mientras él continuaba participando en la preparación de los tacos y en la conversación que se desarrollaba en el foro.

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La experiencia también incluyó una pequeña clase de español. Los presentes le enseñaron a decir: “Hola, ¿qué onda? Échame unos taquitos de pastor, con salsa de la que pica”. Victoria intentó repetir la frase, pero pidió que se la enseñaran más despacio. Entre risas, practicó cada parte hasta completar la expresión.

Victoria Justice habla de su independencia musical

Victoria Justice llega a México para celebrar el relanzamiento de ‘Love Zombie’: dará exclusiva fiesta de Halloween (RS)

Más allá de la promoción de Love Zombie: The Resurrection Remix, la artista habló sobre los desafíos de manejar su carrera musical de manera independiente. Explicó que actualmente financia su proyecto y participa en todas las decisiones relacionadas con su música, por lo que debe involucrarse en distintos aspectos del proceso creativo.

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Victoria reconoció que trabajar de esta manera implica una gran responsabilidad y esfuerzo, especialmente porque ya no cuenta necesariamente con la estructura de una gran compañía detrás de ella. Sin embargo, destacó que esta etapa también le permite tomar decisiones de acuerdo con su visión artística.

Su visita a Hoy combinó así la promoción de su nuevo remix con una convivencia relajada junto a los conductores y Aarón Mercury. Entre los detalles de su lanzamiento, sus planes para Halloween y los tacos que probó en el foro, la cantante compartió algunos de los motivos que la llevaron a México y agradeció el apoyo que sus seguidores le han brindado a lo largo de los años.

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