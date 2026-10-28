Checo Pérez recorre el Paseo de la Reforma en su Cadillac en el Showrun de la CDMX previo al Gran Premio de México

El piloto mexicano se luce enfrente de todos sus fanáticos en la Ciudad de México. (REUTERS/Daniel Becerril)

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Sergio Pérez recorrió Paseo de la Reforma al volante de un monoplaza de Cadillac durante el Show Run organizado en Ciudad de México, una exhibición abierta al público que antecede al Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana.

El piloto mexicano salió a las calles de la capital este miércoles 28 de octubre en un tramo ubicado entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, donde recorrió toda la avenida y se detuvo en la rotonda para saludar a sus fans para realizar una serie de giros en su auto.

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El tapatío llega al evento después de un año fuera del Gran Premio de México y con Cadillac en su primera temporada dentro de la máxima categoría.

Checo Pérez lleva la Fórmula 1 a una de las avenidas centrales de la capital

Checo Pérez realiza un giro en su Cadillac para todos los fans. (REUTERS/Daniel Becerril)

El recorrido transformó durante unas horas el tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia en una pista de exhibición. El piloto aceleró con los colores de Cadillac ante aficionados que se concentraron desde temprano alrededor de las vallas y las gradas instaladas para el evento.

La actividad no formó parte de una sesión oficial del campeonato. Se trató de una exhibición previa al Gran Premio de la Ciudad de México, que permitió a Checo acercarse a sus fans.

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Pérez cumplió además una jornada especial en su trayectoria dentro de la Fórmula 1. El Show Run ocurrió en la semana en la que el mexicano alcanzó 300 Grandes Premios disputados en la categoría.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana preparó un operativo con 102 policías, vehículos oficiales, una motoambulancia y vigilancia aérea para resguardar a los asistentes y ordenar el tránsito.

El Show Run anticipa la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Este evento forma parte de las actividades previo el Gran Premio de México. (REUTERS/Daniel Becerril)

El paso de Pérez por Reforma abre los actos públicos de la semana del Gran Premio de la Ciudad de México. La competencia se disputa del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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La primera práctica libre está programada para el viernes. El sábado se realizan la última sesión de prácticas y la clasificación, que define la parrilla de salida para la carrera del domingo.

La competencia principal se celebra el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas. Será la cita en la que Pérez buscará correr frente a la afición mexicana con Cadillac, después de que el Show Run lleve el ambiente de la Fórmula 1 al centro de Ciudad de México.