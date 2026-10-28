En entrevista con Infobae México, la famosa habló sobre su nueva faceta como mamá. Crédito: Infobae México

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Sofía Rivera Torres se defendió de las críticas por los cambios físicos que atravesó durante su embarazo y lactancia, y comparó su experiencia con la de Mariana Echeverría el pasado martes 27 de octubre de 2026, durante la presentación en Ciudad de México de Todo Vale, porque buscó que otras madres no sintieran miedo de mostrar los procesos de sus cuerpos.

En entrevista exclusiva con Infobae México, la famosa conductora dijo que no sintió que hubiera estrenado un cuerpo, sino que regresó a la figura que tuvo antes de convertirse en madre.

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La conductora sostuvo que decidió compartir públicamente los cambios que atravesó para hablar de una realidad que afectó a muchas mujeres en el posparto.

La presentadora había dado a luz a su hijo Ferrán en abril de 2025. Tras su regreso a la televisión como panelista de La Casa de los Famosos México, recibió comentarios sobre el aumento de peso que mostró durante el embarazo y los meses posteriores al nacimiento del bebé.

Sofía Rivera Torres había subido 33 kilos durante el embarazo

Rivera Torres había explicado que subió varios kilos durante su embarazo por una alteración hormonal. También había señalado que sus médicos le advirtieron que conservaría inflamación mientras mantuviera la lactancia.

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Para mediados de 2026, la conductora había revelado que perdió varios kilos que subió durante la gestación. El cambio físico se hizo visible en las galas de La Casa de los Famosos México, donde usuarios de redes sociales pasaron de cuestionar su apariencia a elogiar los vestidos que utilizó en el foro.

Sofía Rivera Torres se defiende de las críticas con impactante cambio físico y se compara con Mariana Echeverría (RS)

La conductora explicó que no quiso presentar su proceso como una fórmula para otras mujeres. Dijo que compartió los cambios que vivió para que quienes atravesaban una etapa similar pudieran reconocerse en su experiencia.

“Yo me expuse públicamente en televisión nacional, decidí compartir mi proceso para que todas las mujeres hagan dos cosas”, dijo Rivera Torres a Infobae México.

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La conductora afirmó que quiso mostrar que las madres podían presentarse en espacios laborales, reuniones sociales y medios de comunicación sin esconder las transformaciones físicas relacionadas con el embarazo, el parto o la lactancia.

“Primero, para que a ellas no les dé miedo exponerse en la oficina, en sus círculos sociales. Y segundo, para que dejemos de mentir y dejemos a un lado esta hipocresía de que no se habla de cuerpos ajenos”, declaró.

Disney+ y Hulu reunieron a Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts

La entrevista ocurrió durante el evento exclusivo de Disney+ y Hulu para presentar la serie Todo Vale en Ciudad de México. A la capital llegaron las protagonistas Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts para promover la producción.

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En ese encuentro, Rivera Torres también habló de Mamá las influencias, el pódcast que lanzó en abril de 2026. El proyecto estuvo dirigido a madres y abordó asuntos relacionados con lactancia, primeros auxilios, descanso infantil y crianza.

La conductora dijo que el programa había alcanzado en más de una ocasión el lugar 35 entre los 100 pódcasts más escuchados de México. También relató que la producción recibió audiencia de padres, pese a que inicialmente estuvo pensada para madres.

Rivera Torres señaló que el pódcast buscó acercar información de especialistas a personas que no podían pagar cursos sobre lactancia, cuidados para bebés o primeros auxilios. La conductora consideró que ese contenido habría sido útil durante su propio embarazo.

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Parte del elenco estuvo presente en el evento para promocionar el gran estreno. (Infobae)

Mariana Echeverría había enfrentado críticas tras tratamientos hormonales

La experiencia de Rivera Torres fue comparada con la de Mariana Echeverría, quien también recibió comentarios hostiles sobre su cuerpo después de sus embarazos. La conductora había enfrentado cuestionamientos por no recuperar de inmediato la figura que mostró antes de convertirse en madre.

Echeverría explicó que entre 2021 y 2025 atravesó tratamientos hormonales luego de perder cuatro embarazos. El proceso concluyó con el nacimiento de su hijo Leo en junio de 2025, a quien ella identificó como su “bebé arcoíris”.

La presentadora había dicho que sacrificó su cuerpo, su peso y su salud para tener a su segundo hijo. Sus declaraciones surgieron después de recibir comentarios sobre su apariencia física y de quedar involucrada en discusiones públicas dentro del entorno de La Casa de los Famosos México.

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Durante las galas de 2026, Echeverría reapareció como panelista con una figura más delgada. Las reacciones en redes sociales resaltaron su cambio físico y su vestido negro, aunque también surgieron cuestionamientos sobre la rapidez con la que el público había cambiado de opinión sobre ella.

Rivera Torres dijo que el caso de Echeverría le recordó que la conversación sobre los cuerpos de las mujeres no desapareció, aunque en redes sociales se sostuviera lo contrario.

“Sí se habla de cuerpos ajenos. Todos hablamos de cuerpos ajenos”, afirmó Rivera Torres durante la entrevista con Infobae México.

Sofía Rivera Torres mandó un mensaje a Mariana Echeverría

La conductora sostuvo que decidió “abrazar la realidad” de los cambios que atravesó su cuerpo. Rivera Torres dijo que no se peleó con las modificaciones derivadas de su embarazo, la lactancia y el proceso para recuperar su condición física.

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“Yo abracé todos los procesos que tuvo que vivir mi cuerpo y compartí absolutamente todo con ustedes para demostrar que no pasa nada, que todos salimos vivos de esa y que siempre puedes regresar si es que tú te lo propones”, expresó.

Rivera Torres dirigió un mensaje a las madres que no se reconocieron frente al espejo después de un embarazo. La presentadora deseó que pudieran observar su propio proceso sin asumir que debían responder a expectativas externas sobre su peso o apariencia.

También envió un mensaje directo a Echeverría. “Mariana, felicidades, qué chingón. Felicidades por tu maternidad y estoy muy orgullosa de ti, de que no dejaste que nada mermara este momento tan bonito, tan espectacular que estabas viviendo”, dijo.

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