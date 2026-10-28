México

Beca Rita Cetina 2026: las tres cosas por las que no podrás registrarte al programa

El registro al programa estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre para estudiantes de primaria y secundaria

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
El registro a la Beca Rita Cetina estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre para estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del país (Gobierno de México)
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El registro a la Beca Rita Cetina estará disponible del 26 de octubre al 6 de noviembre para estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas del país, y estas son las tres razones por las que no podrás completar la inscripción.

El programa comenzó el año pasado con una implementación escalonada: primero habilitó la inscripción para estudiantes de secundaria, luego incorporó a niños de primaria y, en esta convocatoria, podrán registrarse ambos niveles educativos.

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La meta de la política es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)
El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina inició este lunes 3 de agosto de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario (Gobierno de México)

Las tres cosas que no te permitirán registrarte a la Beca Rita Cetina

El primer motivo que impedirá el registro a la Beca Rita Cetina será no contar con la CURP certificada, un requisito indispensable para completar el trámite.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Para confirmar si tu CURP está certificada, debes consultar o descargar la constancia en el portal oficial del gobierno y revisar que contenga la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil” (o con la SRE o INM según corresponda) en la parte inferior.

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La segunda condición es tener una cuenta en Llave MX, requisito indispensable para completar la inscripción. Debe registrarse con los datos de la madre, padre, tutora o tutor en la plataforma.

Secretaría de Educación de Michoacán

Para crearla se necesita una CURP certificada, validar la información personal y el domicilio, además de proporcionar un número celular y un correo electrónico vigentes. Tras establecer una contraseña, la persona solicitante deberá activar la cuenta a través de un enlace que recibirá por correo electrónico o SMS.

Finalmente, tampoco podrás registrarte a la Beca Rita Cetina si recibes al mismo tiempo otra beca educativa con el mismo propósito, otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)
La CURP certificada será necesaria para poder realizar el registro a las Becas Rita Cetina y Benito Juárez (X@BecasBenito)

¿Cómo inscribirse a la Beca Rita Cetina?

El registro para la Beca Rita Cetina se realiza en el portal oficial becaritacetina.gob.mx. El tutor debe iniciar sesión con su cuenta Llave MX, revisar los datos precargados y cargar su credencial para votar del INE, además de un comprobante de domicilio. Después debe aceptar el aviso de privacidad y guardar la información.

La plataforma permite registrar a cada estudiante con su CURP y la CCT de la escuela pública. El tutor debe indicar el turno, grado escolar y parentesco, antes de guardar la solicitud y descargar el comprobante de registro. La CNBBBJ recomienda seguir sus perfiles oficiales y los de su titular, Julio León, para conocer cambios en el proceso.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

Tipos de Beca Rita Cetina

Para estudiantes de primaria pública, la Beca Rita Cetina contempla 2,500 pesos por alumno. El pago es único durante el ciclo escolar y está dirigido a apoyar gastos como útiles y uniformes.

El monto se entrega por cada estudiante inscrito en primaria pública que sea incorporado al programa. Por ello, las familias con más de un alumno en ese nivel deben registrar los datos de cada uno durante el proceso.

Este apoyo para primaria tiene una modalidad distinta a la prevista para secundaria. Antes de enviar la solicitud, las familias deben identificar el nivel escolar de cada estudiante para completar correctamente su registro.

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)
La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)

En el caso de secundaria pública, el apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia. La beca agrega 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en ese mismo nivel educativo.

Esto significa que el cálculo para secundaria parte de un monto base familiar. Si en un mismo hogar hay más de un alumno de secundaria pública, la familia recibe un incremento por cada estudiante extra que sea considerado en el registro.

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