México

Aleida Núñez asegura que vive fenómenos paranormales en su casa: el momento habría quedado grabado

Velas, incienso y copal forman parte de los rituales que la artista utiliza tras relatar un episodio extraño en su domicilio

La actriz hará contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)
La actriz hará contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)
Guardar

A días de Halloween y el Día de Muertos, la actriz Aleida Núñez comparte una experiencia que la lleva a hablar de presencias y energías dentro de su casa.

La también cantante sostiene que ha vivido varios episodios que atribuye a fenómenos paranormales y que uno de ellos quedó registrado por las cámaras de seguridad de su domicilio.

PUBLICIDAD

Núñez prefiere no detallar todas las historias que, asegura, ha acumulado con el paso del tiempo. “A mí me han pasado muchísimas cosas paranormales, muchísimas”, dice al hablar de sus creencias sobre fantasmas y entes.

La actriz señala que para ella las fechas de finales de octubre y comienzos de noviembre tienen una carga especial. Cada año recuerda a familiares que han muerto y también a un bebé que perdió hace años, a quien considera “un angelito”.

“Siempre más que nada trato de encender velas. Las velas representan a los angelitos que están en el cielo, que nos cuidan, nos protegen desde allá”, cuenta Aleida Núñez.

PUBLICIDAD

Aleida Núñez relata el episodio que vivió en su comedor

La actriz afirma que el hecho más fuerte ocurrió en el comedor de su casa. Núñez relata que encontró objetos tirados y rotos, sin una explicación aparente, por lo que primero buscó una razón cotidiana para lo ocurrido.

(IG: @aleidanunez)
(IG: @aleidanunez)

“En la mesa de mi comedor se dispararon los dos candiles de velas. Salieron disparadas de la nada, cayeron al piso y se tronaron”, sostiene.

Según su relato, no había ventanas abiertas ni una persona cerca que pudiera haber movido los objetos. La situación la llevó a preguntar a quienes se encontraban en su domicilio si alguien había entrado o si habían cambiado algo de lugar.

“Yo cuando llegué y vi todo tirado, roto, lo primero que pensé fue que a lo mejor a la chica que me ayuda se le había caído y no me quería decir, le daba pena”, explica.

Núñez dice que, tras recibir respuestas negativas, decidió revisar las grabaciones de seguridad. “Vámonos a la segura, a las cámaras. Y ahí fue donde vimos”, relata sobre el momento en que buscó una explicación para lo que había ocurrido.

La actriz sostiene que los videos confirmaron que los candiles cayeron sin que hubiera una persona involucrada. “Confirmamos que había sucedido ese fenómeno paranormal, que hasta hoy no sabemos cuál fue el significado”, asegura.

El episodio le provocó una reacción inmediata. “Me dio un escalofrío en todo el cuerpo espantoso”, recuerda la intérprete, quien afirma que ese momento reforzó su creencia en las energías que pueden permanecer en determinados espacios.

La actriz dice que habla con las presencias que percibe

Ante la pregunta sobre cómo reacciona frente a este tipo de experiencias, Aleida Núñez explica que no responde con insultos ni busca confrontar a lo que identifica como una presencia.

aleida nuñez
(Foto: Instagram/@aleidanunez)

“Cuando he tenido ese tipo de fenómenos frente a mí, hablo directamente con ese ente, con esa presencia”, señala.

Después, dice, opta por rezar. La actriz considera que esas acciones pueden ayudar a que la presencia descanse o se mantenga tranquila dentro de la casa.

“Hay que rezar para que descanse, para que esté tranquilo”, comenta Núñez, quien sostiene que las experiencias paranormales forman parte de una visión espiritual que mantiene desde hace tiempo.

La cantante también menciona elementos que, desde su perspectiva, sirven para limpiar los espacios. Entre ellos nombra el incienso y el copal, productos que suele relacionar con la purificación de ambientes.

“El incienso es bueno para purificar, para limpiar los lugares, sobre todo el copal y todo”, afirma.

Núñez considera que las energías negativas pueden cambiarse mediante rituales, oraciones y una actitud distinta ante el miedo. “Hay que transmutar las energías. Cuando es negativa, la podemos transformar a que se convierta en algo bueno”, dice.

Aleida Núñez recuerda a sus familiares y a un bebé que perdió

Durante la charla, la actriz también habla del sentido que tiene para ella el Día de Muertos. Explica que en esas fechas suele encender velas para recordar a sus abuelos y tíos que ya murieron.

Aleida Nuñez explica por qué no fue coronada en la marcha LGBTQ+

La actriz suma a esa lista un embarazo que no llegó a término. “En algún momento tuve una pérdida de un bebé hace muchos años. Para mí siempre es un angelito que está ahí”, expresa.

Núñez sostiene que la tradición mexicana permite recordar a quienes ya no están desde un lugar distinto al dolor. “Los mexicanos tenemos esa algarabía de darle la vuelta a los momentos tristes para convertirlo en algo que nos llene el corazón”, comenta.

La artista también comparte que su madre se recupera tras permanecer en terapia media, casi intensiva, debido a un problema cardiaco que requirió un cateterismo de urgencia. “Afortunadamente está con nosotros, que es lo más importante”, dice.

Temas Relacionados

Aleida Núñezmexico-noticiasmexico-entretenimientoHalloweenDía de Muertos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 28 de octubre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 28 de octubre

Metrobús hoy 28 de octubre: estado del servicio en esta última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús hoy 28 de octubre: estado del servicio en esta última hora

Caifanes vuelve a mirar hacia un nuevo álbum a 32 años de El Nervio del Volcán

El disco ha sido esperado por los fans del grupo desde su reencuentro en el Vive Latino de 2011

Caifanes vuelve a mirar hacia un nuevo álbum a 32 años de El Nervio del Volcán

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 28 de octubre en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 28 de octubre en Nuevo León?

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Una llamada de auxilio, tentación y pelea con la Marina: el relato inédito de un policía federal que detuvo por última vez a "El Chapo"

San Judas Tadeo, el santo que también celebran los narcos el 28 de octubre: la devoción de "El Mencho" y el Cártel de Sinaloa

“Chuy González”: quién era, las acusaciones de EEUU y los corridos que retratan al capo del Cártel de Sinaloa abatido en Guasave

Abaten a “Chuy González” en Guasave: DEA ofrecía 5 millones de dólares por el operador del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Caifanes vuelve a mirar hacia un nuevo álbum a 32 años de El Nervio del Volcán

Caifanes vuelve a mirar hacia un nuevo álbum a 32 años de El Nervio del Volcán

Ángela Aguilar es nominada a los Premios CD Records 2026 pese a no lanzar música nueva este año

Kim Kardashian llega a México con Todo Vale: de qué trata la serie y cuándo se estrena la segunda temporada

Entorno de Jesús Ochoa detalla cuál es su estado de salud tras caer 10 metros en un elevador

¿Cómo sigue Laura Bozzo? Permanece hospitalizada y con leve mejoría

DEPORTES

¿Hormiga borrado? Armando González no fue incluido en la convocatoria de Olympiacos para el juego de Copa de este miércoles

¿Hormiga borrado? Armando González no fue incluido en la convocatoria de Olympiacos para el juego de Copa de este miércoles

Faitelson pide dimensionar el logro de Charlyn Corral al ganar el Trofeo Gerd Müller jugando en la Liga Mexicana

¿Juan Bruneta a Selección Mexicana?: lo que se sabe del jugador de Tigres y las posibilidades de que Rafa Márquez lo naturalice

Rotondi reabre la herida de Pumas con playera del gol que dio el título a Cruz Azul

Rubén “Púas” Olivares, leyenda del boxeo, ofrece terrenos y recuerdos de su carrera para costear cirugía y recuperar la vista