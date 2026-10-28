Aleida Núñez asegura que vive fenómenos paranormales en su casa: el momento habría quedado grabado

La actriz hará contenido íntimo (Foto:Instagram/@aleidanunez)

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A días de Halloween y el Día de Muertos, la actriz Aleida Núñez comparte una experiencia que la lleva a hablar de presencias y energías dentro de su casa.

La también cantante sostiene que ha vivido varios episodios que atribuye a fenómenos paranormales y que uno de ellos quedó registrado por las cámaras de seguridad de su domicilio.

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Núñez prefiere no detallar todas las historias que, asegura, ha acumulado con el paso del tiempo. “A mí me han pasado muchísimas cosas paranormales, muchísimas”, dice al hablar de sus creencias sobre fantasmas y entes.

La actriz señala que para ella las fechas de finales de octubre y comienzos de noviembre tienen una carga especial. Cada año recuerda a familiares que han muerto y también a un bebé que perdió hace años, a quien considera “un angelito”.

“Siempre más que nada trato de encender velas. Las velas representan a los angelitos que están en el cielo, que nos cuidan, nos protegen desde allá”, cuenta Aleida Núñez.

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Aleida Núñez relata el episodio que vivió en su comedor

La actriz afirma que el hecho más fuerte ocurrió en el comedor de su casa. Núñez relata que encontró objetos tirados y rotos, sin una explicación aparente, por lo que primero buscó una razón cotidiana para lo ocurrido.

(IG: @aleidanunez)

“En la mesa de mi comedor se dispararon los dos candiles de velas. Salieron disparadas de la nada, cayeron al piso y se tronaron”, sostiene.

Según su relato, no había ventanas abiertas ni una persona cerca que pudiera haber movido los objetos. La situación la llevó a preguntar a quienes se encontraban en su domicilio si alguien había entrado o si habían cambiado algo de lugar.

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“Yo cuando llegué y vi todo tirado, roto, lo primero que pensé fue que a lo mejor a la chica que me ayuda se le había caído y no me quería decir, le daba pena”, explica.

Núñez dice que, tras recibir respuestas negativas, decidió revisar las grabaciones de seguridad. “Vámonos a la segura, a las cámaras. Y ahí fue donde vimos”, relata sobre el momento en que buscó una explicación para lo que había ocurrido.

La actriz sostiene que los videos confirmaron que los candiles cayeron sin que hubiera una persona involucrada. “Confirmamos que había sucedido ese fenómeno paranormal, que hasta hoy no sabemos cuál fue el significado”, asegura.

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El episodio le provocó una reacción inmediata. “Me dio un escalofrío en todo el cuerpo espantoso”, recuerda la intérprete, quien afirma que ese momento reforzó su creencia en las energías que pueden permanecer en determinados espacios.

La actriz dice que habla con las presencias que percibe

Ante la pregunta sobre cómo reacciona frente a este tipo de experiencias, Aleida Núñez explica que no responde con insultos ni busca confrontar a lo que identifica como una presencia.

(Foto: Instagram/@aleidanunez)

“Cuando he tenido ese tipo de fenómenos frente a mí, hablo directamente con ese ente, con esa presencia”, señala.

Después, dice, opta por rezar. La actriz considera que esas acciones pueden ayudar a que la presencia descanse o se mantenga tranquila dentro de la casa.

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“Hay que rezar para que descanse, para que esté tranquilo”, comenta Núñez, quien sostiene que las experiencias paranormales forman parte de una visión espiritual que mantiene desde hace tiempo.

La cantante también menciona elementos que, desde su perspectiva, sirven para limpiar los espacios. Entre ellos nombra el incienso y el copal, productos que suele relacionar con la purificación de ambientes.

“El incienso es bueno para purificar, para limpiar los lugares, sobre todo el copal y todo”, afirma.

Núñez considera que las energías negativas pueden cambiarse mediante rituales, oraciones y una actitud distinta ante el miedo. “Hay que transmutar las energías. Cuando es negativa, la podemos transformar a que se convierta en algo bueno”, dice.

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Aleida Núñez recuerda a sus familiares y a un bebé que perdió

Durante la charla, la actriz también habla del sentido que tiene para ella el Día de Muertos. Explica que en esas fechas suele encender velas para recordar a sus abuelos y tíos que ya murieron.

La actriz suma a esa lista un embarazo que no llegó a término. “En algún momento tuve una pérdida de un bebé hace muchos años. Para mí siempre es un angelito que está ahí”, expresa.

Núñez sostiene que la tradición mexicana permite recordar a quienes ya no están desde un lugar distinto al dolor. “Los mexicanos tenemos esa algarabía de darle la vuelta a los momentos tristes para convertirlo en algo que nos llene el corazón”, comenta.

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La artista también comparte que su madre se recupera tras permanecer en terapia media, casi intensiva, debido a un problema cardiaco que requirió un cateterismo de urgencia. “Afortunadamente está con nosotros, que es lo más importante”, dice.