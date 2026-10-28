Euro hoy en México: cotización de apertura del 28 de octubre

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se establece en 20,74 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,06% respecto al precio de cierre anterior de 20,73 pesos mexicanos. <i>Dow Jones</i>
En la última semana, el valor de los euros registró un descenso del 1,27% y en términos interanuales, presenta una caída del 1,86%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, reflejando un interés creciente por la moneda europea.
La volatilidad actual del tipo de cambio es del 8,54%, considerablemente superior a la volatilidad de referencia del 6,23%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado reciente.
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