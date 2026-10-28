San Judas Tadeo, el santo que también celebran los narcos el 28 de octubre: la devoción de "El Mencho" y el Cártel de Sinaloa

Una ilustración editorial vincula el retrato de Nemesio Oseguera Cervantes con el monumento a San Judas Tadeo en Badiraguato y una veladora votiva encendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la cabaña de Tapalpa donde cayó Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, había un altar con su imagen; meses después, al pie de su tumba en Zapopan, volvió a aparecer entre flores de Día de Muertos. En Badiraguato, cuna de los capos más buscados de Sinaloa, una estatua suya de 28 metros es el monumento más visitado del municipio. San Judas Tadeo, el apóstol de las causas desesperadas, se ha convertido en una figura inseparable del crimen organizado en México.

Pero este 28 de octubre de 2026, su fiesta litúrgica reúne también a miles de devotos sin vínculo alguno con el narco: desde la madrugada hacen fila frente al Templo de San Hipólito, en la Ciudad de México, para cantarle las mañanitas y agradecerle o pedirle un milagro.

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Quién fue San Judas Tadeo y por qué se celebra el 28 de octubre

El Templo de San Hipólito fue construido tras la caída de Tenochtitlan en 1521 por orden de Hernán Cortés. ( ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret. Su nombre en hebreo, Yehuda, significa “alabanzas sean dadas a Dios”, mientras que “Tadeo”, del arameo, se traduce como “el valiente” o “hombre de pecho robusto”. Los evangelios de Mateo y Marcos lo llaman simplemente Tadeo; el de Lucas y los Hechos de los Apóstoles lo identifican como Judas de Santiago, una distinción que los escritores bíblicos procuraron para diferenciarlo de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús.

La tradición católica sitúa su martirio alrededor del año 62 en Suamir, Persia, donde habría sido asesinado junto con Simón el Cananeo. A Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con una maza y seccionado con un hacha o un shamsir, el sable curvo de origen persa. De ahí que sus representaciones lo muestren con alguno de esos instrumentos en la mano.

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La Iglesia católica romana fijó su festividad el 28 de octubre, fecha en la que el martirologio conmemora conjuntamente a los apóstoles Simón y Judas. El rito hispano-mozárabe lo celebra el 1 de julio, y las Iglesias orientales el 19 de junio.

Su patronazgo sobre las causas difíciles y desesperadas lo convirtió en uno de los santos más invocados del catolicismo popular. Santa Brígida de Suecia escribió que Jesús le recomendó pedir ciertos favores a través de su intercesión. En México, esa devoción tomó una dimensión masiva: cada día 28 del mes, los fieles abarrotan San Hipólito, pero octubre concentra la celebración principal.

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Lo encontraron en la última guarida de “El Mencho” y ahora al pie de su tumba

En la tumba de El Mencho hay una figura de San Judas Tadeo. (Capturas de pantalla)

Esa devoción masiva, sin embargo, tiene un reverso. Los mismos santos que los fieles cargan en brazos hasta San Hipólito han aparecido en los altares privados de algunos de los narcotraficantes más buscados de México. El caso más reciente es el de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El 22 de febrero de 2026, un operativo militar en el fraccionamiento Tapalpa Country Club terminó con la muerte del hombre que durante casi dos décadas dirigió al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la cabaña marcada con el número 39, los militares hallaron algo que pocos esperaban de uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia de México: un altar católico.

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Sobre un buró había figuras de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, San Charbel, San Martín Caballero y la Sagrada Familia. Cuatro veladoras encendidas flanqueaban las imágenes. A un lado, una hoja de cuaderno con el Salmo 91 escrito a mano —“No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda”—, uno de los textos más rezados por católicos que piden protección contra peligros.

En el jardín trasero, dos piedras incrustadas en el piso tenían talladas las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo. En la base, sobre cemento, una inscripción: “14 de febrero de 2026”, apenas ocho días antes del operativo que le costó la vida.

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También se encontraron cartas dirigidas a Oseguera Cervantes —identificado como “compadrito”— con mensajes religiosos que hacían alusión a San Judas Tadeo.

El hallazgo adquirió un nuevo capítulo ocho meses después. En octubre de 2026, la tumba de “El Mencho” en el panteón Jardín Recinto de la Paz, en Zapopan, fue decorada con cempasúchil, catrinas monumentales y figuras de San Judas Tadeo como parte de los preparativos de Día de Muertos. La ornamentación desató críticas en redes sociales y convirtió el sepulcro en un punto de lo que el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, calificó como “narcoturismo”.

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La estatua de 28 metros en tierra de capos

Así se vivió la celebración a San Judas Tadeo en Sinaloa Credito: CUARTOSCURO

La relación entre San Judas Tadeo y el narcotráfico también tiene un monumento. En septiembre de 2023, Badiraguato inauguró una escultura de 25 metros de altura —otras mediciones la sitúan en 28— del santo, elaborada por el escultor e ingeniero Fidel Chaidez con la técnica de modelado en barro y vaciado en resina epóxica. Un año y medio de trabajo con jornadas de 13 horas diarias.

El alcalde López Elenes declaró entonces que la obra fue donada por particulares que “prefieren mantenerse en el anonimato”. En un municipio que es cuna de los fundadores del Cártel de Sinaloa, la donación anónima generó sospechas inmediatas. López Elenes aclaró que los donantes eran empresarios, no narcotraficantes.

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La polémica no frenó la afluencia. En octubre de 2025, pese a la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza que fracturó al Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, familias de Guanajuato, Sonora, Coahuila, Durango, Mazatlán y Culiacán llegaron a Badiraguato para venerar al santo. Las autoridades reportaron saldo blanco.

Este 2026, la figura recibió trabajos de rehabilitación y pintura semanas antes del 28 de octubre. El alcalde López Elenes confirmó que el parque El Mirador abrirá sus puertas desde el 27 de octubre —la única noche del año en que permanece abierto— para recibir a los fieles que llegan con música, flores y danzas desde otros estados del país e incluso del extranjero. Se hace su misa, se hacen sus mañanitas y todo el día la gente le trae música, dijo el edil, quien invitó a los visitantes a conocer la gastronomía y la naturaleza de Badiraguato, estigmatizada por ser tierra que vio crecer a Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero.

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El báculo invertido: cómo el Cártel de Sinaloa se apropió de la imagen

Portada de una de las canciones de El Belikon. (Redes sociales)

La iconografía original de San Judas Tadeo lo muestra con un báculo en la mano derecha, un medallón con la imagen de Cristo sobre el pecho y una llama de fuego sobre su cabeza que simboliza su presencia en Pentecostés. Pero en algún momento, la imagen fue replicada con el báculo en la mano izquierda.

El Cártel de Sinaloa adoptó esa versión como propia: el San Judas con el bastón en la izquierda se convirtió en símbolo de protección para delincuentes.

En barrios y colonias pobres de la Ciudad de México, San Judas Tadeo forma parte de lo que periodistas y académicos han llamado la “tríada sagrada” del mundo criminal junto con Jesús Malverde —un bandido sinaloense del siglo XIX venerado como “el Robin Hood de los narcos”— y la Santa Muerte, una figura que la Iglesia católica rechaza.

La devoción narco a San Judas Tadeo también tiene su propia banda sonora. En plataformas como Spotify circulan corridos y narroraps dedicados al santo, como “San Judas Tadeo” de El Makabelico, donde el intérprete le reza protección mientras admite: “No me importa si lo gano bien o malo. Total, cuando uno se muere, ya sabemos pa ónde vamos”.

“No existe un patrono de narcotraficantes”: la respuesta de la Iglesia

CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita a lo largo de este día para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

En 2008, la Arquidiócesis Primada de México publicó un comunicado titulado “San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto” en el que aclaró que el apóstol “de ningún modo se vería en el cielo intercediendo ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de Cristo, entre ellos, violentando los preceptos de No Matarás, No robarás”, según recogió ACI Prensa.

El documento estableció que la devoción a San Judas Tadeo es “totalmente contraria al culto a la llamada Santa Muerte” y que “la Biblia claramente señala que no se puede servir a dos amos”.

El sacerdote Alejandro Rodríguez reforzó la postura en declaraciones a El Sol de México en el 2024: “No existe un patrono de narcotraficantes o delincuentes. El carisma de una imagen católica nunca tendrá que ver con hacerle daño a terceros”.

Tras la muerte de “El Mencho”, el debate se reavivó. El padre Eduardo Hayen Cuarón, párroco de la Catedral de Ciudad Juárez, escribió en Desde la Fe —medio oficial de la Arquidiócesis de México— que lo encontrado en Tapalpa era “una fachada simplemente de católico porque su conducta no coincide con la fe que profesa”.

En una entrevista recogida por La Prensa Gráfica, Hayen Cuarón fue más directo: “Son falsas devociones de personas que buscan solamente protección y ver a estas personas como amuletos protectores. El narco no busca ajustar su comportamiento a la voluntad de Dios, sino más bien que Dios haga su voluntad”.

El medio católico Desde la Fe publicó en marzo de 2026 un editorial con una pregunta que resonó en la jerarquía eclesiástica: “¿Puede alguien llamarse católico y vivir del crimen?”. El texto afirmaba que Oseguera Cervantes “se consideraba muy católico y devoto, pero era un asesino, narcotraficante y extorsionador”, y concluía: “Ser católico practicante es amar a Dios y al prójimo, no es sólo rezar y tener algunas devociones religiosas”.