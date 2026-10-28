Quién fue San Judas Tadeo y por qué se le tiene tanta devoción en México

La Ciudad de México se llena cada año con feligreses que celebran al santo. (FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

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Como cada 28 de octubre, las calles aledañas a la emblemática confluencia de la Avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma se transforman en un río humano donde convergen la fe, la devoción popular, las promesas de agradecimiento y las peticiones más urgentes para San Judas Tadeo.

La celebración anual en honor al santo —reconocido en el imaginario colectivo como el patrono de las «causas difíciles y desesperadas»— moviliza anualmente a decenas de miles de personas hacia el Templo de San Hipólito y San Casiano, un punto neurálgico que exige no solo una logística de fe, sino un minucioso operativo de seguridad ciudadana y de transporte público para evitar el colapso de la capital.

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La jornada representa uno de los fenómenos religiosos, antropológicos y sociales más vibrantes del México contemporáneo. Mientras peregrinos de todas las edades cargan efigies de madera, yeso o resina de tamaño natural, los sistemas de movilidad de la metrópoli, en particular el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ajustan sus mecanismos diarios para garantizar que la devoción y la vida urbana transcurran sin incidentes.

Estas fechas movilizan a las autoridades capitalinas para proteger a los devotos. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

El apóstol de las causas imposibles: orígenes, iconografía y evangelio

Para comprender la magnitud de la fiesta que paraliza parte del Centro Histórico, resulta indispensable mirar las raíces históricas y doctrinales del personaje. San Judas Tadeo, conocido también en las Escrituras como Judas de Santiago, fue uno de los doce apóstoles elegidos directamente por Jesucristo.

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Su nombre compuesto cumple una función distintiva clara: diferenciarlo en los textos canónicos de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó al Mesías.

Las menciones a Tadeo se hallan repartidas en el Nuevo Testamento, de manera puntual en los evangelios de Mateo (10:3), Marcos (3:18), Lucas (6:16) y en los Hechos de los Apóstoles (1:13). De acuerdo con la tradición de la fe católica, a él se le atribuye la autoría de la epístola universal que lleva su nombre, integrada al canon bíblico.

Originario de Galilea, de la región de Caná, la tradición señala que guardaba un parentesco cercano con Jesús de Nazaret, a quien las costumbres idiomáticas y de parentesco judías de la época denominaban comúnmente como su «hermano», en alusión a una relación de primos hermanos. Tras los sucesos de la crucifixión y la resurrección, Judas Tadeo emprendió un largo peregrinaje para predicar el Evangelio, llevando la palabra cristiana a través de Mesopotamia, Persia y diversas regiones del Medio Oriente, territorio en el que finalmente encontró el martirio debido a su labor evangelizadora.

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El centro de la ciudad se llena cada 28 de octubre de fieles creyentes. (FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Su representación gráfica e iconográfica es sumamente distintiva dentro del arte sacro:

El medallón en el pecho: Porta sobre su túnica una efigie con el rostro de Jesús (la Santa Faz), elemento derivado de la antigua leyenda del rey Abgar de Edesa, quien, según los relatos piadosos, sanó de una grave enfermedad luego de que el apóstol le llevara un lienzo en el que Cristo había impreso su rostro.

La flama en la cabeza: Simboliza la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles durante el día de Pentecostés.

La maza o garrote: Hace alusión al instrumento con el que fue golpeado y ejecutado durante su martirio en tierras persas.

El manto verde y blanco: Colores litúrgicos que evocan la esperanza, la pureza y la renovación espiritual.

Miles de mexicanos lo han tomado como un referente dentro de la religión católica. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El arraigo en México: fe de los barrios, consuelo en la adversidad

Aunque el culto a San Judas Tadeo se extiende a diversas naciones, en México ha adquirido un arraigo singular que desafía los estándares tradicionales de la pastoral católica. El apóstol no solo es venerado el 28 de octubre; los fieles acostumbran rendirle homenaje litúrgico el día 28 de cada mes, convirtiendo al calendario en una secuencia ininterrumpida de acción de gracias.

La devoción se ha afianzado profundamente en los sectores populares y trabajadores, extendiéndose con fuerza en barrios de la periferia, talleres mecánicos, mercados, terminales de transporte y pequeños comercios. Para millones de personas que enfrentan retos cotidianos derivados del desempleo, las enfermedades catastróficas, las adicciones, los problemas jurídicos o las carencias económicas, «San Juditas» representa la última línea de defensa: el intercesor que atiende aquello que las instancias terrenales o las instituciones no logran resolver.

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La imagen se multiplica en la cotidianidad mexicana: viaja colgada de los retrovisores en microbuses y taxis, adorna altares en negocios familiares y luce estampada en playeras y gorras. Durante las celebraciones, las familias montan ofrendas complejas que conjugan devoción y agradecimiento mediante elementos precisos:

Veladoras y cirios: Para guiar y alumbrar las oraciones y pedir por la intercesión del santo.

Flores: Principalmente claveles y crisantemos blancos y amarillos, símbolos de devoción, gratitud y pureza.

Figuras y bultos: Estatuillas que los devotos visten con ropajes confeccionados a mano, algunas de dimensiones superiores al metro de altura, que cargan en la espalda o en carriolas a lo largo de extensas caminatas.

Comida y dulces: Alimentos que los promitentes obsequian de forma altruista a otros peregrinos en los alrededores del templo como pago de una manda por una bendición recibida.

Incienso y copal: Utilizados para purificar el espacio y elevar el clamor de las plegarias.

Cartas manuscritas: Peticiones desgarradoras o cartas de agradecimiento depositadas al pie del altar.

De todos tamaños llegan los fieles devotos para honrar al santo. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

San Hipólito: de ermita colonial sobre la Calzada a epicentro de la devoción

El corazón indiscutible de este culto en la capital es el Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado sobre el inicio de la histórica Calzada México-Tacuba, en la alcaldía Cuauhtémoc. Paradójicamente, la iglesia no fue concebida en su origen para San Judas Tadeo, sino que su edificación guarda una íntima relación con la conquista de Tenochtitlan.

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En 1521, tras la caída definitiva de la capital mexica, Hernán Cortés ordenó la construcción de una capilla conmemorativa en ese lugar —zona por donde los conquistadores españoles huyeron durante los episodios de la llamada Noche Triste— para recordar a los soldados caídos en el asedio. El templo fue consagrado a San Hipólito Mártir y a San Casiano, puesto que la rendición indígena tuvo lugar precisamente el 13 de agosto, fecha de su santoral.

Con el paso de los siglos, la construcción original se transformó:

Hacia 1581 se habilitó en el sitio un hospicio y hospital destinado a brindar asilo a personas de escasos recursos, ancianos y enfermos mentales.

En 1599 dieron inicio los trabajos para erigir la estructura formal del templo que prevalece hoy en día, obra que se extendió hasta 1740 conjugando vestigios estructurales del siglo XVI con roca volcánica, tezontle, cantera y cal.

El inmueble, con planta de cruz latina y nave única, conserva en su fachada relieves barrocos dedicados a San Hipólito, acompañados por San Antonio Abad y San Antonio de Padua.

Fue hacia finales de la década de 1970 y principios de los años 80 cuando una imagen de San Judas Tadeo colocada en una de las capillas laterales comenzó a atraer una concurrencia desmedida de fieles, desplazando en la memoria popular a los santos titulares del recinto y transformando a San Hipólito en el principal santuario de las causas difíciles en América Latina.

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El centro de la capital mexicana es el epicentro de la celebración. (Cuartoscuro)

El operativo en el Metro CDMX: logística y flujo en el conjunto Hidalgo

Dada la colosal afluencia de personas que convergen en la esquina de Hidalgo y Paseo de la Reforma, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementa un operativo especial de supervisión, seguridad y movilidad que abarca desde la víspera del 27 de octubre y se mantiene vigente durante todo el horario de servicio del 28 de octubre.

El director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, en coordinación con las directrices de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dispuso el reforzamiento estratégico de la vigilancia en la estación Hidalgo, la cual funciona como punto de interconexión vital entre la Línea 2 (Cuatro Caminos - Tasqueña) y la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad), al ser la salida natural que desemboca frente al atrio de San Hipólito.

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Despliegue de seguridad permanente: Participan 50 elementos de la Gerencia de Seguridad Institucional del Metro sumados a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) comisionados a la red, quienes realizan patrullajes y rondines continuos en pasillos, trenes, zonas de andenes y la línea de torniquetes. Dosificación de pasajeros: Para mitigar el riesgo de aplastamientos, empujones o saturación crítica en los andenes durante las horas de mayor fervor religioso, el personal técnico activa cierres escalonados y dosificación del paso de personas en las entradas y accesos principales, priorizando que los andenes conserven espacio libre para maniobras de abordaje y descenso seguro. Personal de Asistencia al Usuario: Decenas de trabajadores plenamente identificados con chalecos color menta permanecen apostados en torniquetes y accesos. Su labor se concentra en resolver dudas de navegación, auxiliar en el uso correcto de las máquinas de recarga de la tarjeta de Movilidad Integrada (MI), canalizar personas adultas mayores y orientar a quienes proceden de otros puntos del país hacia las correspondientes conexiones de la red. Vías alternas de arribo: A fin de desahogar la presión sobre Hidalgo, las autoridades del transporte recomendaron utilizar como alternativas las estaciones contiguas: Juárez (Línea 3), ubicada a pocas cuadras al sur sobre la calle de Balderas.

Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8), situada a corta distancia caminando sobre la Alameda Central.

Asimismo, las autoridades del STC insistieron a los romeros en la importancia de acatar las medidas esenciales de convivencia civil y protección civil: respetar irrestrictamente la franja amarilla de los andenes, no obstaculizar los mecanismos de cierre de puertas con las estatuillas de bulto, sujetar con firmeza objetos metálicos o varillas florales para impedir caídas a las vías electrificadas, abstenerse de correr en escaleras mecánicas y evitar terminantemente el ingreso bajo el influjo del alcohol, solventes o sustancias tóxicas.