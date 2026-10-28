México

Caifanes vuelve a mirar hacia un nuevo álbum a 32 años de El Nervio del Volcán

El disco ha sido esperado por los fans del grupo desde su reencuentro en el Vive Latino de 2011

Cuatro paneles en blanco y negro con músicos que portan auriculares y tocan la guitarra, el bajo eléctrico y el teclado
Caifanes trabaja en temas que podrían integrar su esperado quinto disco en estudio. (Facebook: Caifanes MX)
Guardar

Quince años después de su reencuentro en el festival Vive Latino, Caifanes trabaja en su esperado quinto álbum en estudio.

La agrupación liderada por Saúl Hernández alterna presentaciones de su gira internacional con sesiones de composición.

PUBLICIDAD

“Desde el estudio de grabación les mandamos muchos abrazos”, publicó la banda el 26 de octubre en sus cuentas oficiales.

El mensaje fue acompañado con fotografías de Saúl Hernández, Diego Herrera, Alfonso André, Marco Rentería y Rodrigo Baills.

Seguidores, en especial quienes acompañan a la banda desde sus primeros años, reaccionaron con entusiasmo al anuncio. El grupo no presenta un álbum de estudio desde El Nervio del Volcán, publicado en 1994.

Con cambios en su alineación, entre 2019 y 2025 el grupo lanzó cuatro singles: “Heridos”, “Solo eres tú”, “Inés” y “Y caíste”, canciones que tuvieron una tibia recepción incluso entre sus exintegrantes.

PUBLICIDAD

Caifanes continúa su legado sin Sabo Romo y Alejandro Marcovich

Aunque un amplio grupo de seguidores celebró el anuncio, otros expresaron decepción por la ausencia de Romo y Marcovich. El guitarrista se encuentra en recuperación tras sufrir un derrame cerebral.

El argentino quedó fuera del proyecto en marzo de 2014, tras desacuerdos contractuales.

En entrevista para Claro, Marcovich explicó que su despido se debió a diferencias con Saúl Hernández. Subrayó que, si bien musicalmente había un entendimiento, en lo que concernía a negocios resurgieron las mismas discrepancias que disolvieron el proyecto a mediados de los años 90.

“La química empezó a no funcionar por otros motivos. Por ahí los valores personales de cada quien entran en juego”.
Fotografía en blanco y negro de un hombre de cabello rizado sentado en un sillón que toca una guitarra eléctrica en un estudio
El músico Saúl Hernández, líder de Caifanes, toca una guitarra eléctrica durante el proceso de producción en un estudio de grabación. (Facebook: Caifanes MX)

En 2021, Sabo Romo también quedó fuera de Caifanes. En declaraciones con la prensa, el bajista aseguró que no fue notificado de su despido.

“Básicamente, hay que preguntarles a ellos. Por mi lado, lo que puedo decir como colofón del tema es que no sé por qué no estoy ahí (en Caifanes), no lo sé y no tengo otros adjetivos; creo que sería un buen momento si a ellos les nace (dar una versión) porque siempre hay tres verdades, la mía, la de ellos y la real”, indicó.

En 2024, durante una charla para el canal del músico Javier Paniagua, Romo se mostró crítico con “Inés”, single lanzado por el grupo tras su despido.

Al ser cuestionado sobre si el tema le gustaba, el músico respondió que no. “No conecté, incluso, me parece que si hubiera sido una idea de canción, la habría hecho de otra forma. No me habría negado a grabarla, pero la habría hecho de otra forma”.

Un hombre con audífonos toca una guitarra eléctrica de pie frente a pedales de efectos, junto a un micrófono y una batería en un estudio
El nuevo álbum es esperado por los fans desde su reencuentro en 2011. (Facebook)

Caifanes dará concierto a beneficio del EZLN

Una semana antes, Caifanes anunció que encabezará el Concierto por un Abrazo, una presentación a beneficio de la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que reunirá a músicos de distintas generaciones en la Ciudad de México.

Los recursos recaudados financiarán la organización del encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras.

Triptico con tres hombres sentados al aire libre; varios hombres en un estudio de grabación; un hombre tocando una guitarra eléctrica
En 1995, un año después de lanzar el disco El nervio del volcán, Caifanes se separó en medio de una disputa legal por los derechos de uso del nombre. (YouTube)

La convocatoria fue difundida por el actor Diego Luna a través de Instagram. El mensaje plantea la necesidad de apoyar el traslado de una delegación zapatista a la capital para reunirse con familiares de personas desaparecidas.

“Queremos ayudarlas a que lleguen a este encuentro”, señala la publicación, que coloca el acercamiento con las buscadoras como uno de los objetivos centrales de la iniciativa.

El concierto se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La venta de boletos está anunciada a través de Ticketmaster a partir del 23 de octubre. Sin embargo, la información difundida hasta ahora no precisa los precios de las entradas ni las secciones disponibles.

El evento lleva por nombre Concierto por un Abrazo y busca reunir recursos para respaldar la logística de la Gira por la Vida, capítulo México.

Además de Caifanes, el cartel contempla la participación de Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y un contingente de músicos jaraneros.

La convocatoria se produce en un país marcado por la crisis de desapariciones, con más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas en los registros oficiales citados en el anuncio.

Temas Relacionados

CaifanesSaúl HernándezRock mexicanoÚltima horaEZLNmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre?

CCH Sur denuncia intento de toma de un salón en medio de protestas por presunto acoso sexual

Además hay denuncias por hostigamiento a diversos alumnos del plantel

CCH Sur denuncia intento de toma de un salón en medio de protestas por presunto acoso sexual

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Un pedido de tacos para cinco y comida asiática para uno elevó del 30% al 95% la certeza de que Joaquín Guzmán estaba en Los Mochis, revela la docuserie de ViX

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Kim Kardashian llega a México con Todo Vale: de qué trata la serie y cuándo se estrena la segunda temporada

La empresaria y actriz estuvo acompañada por Sarah Paulson, quien también forma parte del elenco de la producción

Kim Kardashian llega a México con Todo Vale: de qué trata la serie y cuándo se estrena la segunda temporada

Contratos millonarios del INE se negociaban en casa del empresario José Alfredo Hernández, destacan en investigación periodística

La investigación de la periodista Yohali Reséndiz señala presuntas negociaciones de nombramientos electorales y adjudicaciones millonarias

Contratos millonarios del INE se negociaban en casa del empresario José Alfredo Hernández, destacan en investigación periodística
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Comida china, el detalle que delató el escondite de "El Chapo" Guzmán y dio vida a la Operación Cisne Negro

Una llamada de auxilio, tentación y pelea con la Marina: el relato inédito de un policía federal que detuvo por última vez a "El Chapo"

San Judas Tadeo, el santo que también celebran los narcos el 28 de octubre: la devoción de "El Mencho" y el Cártel de Sinaloa

“Chuy González”: quién era, las acusaciones de EEUU y los corridos que retratan al capo del Cártel de Sinaloa abatido en Guasave

Abaten a “Chuy González” en Guasave: DEA ofrecía 5 millones de dólares por el operador del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar es nominada a los Premios CD Records 2026 pese a no lanzar música nueva este año

Ángela Aguilar es nominada a los Premios CD Records 2026 pese a no lanzar música nueva este año

Kim Kardashian llega a México con Todo Vale: de qué trata la serie y cuándo se estrena la segunda temporada

Entorno de Jesús Ochoa detalla cuál es su estado de salud tras caer 10 metros en un elevador

¿Cómo sigue Laura Bozzo? Permanece hospitalizada y con leve mejoría

“Para Morir Nacimos”: Todos los Muertos presenta su colaboración con Eptos Uno, referente del freestyle mexicano

DEPORTES

Faitelson pide dimensionar el logro de Charlyn Corral al ganar el Trofeo Gerd Müller jugando en la Liga Mexicana

Faitelson pide dimensionar el logro de Charlyn Corral al ganar el Trofeo Gerd Müller jugando en la Liga Mexicana

¿Juan Bruneta a Selección Mexicana?: lo que se sabe del jugador de Tigres y las posibilidades de que Rafa Márquez lo naturalice

Rotondi reabre la herida de Pumas con playera del gol que dio el título a Cruz Azul

Rubén “Púas” Olivares, leyenda del boxeo, ofrece terrenos y recuerdos de su carrera para costear cirugía y recuperar la vista

Canelo Álvarez advierte a Christian Mbilli: “Yo voy a ganar ese campeonato mundial”