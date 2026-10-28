Caifanes vuelve a mirar hacia un nuevo álbum a 32 años de El Nervio del Volcán

Caifanes trabaja en temas que podrían integrar su esperado quinto disco en estudio. (Facebook: Caifanes MX)

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Quince años después de su reencuentro en el festival Vive Latino, Caifanes trabaja en su esperado quinto álbum en estudio.

La agrupación liderada por Saúl Hernández alterna presentaciones de su gira internacional con sesiones de composición.

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“Desde el estudio de grabación les mandamos muchos abrazos”, publicó la banda el 26 de octubre en sus cuentas oficiales.

El mensaje fue acompañado con fotografías de Saúl Hernández, Diego Herrera, Alfonso André, Marco Rentería y Rodrigo Baills.

Seguidores, en especial quienes acompañan a la banda desde sus primeros años, reaccionaron con entusiasmo al anuncio. El grupo no presenta un álbum de estudio desde El Nervio del Volcán, publicado en 1994.

Con cambios en su alineación, entre 2019 y 2025 el grupo lanzó cuatro singles: “Heridos”, “Solo eres tú”, “Inés” y “Y caíste”, canciones que tuvieron una tibia recepción incluso entre sus exintegrantes.

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Caifanes continúa su legado sin Sabo Romo y Alejandro Marcovich

Aunque un amplio grupo de seguidores celebró el anuncio, otros expresaron decepción por la ausencia de Romo y Marcovich. El guitarrista se encuentra en recuperación tras sufrir un derrame cerebral.

El argentino quedó fuera del proyecto en marzo de 2014, tras desacuerdos contractuales.

En entrevista para Claro, Marcovich explicó que su despido se debió a diferencias con Saúl Hernández. Subrayó que, si bien musicalmente había un entendimiento, en lo que concernía a negocios resurgieron las mismas discrepancias que disolvieron el proyecto a mediados de los años 90.

“La química empezó a no funcionar por otros motivos. Por ahí los valores personales de cada quien entran en juego”.

El músico Saúl Hernández, líder de Caifanes, toca una guitarra eléctrica durante el proceso de producción en un estudio de grabación. (Facebook: Caifanes MX)

En 2021, Sabo Romo también quedó fuera de Caifanes. En declaraciones con la prensa, el bajista aseguró que no fue notificado de su despido.

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“Básicamente, hay que preguntarles a ellos. Por mi lado, lo que puedo decir como colofón del tema es que no sé por qué no estoy ahí (en Caifanes), no lo sé y no tengo otros adjetivos; creo que sería un buen momento si a ellos les nace (dar una versión) porque siempre hay tres verdades, la mía, la de ellos y la real”, indicó.

En 2024, durante una charla para el canal del músico Javier Paniagua, Romo se mostró crítico con “Inés”, single lanzado por el grupo tras su despido.

Al ser cuestionado sobre si el tema le gustaba, el músico respondió que no. “No conecté, incluso, me parece que si hubiera sido una idea de canción, la habría hecho de otra forma. No me habría negado a grabarla, pero la habría hecho de otra forma”.

El nuevo álbum es esperado por los fans desde su reencuentro en 2011. (Facebook)

Caifanes dará concierto a beneficio del EZLN

Una semana antes, Caifanes anunció que encabezará el Concierto por un Abrazo, una presentación a beneficio de la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que reunirá a músicos de distintas generaciones en la Ciudad de México.

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Los recursos recaudados financiarán la organización del encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras.

En 1995, un año después de lanzar el disco El nervio del volcán, Caifanes se separó en medio de una disputa legal por los derechos de uso del nombre. (YouTube)

La convocatoria fue difundida por el actor Diego Luna a través de Instagram. El mensaje plantea la necesidad de apoyar el traslado de una delegación zapatista a la capital para reunirse con familiares de personas desaparecidas.

“Queremos ayudarlas a que lleguen a este encuentro”, señala la publicación, que coloca el acercamiento con las buscadoras como uno de los objetivos centrales de la iniciativa.

El concierto se realizará el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropolitan, ubicado en Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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La venta de boletos está anunciada a través de Ticketmaster a partir del 23 de octubre. Sin embargo, la información difundida hasta ahora no precisa los precios de las entradas ni las secciones disponibles.

El evento lleva por nombre Concierto por un Abrazo y busca reunir recursos para respaldar la logística de la Gira por la Vida, capítulo México.

Además de Caifanes, el cartel contempla la participación de Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y un contingente de músicos jaraneros.

La convocatoria se produce en un país marcado por la crisis de desapariciones, con más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas en los registros oficiales citados en el anuncio.

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