México

La Venganza del Charro Negro rompe récord y se convierte en la película mexicana con el mejor estreno en taquilla de la década

En sus primeros cuatro días en cartelera, la producción recaudó 93 millones 651 mil 208 pesos y se convirtió en la segunda película mexicana con mejor estreno en taquilla

La venganza del charro negro
En la película, el Charro Negro busca un sucesor y pretende convertir a Leo en heredero de su poder. (Poster oficial)
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La película La Venganza del Charro Negro entró al Top 10 de la taquilla mundial durante su semana de estreno, ocupando el décimo lugar del listado, además de convertirse en el segundo mejor estreno en la historia del cine mexicano.

La cinta, dirigida por Marvick Eduardo Núñez Aguilera, es la octava entrega de la franquicia Las Leyendas y llegó a los cines el 22 de octubre.

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En sus primeros cuatro días en cartelera, la producción recaudó 93 millones 651 mil 208 pesos y superando los ingresos de las siete películas anteriores de la saga.

Con este resultado, La Venganza del Charro Negro se perfila como la cinta con mayor recaudación de la franquicia conocida como Las Leyendas, de acuerdo con SensaCine México.

El estreno queda solo detrás de No se aceptan devoluciones, que obtuvo 149.6 millones de pesos en su primer fin de semana.

También supera los resultados iniciales de No manches Frida 2, con 88.8 millones de pesos; ¿Qué culpa tiene el niño?, con 65.6 millones, y Mirreyes vs Godínez, con 65.3 millones. La franquicia Las Leyendas inició en 2007 con La Leyenda de la Nahuala.

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La venganza del charro negro
La película está inspirada en la leyenda mexicana del Charro Negro (@Anima)

La historia y logros de la franquicia Las leyendas animada mexicana llamada Las leyendas

Las Leyendas es una franquicia de animación mexicana creada a partir de relatos del folclore nacional.

Su primera película, La leyenda de la Nahuala, llegó a cines en 2007 y presenta a Leo San Juan, un niño de Puebla que debe enfrentar sus miedos para rescatar a su hermano durante la víspera de Día de Muertos.

La historia crece a partir de ese personaje y de su grupo de aliados: Nando, Teodora, Don Andrés, el Alebrije, Finado y Moribunda.

Cada entrega retoma criaturas, lugares y mitos mexicanos, entre ellos La Llorona, las momias de Guanajuato, el Chupacabras, el Charro Negro y los chaneques de Veracruz.

La franquicia ha tenido ocho largometrajes:

  • La leyenda de la Nahuala (2007)
  • La leyenda de la Llorona (2011)
  • La leyenda de las Momias de Guanajuato (2014)
  • La leyenda del Chupacabras (2016)
  • La leyenda del Charro Negro (2018)
  • La leyenda de los Chaneques (2023)
  • Las Leyendas: El origen
  • La venganza del Charro Negro (2026)
Las leyendas cine mexicano
(@Ánima)

También se expande a series para plataformas digitales, lo que permite llevar a sus personajes a nuevas audiencias fuera de las salas de cine.

El mayor aporte de Las Leyendas está en convertir relatos tradicionales mexicanos, a menudo ligados al miedo y a la tradición oral, en historias de aventura familiar. La saga utiliza escenarios reconocibles —Puebla, Guanajuato, Veracruz y entornos coloniales— y los vincula con personajes de ficción que atraviesan una narrativa continua.

La franquicia se consolida como una de las más longevas de la animación nacional. Ánima Estudios señala que su catálogo incluye producciones como La leyenda de las Momias y La leyenda de los Chaneques, mientras la saga mantiene a Leo San Juan como eje de varias de sus historias.

En octubre de 2026, La venganza del Charro Negro marca el regreso de la serie a los cines después de ocho años.

De acuerdo con cifras difundidas por medios mexicanos, la película impulsa a Las Leyendas por encima de los 480,000,000 de pesos de recaudación acumulada y la coloca como la franquicia animada mexicana más taquillera, por encima de Huevos.

Las leyendas cine mexicano
(@Ánima)

La nueva entrega también reúne a más de 1,450,000 espectadores en sus primeros cuatro días y entra al top 10 global de taquilla del fin de semana, según reportes de la industria.

En conjunto, el éxito de la franquicia demuestra que una animación hecha en México, basada en imaginarios locales y con continuidad narrativa, puede competir comercialmente con producciones internacionales.

Las leyendas cine mexicano
(@Ánima)

La leyenda mexicana del Charro Negro que inspira la película

Si bien película La Venganza del Charro Negro (2018) no adapta una sola versión fija del relato, sí retoma el núcleo de una leyenda oral mexicana con variantes regionales.

En la versión más difundida, el Charro Negro es una aparición ligada al Diablo: un jinete elegante, vestido de negro y montado en un caballo oscuro que se aparece de noche en caminos solitarios y ofrece riqueza, favores o cumplir deseos. El precio suele ser el alma de quien acepta el trato o cae en la tentación.

Algunas variantes cuentan que el propio Charro Negro fue un hombre pobre que pactó con el Diablo para obtener dinero y lujos.

Cuando llegó el momento de pagar, quedó condenado a vagar como espectro y a atraer nuevas víctimas. El relato funciona como una advertencia contra la avaricia, la ambición y los pactos fáciles.

La cinta toma esos elementos —el jinete siniestro, la tentación y el riesgo de perder el alma—, pero crea una historia propia dentro del universo de Leo San Juan.

En la película, el Charro Negro busca un sucesor y pretende convertir a Leo en heredero de su poder.

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