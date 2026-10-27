México

PAN denuncia ante la FGR a Guadalupe Taddei por presuntas irregularidades en contratos del INE

La acusación penal presentada ante la Fiscalía General de la República pone en el centro de la discusión la solidez institucional del organismo que deberá arbitrar los comicios de 2027

Jorge Romero advirtió que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podía generar dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.
Jorge Romero advirtió que una pérdida de confianza en el árbitro electoral podía generar dudas sobre la organización de las elecciones de 2027.
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Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, presentó este martes una denuncia penal ante la FGR contra la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. La denuncia pide indagar seis delitos federales atribuidos a Taddei, a otros funcionarios del órgano electoral y a empresarios. Romero habló de la posible existencia de una red de corrupción que habría favorecido a proveedores del instituto.

“No puede darse vuelta a la hoja”

Romero sostuvo que el INE no puede limitarse a sustituir a su titular. Describió una “tristísima descomposición” en la institución, con corrupción y conflicto de intereses. Pidió a la Fiscalía General de la República investigar lo que ya es público y lo que aún no lo es.

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Entre los delitos que el PAN denuncia, se cuentan cohecho, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones.

Las cifras que maneja el PAN

PAN pide cuentas al contralor del INE por presuntas irregularidades.

El PAN calcula en mil 600 millones de pesos los contratos irregulares otorgados a empresas favoritas de Taddei y de otros funcionarios. Esa cifra es una estimación del partido y no ha sido confirmada por una autoridad.

El partido también planteó otras exigencias:

  • Que la Cámara de Diputados emita una convocatoria para elegir a la próxima presidencia del INE.
  • Que quien llegue al cargo sea un árbitro imparcial.
  • Rechazó que el consejero Arturo Chávez asuma la presidencia temporal.

¿Cómo se llegó a la denuncia?

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El caso comenzó con publicaciones periodísticas. Reforma reveló que, desde 2023, el chofer de Taddei figura como apoderado de Corporativo Zeg, proveedor de material electoral. Después, Latinus difundió videos del hijo de Taddei con un empresario vinculado a una empresa contratista del INE. Entre las compañías señaladas está Cajas Graf, que habría obtenido contratos por unos 200 millones de pesos durante su administración.

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Taddei afirmó que “esta presidencia no tiene empresas favoritas”. También ordenó una investigación ante el Órgano Interno de Control. El 25 de octubre anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados al día siguiente.

La postura de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como “una buena decisión”. Añadió que la salida del cargo no debe traducirse en impunidad y pidió una investigación y una auditoría por los señalamientos de abusos y conflicto de interés. También pidió no adelantar conclusiones sobre el desempeño de Taddei y esperar los resultados de las indagatorias.

¿Qué sigue?

La FGR deberá determinar si abre una carpeta de investigación a partir de la denuncia. Mientras tanto, la sucesión en el INE y la revisión de contratos marcarán la discusión rumbo al proceso electoral de 2027.

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