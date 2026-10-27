México

Morena niega acusaciones de irregularidades en contratos con empresa proveedora de la Secretaría de Bienestar

Ariadna Montiel negó que hubiera algún conflicto de interés con una empresa señalada de tener contratos millonarios con el partido después de tenerlos con la Secretaría de Bienestar

XV años de Morena: Ariadna Montiel les recuerda “austeridad” y pide no olvidar las “causas” pese a ocupar un cargo público.
XV años de Morena: Ariadna Montiel les recuerda “austeridad” y pide no olvidar las “causas” pese a ocupar un cargo público.
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Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, negó que hubiera existido alguna irregularidad en los contratos celebrados con una empresa proveedora que también prestó servicios durante su gestión al frente de la Secretaría de Bienestar, en un contexto en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está realizando una investigación de oficio al Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades.

Estas declaraciones surgen luego de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicara una investigación en donde acusara a Morena de tener contratos con Grupo Maferefun, una proveedora recurrente de la Secretaría de Bienestar y que, de acuerdo con dicha investigación, habría firmado contratos con el partido guinda en junio, coincidiendo con el inicio de Montiel frente a Morena.

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En conferencia de prensa, la dirigente sostuvo que dichos acuerdos se realizaron conforme a la ley, con precios de mercado, y negó que hubiera conflictos de interés.

Montiel explicó que el proveedor señalado había participado antes en tareas de alimentación y logística para personal movilizado durante emergencias por desastres naturales; específicamente, hizo referencia al desastre por el huracán Otis en 2023, que afectó principalmente a Acapulco. Señaló que esos servicios se requirieron de nuevo durante las jornadas de registro organizadas por Morena como parte de las actividades rumbo a las elecciones de 2027, por ello, explicó, coincide con lo expuesto con MCCI.

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No obstante, rechazó que la coincidencia entre los servicios contratados por el partido y los que se habían otorgado a la Secretaría de Bienestar demostrara un beneficio indebido. “Son contratos que están en términos de ley, en precios de mercado”, afirmó.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena y representante del partido, durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2016.- Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena y representante del partido, durante la sesión extraordinaria del consejo general del INE con motivo del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Señalan a Morena de concentrar contratos millonarios a una sola emprea

De acuerdo con la investigación “Central de Abastos del Bienestar: de contratista de la Secretaría de Bienestar a nuevo proveedor millonario de MORENA”, publicada este 27 de octubre por MCCI, el partido oficialista habría otorgado contratos millonarios a Grupo Maferun S.A. de C.V., empresa que también prestó servicios a la Secretaría del Bienestar y cuya irregularidad, señalada por la asociación, tiene un común denominador: Ariadna Montiel.

De acuerdo a la investigación, Grupo Maferun nació el 22 de mayo de 2019 como una microempresa —estatus que ha mantenido hasta ahora, a pesar de haber superado los requisitos, de acuerdo a la Secretaría de Economía para ser considerada bajo ese contexto.

Nació como una organización que ofrecería servicios de “planeación, organización, logística y ejecución de toda clase de eventos sociales, culturales, políticos y deportivos”, según cita MCCI, y señala que la ubicación proporcionada en su portal de internet no corresponde a una empresa, sino a un negocio de comercio que dice “Casa Rodríguez. Piñas, sandías y papayas”.

Esta microempresa recibió un contrato de la Secretaría de Bienestar en junio de 2021 como parte de la emergencia por Covid-19 para brindar servicios de box lunch. En aquel entonces, la secretaría era dirigida por Javier May, sin embargo, según reportó MCCI, el vínculo con Ariadna Montiel aparece porque el contrato fue con la Dirección General de Recursos Materiales de la secretaría, a cargo de Aideé Ángeles Arroyo, una figura cercana a Montiel debido a que fue su subordinada cuando trabajaban en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Cuando Andrés Manuel López Obrador promovió a Montiel como titular del Bienestar, de 2022 a 2026 —período en el que ejerció el cargo— la empresa recibió otros 13 contratos por 190.5 millones de pesos por parte de la dependencia federal. Entre los conceptos señalados por MCCI se encuentran “abarrates para Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), sillar y carpas para el programa Salud Casa por Casa o alimentos para eventos de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar”, según se lee en la investigación.

Al dejar Montiel la secretaría para asumir la presidencia de Morena en junio —y sustituir a Luisa María Alcalde—, los contratos continuaron con la dependencia federal. Actualmente, suman al menos 21 contratos por 307.5 millones de pesos.

MCCI publica investigación sobre presuntos contratos irregulares de Morena
MCCI publica investigación sobre presuntos contratos irregulares de Morena (MCCI)

No obstante, las irregularidades se expandieron al partido guinda. Según documentó MCCI, cinco días después de que Ariadna Montiel asumiera la presidencia de Morena, Grupo Maferefun presentó su Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral, requisito que le permitiría brindar servicios a un partido político, específicamente, a Morena.

MCCI documentó que para el registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que fue presencial del 22 al 27 de junio en el World Trade Center en Ciudad de México, se contrató a Grupo Maferefun para gestionar dicho evento, el cual, de acuerdo a documentación que MCCI aseguró poseer, tuvo un costo total de $11,431,979.80 pesos, a razón de 2.2 millones de pesos por día.

Montiel explica servicios que prestó empresa a la Secretaría del Bienestar

Montiel relató que, durante su paso por la Secretaría de Bienestar, cargo que asumió desde 2022 a mayo de 2026, se movilizó a miles de servidores de la nación para atender daños causados por huracanes, sismos y ciclones, especialmente en 2023, cuando ocurrió el huracán Otis en Guerrero. Dijo que ese despliegue exigió servicios de alimentación, hospedaje y traslado para el personal.

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN
Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

Puso como ejemplo las labores realizadas en Acapulco, cuando grupos de servidores de la nación permanecieron instalados en Chilpancingo. Desde ahí viajaban diariamente al puerto para levantar censos, apoyar a las familias y retirar escombros.

La dirigente señaló que en algunos momentos participaron entre 5 mil y 6 mil personas de manera simultánea. Agregó que, a lo largo de las tareas de atención, llegaron a movilizarse cerca de 15 mil compañeros.

Según su explicación, la dimensión del operativo obligó a contratar a un proveedor que pudiera garantizar desayunos, comidas y cenas para los brigadistas. Aseguró que los pagos se realizaron por servicios efectivamente prestados.

Montiel sostuvo que el mismo criterio se aplicó en actividades recientes de Morena. Indicó que el partido contrató un servicio para que quienes participaron en jornadas de registro pudieran mantenerse durante todo el día en territorio.

“Es un servicio que se presta para que estemos en condiciones”, dijo al defender la contratación. Añadió que los señalamientos buscaban presentar como irregular un procedimiento administrativo que, según afirmó, estuvo sustentado en necesidades operativas.

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