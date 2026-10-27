México

Niegan desaparición forzada en CDMX, pero gobierno atribuye casos a grupos criminales

La presentación de estos resultados coincide con la negativa del gobierno federal a aceptar la intervención de la ONU bajo el artículo 34 de su convención contra las desapariciones forzadas

Dos hombres caminan por una calle. Detrás, un muro cubierto con fotos de personas y el texto "+130,000 DESAPARECIDOS". Uno sostiene una bandera mexicana, el otro un cartel blanco
En la Glorieta de los Desaparecidos de la CDMX, activistas demandan justicia frente a un mural impactante con los rostros de más de 130,000 personas desaparecidas, visibilizando una dolorosa crisis nacional. (Zurisaddai González | Infobae México )
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Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas (CAIBP) de la Ciudad de México, durante la presentación de los resultados de la estrategia de personas desaparecidas, afirmó que no existen casos de desaparición forzada en la capital.

“No tenemos casos de desaparición forzada en la Ciudad de México”, afirmó el funcionario, quien señaló que el fenómeno debe ser revisado “críticamente”, ya que implica la participación de funcionarios públicos en la comisión del delito de una desaparición. Señaló que esta es una preocupación internacional e insistió en que “no está asociado” con los casos de la capital.

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Grupos criminales: “una proporción pequeña”

Al detallar los diez problemas asociados a la desaparición, el funcionario indicó que entre los delitos graves está la desaparición cometida por grupos criminales. Esta implica reclutamiento forzado, trata, secuestro o disputas entre organizaciones. Reconoció que es una proporción pequeña, pero un problema presente en la ciudad.

También mencionó los casos de homicidio o feminicidio con ocultamiento, en los que se intenta esconder a la víctima para evadir la justicia.

Durante una conferencia del Gobierno de la Ciudad de México, un funcionario expone un análisis sobre los diez problemas asociados a la desaparición de personas en la capital. La presentación clasifica las causas del fenómeno, abordando factores como delitos de alto impacto, problemáticas sociales o familiares y ausencias voluntarias, señalando además la falta de registros por desaparición forzada. La transmisión incluye recuadro con un intérprete de lengua de señas.
  1. DESAPARICIÓN FORZADA POR ACTORES DEL ESTADO. Policías, fuerzas armadas o autoridades locales. Casos aislados, no política sistemática.
  2. DESAPARICIÓN POR GRUPOS CRIMINALES. Reclutamiento forzado, trata, secuestro, disputas entre grupos.
  3. HOMICIDIO O FEMINICIDIO CON OCULTAMIENTO. Ocultan a la víctima para evadir la justicia. Sin vínculo con el crimen organizado.
  4. HUIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR. La víctima se aleja para protegerse. El agresor puede reportar la ausencia de mala fé.
  5. SUSTRACCIÓN Y RETENCIÓN DE MENORES. Conflictos entre progenitores o familiares. Dinámica y respuesta institucional propias.
  6. AUSENCIA POR SALUD MENTAL, ADICCIÓN O DETERIORO COGNITIVO. Personas en situación de vulnerabilidad que se extravían.
  7. DETENCIÓN O RECLUSIÓN DE LA PERSONA. La ausencia es consecuencia de la detención por la comisión de un delito provocada por la persona detenida.
  8. ACCIDENTE CON VÍCTIMA NO IDENTIFICADA. Sin perpetrador intencional. Falla institucional en identificación y cruce de información.
  9. SIN PROBLEMAS ASOCIA... AUSENCIA VOLUNTARIA. ...propia, sin delito de por medio... perpetrador ni víctima. .

La clasificación del CAIBP agrupa los casos así:

  • Delito grave: desaparición forzada por actores del Estado, desaparición por grupos criminales y homicidio o feminicidio con ocultamiento.
  • Problema social, personal y familiar: huida por violencia familiar, sustracción de menores y ausencia por salud mental, adicciones o deterioro cognitivo.
  • Otros: detención o reclusión, accidente con víctima no identificada y ausencia voluntaria.

Distinguir estos fenómenos, explicó, es clave para diseñar políticas de prevención y estrategias de búsqueda.

Las cifras de 2026

Con información unificada de la FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas, la presentación detalló:

  • 2,729 personas con reporte de desaparición en 2026.
  • 2,208 localizadas (80.9%): 2,158 con vida y 50 sin vida.
  • 521 no localizadas (19.1%).
  • Delito grave entre las localizadas: 26 casos (1.2%).
  • Riesgo delictivo grave entre las no localizadas: 59 casos (11%).
  • Ausencias voluntarias: 86.3%.

Entre las localizadas, 1,400 (63%) no tenían problemas asociados y 612 (28%) correspondían a problemas sociales, familiares o personales.

Un contexto de rechazo federal a la ONU

La afirmación surge en un contexto marcado por el rechazo del gobierno federal a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. En reiteradas ocasiones, el Estado mexicano ha señalado su rechazo e incluso reprochó no reconocer los avances de la estrategia de búsqueda.

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