Máynez pide a Sheinbaum “sacar las manos del INE” tras la renuncia de Taddei y acusa a Morena de imponer consejerías “a modo”

Para el partido naranja, la renuncia de la titular del organismo electoral abre una oportunidad que podría dilapidarse si la designación de su sucesora o sucesor reproduce los mismos vicios de reparto entre fuerzas políticas. Crédito: Cuartoscuro

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Movimiento Ciudadano (MC) afirmó que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no basta para resolver la crisis del órgano electoral. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la mayoría legislativa que “saquen las manos” del instituto, y propuso un mecanismo de vigilancia ciudadana para elegir al relevo.

En un mensaje difundido en las últimas horas, Máynez sostuvo que, mientras los partidos políticos ya se concentran en la sucesión, para MC “cambiar a una persona no es lo importante”. El dirigente atribuyó la salida de Taddei a “graves actos de corrupción” que, dijo, fueron dados a conocer públicamente.

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El pronunciamiento se da en un momento en que MC enfrenta cuestionamientos en Jalisco, estado que gobierna. El gobierno estatal reconoció una crisis por la mala calidad del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara y anunció medidas a corto, mediano y largo plazo. El 11 de octubre, miles de personas marcharon hacia Casa Jalisco para exigir agua limpia, con consignas contra el gobernador Pablo Lemus, en una protesta que terminó con enfrentamientos. En su mensaje sobre el INE, Máynez no hizo referencia a este tema

“La crisis no nació hoy”: la postura de MC

Jorge Álvarez Máynez afirmó que sustituir a la presidencia del órgano electoral resulta insuficiente ante los señalamientos de corrupción y la disputa partidista por las consejerías en la Cámara de Diputados

Según el dirigente, los problemas del INE tienen un origen anterior a la renuncia. Afirmó que la crisis comenzó cuando Morena “traicionó su compromiso de renovar las instituciones”, y comparó esa situación con la de Vicente Fox en el año 2000.

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Máynez aseguró que el instituto ha estado sujeto a cuotas, “cuates” y actos de corrupción estructurales. Señaló que durante años el PRI y el PAN se repartieron los nombramientos de consejeros para obtener beneficios y ventajas. En la actualidad, dijo, Morena, que “tuvo todo el poder para cambiar las cosas y lo sigue teniendo”, ha optado por imponer consejerías “a modo”.

Los señalamientos contra el INE

El dirigente Jorge Álvarez Máynez planteó convocar a universidades, sociedades de alumnos, organizaciones civiles y barras de abogados para observar el procedimiento de designación y proponer perfiles adecuados de manera pública

En su mensaje, el líder de MC atribuyó al instituto una serie de omisiones. De acuerdo con él, el INE:

Ha tolerado fraudes electorales , y citó como ejemplos los casos de Papantla y Poza Rica, en Veracruz.

Permite campañas ilegales y anticipadas de las llamadas “corcholatas” de Morena.

No investiga el origen de los recursos utilizados en esas actividades, ni si provienen de desvíos de gobiernos o de fuentes ilícitas.

Simula contratos con empresas favorecidas por gobiernos de Morena.

Estas afirmaciones corresponden a la postura de Movimiento Ciudadano y no fueron acompañadas de pruebas en el mensaje.

¿Qué le pide MC a la presidenta?

Máynez dirigió su llamado a Sheinbaum, a quien describió como presidenta de México y también “líder de la mayoría”. Le pidió actuar “con sensatez” y no limitarse a garantizar una presidencia imparcial del INE.

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El dirigente enumeró lo que, a su juicio, necesita el país:

Un INE que ponga fin a las campañas ilegales y anticipadas .

Un instituto que deje de simular contratos con empresas favorecidas.

Un órgano electoral que garantice que no haya “un solo fraude electoral más” .

Un INE “al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos” y no de la presidenta.

La propuesta: vigilancia ciudadana y comité apartidista

Como es habitual en su discurso, dijo Máynez, el llamado va acompañado de una propuesta concreta para el proceso de designación en la Cámara de Diputados de la nueva consejería del INE:

Convocar a universidades y sociedades de alumnos para que actúen como observadoras del proceso. Invitar a la sociedad civil, barras de abogados e instituciones especializadas a vigilar el procedimiento y, sobre todo, a proponer perfiles adecuados. Conformar un comité de expertos “verdaderamente apartidista”, con el consenso de todas las fuerzas políticas de no intervenir en la vida del instituto.

Un “alto en el camino” para el INE

Máynez cerró su mensaje con un llamado a que “todos saquen las manos del INE”. Planteó que este es el momento de detenerse y permitir que el órgano sea un instrumento de la ciudadanía y no de quienes ostenten el poder en el país.

La designación del relevo de Taddei corresponde a la Cámara de Diputados, donde los partidos ya comenzaron a posicionarse. Hasta ahora, la propuesta de MC se suma a las voces que piden mayor transparencia en el proceso.

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