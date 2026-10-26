“Es una mujer experimentada, honesta e íntegra”: así elogiaron AMLO y Sheinbaum el nombramiento de Taddei como presidenta del INE en 2023

Claudia Sheinbaum recibió su constancia del INE como candidata a la presidencia de Morena, el 15 de febrero de 2024. La acompaña Guadalupe Taddei, consejera presidenta del instituto electoral. (Crédito: Cuartoscuro)

Guardar

El 31 de marzo de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la llegada de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) con elogios a su trayectoria, profesionalismo e integridad, luego de que fuera elegida mediante insaculación en la Cámara de Diputados.

Entonces, López Obrador rechazó que el nombramiento significara que Morena había tomado el control del organismo y sostuvo que la nueva funcionaria era “una mujer íntegra”.

PUBLICIDAD

“Es una mujer experimentada, vean su trayectoria”, expresó López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Aunque aclaró que no la conocía personalmente, aseguró conocer a su familia, a la que describió como progresista, demócrata y honesta.

El mandatario también defendió el procedimiento por el que Taddei fue seleccionada para sustituir a Lorenzo Córdova, cuyo periodo al frente del instituto estaba por concluir. Afirmó que la funcionaria contaba con profesionalismo y que había sido evaluada por una comisión legislativa antes de que su nombre resultara elegido mediante el sorteo.

“No, no, no, porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo (refiriéndose a Córdova), es una mujer íntegra”, declaró al responder a los cuestionamientos sobre su nombramiento.

PUBLICIDAD

Sheinbaum celebró su llegada al INE: “Es una mujer honesta”

Un día después de las declaraciones de López Obrador, Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también respaldó públicamente la designación de Taddei y consideró que su llegada permitiría una nueva etapa en el organismo electoral.

“Es una mujer honesta, además (su elección) fue por subasta, ¿qué tiene que decir la oposición? Nada”, afirmó Sheinbaum el 1 de abril de 2023, al referirse al procedimiento de insaculación utilizado por la Cámara de Diputados.

En una publicación de X de 2023, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum celebró el discurso de austeridad de Guadalupe Taddei. (Crédito: Claudia Sheinbaum)

La entonces mandataria capitalina vinculó el relevo con la posibilidad de reducir los privilegios y los gastos del instituto, además de cuestionar el papel que, a su juicio, había desempeñado la administración saliente frente al movimiento político encabezado por López Obrador.

PUBLICIDAD

“Sencillamente ya no va a haber los privilegios que había antes, ya no va a haber un propagandista en contra de la Cuarta Transformación, ahora va a haber más democracia, así de sencillo”, agregó.

El PAN acusó vínculos con Morena y anunció una impugnación

La llegada de Taddei al INE también provocó críticas de la oposición desde el inicio. El Partido Acción Nacional (PAN) anunció el 31 de marzo de 2023 que impugnaría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) su elección como consejera presidenta, así como la designación de Jorge Montaño Ventura como consejero electoral.

Marko Cortés, entonces dirigente nacional del PAN, argumentó que ambos nombramientos incumplían los requisitos de idoneidad e imparcialidad debido a sus presuntos vínculos familiares y políticos con Morena.

PUBLICIDAD

El líder panista reconoció la experiencia electoral de Taddei, pero cuestionó que una persona con supuestos vínculos con el partido gobernante encabezara la autoridad encargada de organizar las elecciones.

Cortés afirmó que el proceso de selección había sido amañado y sostuvo que la llegada de los nuevos integrantes buscaba dar “un duro golpe a la democracia en México”, al considerar que el INE debía mantener su independencia respecto del Poder Ejecutivo.

La controversia también estuvo relacionada con los vínculos familiares de Taddei con funcionarios y figuras políticas cercanas al gobierno de López Obrador. Entre ellos figuraban Jorge Luis Taddei Bringas, quien fue delegado de los programas federales de Bienestar en Sonora, y Pablo Daniel Taddei Arriola, designado director de Litio para México (LitioMx).

PUBLICIDAD

En marzo de 2023, Marko Cortés —entonces dirigente nacional del PAN— argumentó que el nombramiento de Taddei incumplía los requisitos de idoneidad e imparcialidad debido a sus presuntos vínculos familiares y políticos con Morena. (Crédito: Cuartoscuro)

Las acusaciones de la oposición se centraron en la independencia que debía mantener la autoridad electoral. Los señalamientos sobre esos vínculos, por sí mismos, no acreditaban que la consejera presidenta actuara bajo instrucciones de Morena.

“Acción Nacional impugnará en la Sala Superior del Tribunal Electoral a dos de los cuatro insaculados para consejera presidenta y consejero del INE, por su falta de idoneidad, ya que claramente no cumplen con ese requisito constitucional, porque tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente”, dijo entonces Marko Cortés.

De la insaculación a la presidencia del organismo electoral

Taddei fue elegida durante la madrugada del 31 de marzo de 2023, después de que los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados no alcanzaran un acuerdo para designar por mayoría calificada a las personas que ocuparían cuatro vacantes en el Consejo General del INE.

PUBLICIDAD

Ante la falta de consenso, el procedimiento avanzó a la insaculación, mecanismo mediante el cual se seleccionaron los nombres de las personas que ocuparían las consejerías. Taddei se convirtió así en la primera mujer en presidir el organismo electoral desde su creación en 2014.

La funcionaria contaba con una trayectoria de alrededor de tres décadas en el ámbito electoral y había ocupado distintos cargos en instituciones públicas, entre ellos responsabilidades en el Instituto Estatal Electoral de Sonora.

López Obrador defendió tanto su experiencia como el método de selección y rechazó que la designación significara que el INE quedaría bajo el control de Morena. La oposición, por su parte, cuestionó la imparcialidad del nombramiento y anunció acciones legales para impugnarlo.

PUBLICIDAD

Tres años después, los elogios que recibió al llegar al cargo forman parte de los antecedentes de la controversia que rodea su salida de la presidencia del instituto y las declaraciones de López Obrador y Sheinbaum reflejan el respaldo político que tuvo su designación en 2023.