México

Abren Beca de Empleo para Mujeres en Piedras Negras: requisitos, fechas y cómo registrarte para recibir el apoyo económico

Las mujeres que residen en Piedras Negras ya pueden tramitar la Beca de Empleo con un registro presencial durante el mes de noviembre

Ilustración de una mujer y una niña frente al río Bravo, con libros escolares y carteles de texto sobre becas de empleo en Piedras Negras.
El pre registro de la Beca de Empleo para Mujeres en Piedras Negras corre del 3 al 30 de noviembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae/ Foto: Facebook/Sonia Villareal)
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El Gobierno de Coahuila abre el pre registro de la Beca de Empleo para Mujeres en Piedras Negras, un apoyo dirigido a madres solteras y mujeres con discapacidad mayores de edad.

La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, confirma el trámite mediante un comunicado en su perfil de Facebook, con registro presencial del 3 al 30 de noviembre en tres sedes de la ciudad.

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El programa forma parte de la estrategia “Trabajando por Piedras Negras”, que contempla una bolsa de 50 millones de pesos destinados a becas de empleo.

De ese monto, 600 becas se reservan de manera específica para madres solteras o mujeres con discapacidad, según el desglose presentado por el Gobierno del Estado en el arranque de esta iniciativa.

Alcancía de cerámica rota con billetes y monedas mexicanas desbordándose sobre mesa de madera clara; un círculo digital con signo de pesos brilla al lado.
La subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, Sonia Villarreal Pérez, confirmó el trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y dónde se realiza el registro

El trámite no cuenta con plataforma en línea ni con registro telefónico. Las interesadas deben acudir de manera presencial a una de las tres sedes habilitadas durante las cuatro semanas que dura el periodo de pre registro.

La primera opción es la oficina de Recaudación de Rentas, en el bulevar Pérez Treviño sin número, dentro de las instalaciones de la Plaza Innova, en la colonia Tecnológico.

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El trámite de registro no tiene costo para las interesadas. (Facebook/Sonia Villareal)
El trámite de registro no tiene costo para las interesadas. (Facebook/Sonia Villareal)

La segunda sede es el Centro de Gobierno, ubicado en la calle Cuauhtémoc número 714, en la colonia Zona Centro.

La tercera sede es la Casa de Gestoría de Guillermo Ruiz Guerra, diputado local, en la calle Mar Muerto número 1000, esquina con Juan de la Barrera, en la colonia Año 2000.

Las tres direcciones operan de forma simultánea, por lo que las mujeres pueden elegir la más cercana a su domicilio sin necesidad de cita previa, de acuerdo con el comunicado oficial.

Qué documentos se piden

El material oficial detalla seis requisitos para completar el pre registro: formato de solicitud de registro, identificación oficial vigente, CURP, RFC, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y correo electrónico.

Una credencial para votar del INE de México se muestra en primer plano sobre un escritorio de madera, con un ordenador portátil y documentos borrosos al fondo.
El trámite no cuenta con plataforma en línea ni registro telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato de solicitud se obtiene directamente en cualquiera de las tres sedes. El trámite es gratuito.

A quién está dirigido el programa y cuándo corre

La convocatoria aplica para mamás solteras y mujeres con alguna discapacidad, siempre que sean mayores de edad y busquen una oportunidad de trabajo.

El pre registro arranca este martes 3 de noviembre y cierra el lunes 30 de noviembre de 2026, un periodo de cuatro semanas completas.

Ilustración de una mujer vista de espaldas con cabello largo y rubio, manos con anillos dorados en su cabeza, fondo de acuarela con tonos azules y naranjas.
El apoyo es dirigido únicamente a mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aún no se ha informado públicamente la fecha en que se dará a conocer la lista de beneficiarias ni el mecanismo exacto para la entrega del apoyo económico una vez concluido el periodo de registro.

El programa se enmarca en una inversión de 312 millones de pesos

La beca forma parte de “Trabajando por Piedras Negras”, estrategia que el gobernador Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el 22 de octubre junto con el programa “En Equipo le Entramos”.

Ambas iniciativas suman 312 millones de pesos para el municipio, con ejecución entre octubre de 2026 y el primer semestre de 2027.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
Ambas iniciativas se ejecutarán entre octubre de 2026 y el primer semestre de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 97 millones de pesos que corresponden a “Trabajando por Piedras Negras”, 25 millones se destinan a necesidades de planteles educativos, 20 millones a becas escolares y 2 millones a la compra de aparatos ortopédicos para personas con discapacidad.

Los 50 millones restantes corresponden al rubro de becas de empleo, que incluye tanto el apoyo para mujeres como la convocatoria de oficios.

Existe una segunda convocatoria con requisitos distintos

De manera paralela corre otra convocatoria bajo el mismo nombre, “Trabajando por Piedras Negras”, orientada a cubrir vacantes de oficios específicos: carpinteros, plomeros, electricistas, soldadores, albañiles y ayudantes generales.

El registro también va en la misma fecha, del 3 al 30 de noviembre, en las mismas tres sedes que la beca para mujeres.

Una segunda convocatoria busca cubrir vacantes de oficios en Piedras Negras. (Facebook/Sonia Villareal)
Una segunda convocatoria busca cubrir vacantes de oficios en Piedras Negras. (Facebook/Sonia Villareal)

Esta segunda convocatoria pide documentos similares: formato de solicitud, constancia de situación fiscal, identificación oficial del INE, comprobante de domicilio, clave de registro poblacional y correo electrónico.

A diferencia de la beca para mujeres, en esta convocatoria no se exige de manera explícita el RFC como documento independiente de la constancia de situación fiscal.

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