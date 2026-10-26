México

Dinosaurios en Michoacán: el INAH descubre al menos 50 vestigios en un arroyo de Apatzingán

Los especialistas identificaron pisadas de dos carnívoros terópodos, similares a las de raptores y dinosaurios pico de pato

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Pobladores de la comunidad de San Juan de los Plátanos localizaron las huellas en el lecho de un arroyo. FOTO: INAH
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Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificaron al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de distintas especies en el cauce de un arroyo de San Juan de los Plátanos, comunidad del municipio de Apatzingán, Michoacán.

Los animales habitaron esa zona hace 65 millones de años, según informó el organismo de la Secretaría de Cultura del gobierno federal.

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El hallazgo se produjo después de que habitantes de la comunidad reportaron la presencia de marcas que atribuyeron a “animales gigantes”. El Centro INAH Michoacán envió al investigador Raymundo Cervantes Barriga para elaborar un dictamen sobre el sitio.

Las primeras revisiones confirmaron pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros de talla mediana y grande. Los especialistas consideran que el conjunto podría crecer, ya que todavía hay sectores del terreno pendientes de revisión.

Las marcas quedaron registradas en 40 metros cuadrados de roca

Las icnitas se encuentran sobre una plataforma de roca sedimentaria situada en el borde del río. El área documentada abarca 40 metros cuadrados, aunque la serie de huellas podría prolongarse varios metros más allá de la zona examinada.

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Huella fósil en una roca plana, con dos pares de pies en botas, una mano extendida, una brújula y una tarjeta de medición a su alrededor
Pobladores avisaron al instituto de la presencia de huellas de “animales gigantes”. Fotos CINAH Michoacán (INAH)

Cada marca presenta características distintas. Las huellas miden entre 12 y 48 centímetros de largo y alcanzan hasta 30 centímetros de ancho.

La forma, el tamaño, la cantidad de dedos y la profundidad de las pisadas permitieron una identificación inicial de tres grupos de dinosaurios. Esa clasificación deberá confirmarse con los protocolos paleontológicos que continúan en el lugar.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, destacó la intervención de los pobladores que alertaron sobre el descubrimiento. “Estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años”, afirmó.

La funcionaria sostuvo que el aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos permitió activar el trabajo de los especialistas. También señaló que el INAH deberá estudiar y proteger el sitio para preservar la evidencia para futuras generaciones.

Una superficie de roca húmeda con incisiones, una brújula de color verde y una tarjeta blanca de referencia métrica
Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros. Fotos CINAH Michoacán (INAH)

Las primeras huellas apuntan a terópodos, raptores y dinosaurios pico de pato

Raymundo Cervantes Barriga atribuyó de forma preliminar parte de las pisadas a una familia de terópodos carnívoros de gran tamaño. Estos animales pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura y dejaron una huella reconocible por sus tres dedos.

El paleontólogo indicó que esas marcas podrían corresponder a tiranosáuridos. La identificación todavía no es definitiva y forma parte de las hipótesis iniciales surgidas a partir de la morfología de las icnitas.

Otro grupo de rastros pertenece a animales más pequeños, de hasta dos metros de altura, similares a los raptores de la familia Dromaeosauridae. Sus pisadas también muestran tres dedos.

La tercera categoría reúne huellas de dinosaurios herbívoros del tipo pico de pato, o Hadrosauridae. Estos ejemplares pudieron medir hasta cuatro metros de altura y sus pisadas presentan tres dedos con extremos redondeados.

Cervantes Barriga explicó que los dinosaurios que dejaron estas marcas vivieron durante el Cretácico tardío. Según su análisis, la región debió contar entonces con cuerpos de agua a los que los animales se acercaban para alimentarse.

Tres personas en cuclillas sobre una roca en un bosque examinan y fotografían una marca en el suelo junto a una brújula y una tarjeta
Especialistas acudieron al sitio e identificaron pisadas de dos carnívoros terópodos, otras similares a las de raptores y dinosaurios pico de pato. Foto CINAH Michoacán (INAH)

El INAH inició el registro científico del yacimiento el 21 de octubre

Un equipo del INAH comenzó las labores de documentación y registro el 21 de octubre. Los trabajos incluyen el estudio de la roca, la elaboración de moldes y el levantamiento de imágenes para analizar la distribución de las huellas.

El geólogo Jasinto Robles Camacho tomó muestras del sustrato rocoso. Ese material será examinado para aportar información sobre las condiciones geológicas del lugar.

El área de Arqueología del Centro INAH Michoacán también participa en la investigación. Los arqueólogos María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo Díaz encabezan las tareas de fotogrametría.

Ese procedimiento permitirá registrar las formas y dimensiones de las icnitas con precisión. El biólogo y paleontólogo José Luis Ávila está a cargo de obtener moldes de las huellas.

Carlos A. Hernández Luna colabora en la identificación preliminar de los rastros. El trabajo conjunto busca determinar cuántas especies quedaron representadas en la superficie rocosa de Apatzingán.

José Luis Punzo Díaz remarcó que la investigación puede aportar datos sobre aspectos que todavía deben definirse. “Todavía no se determina cuántas especies se vayan a identificar con los protocolos de estudio paleontológico”, precisó.

El arqueólogo añadió que la variedad de marcas puede ampliar el conocimiento sobre “la locomoción, la dirección de su marcha y, con ello, la convivencia entre especies, el comportamiento y la morfología” de los dinosaurios que habitaron el territorio mexicano.

Afloramiento rocoso húmedo con cavidades circulares, agua estancada, vegetación en los bordes y una pequeña tarjeta de medición
Los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria. Fotos CINAH Michoacán (INAH)

Apatzingán sería el cuarto sitio con icnitas de dinosaurios en Michoacán

El registro de San Juan de los Plátanos se sumaría a otros tres puntos de Michoacán donde existen antecedentes de huellas de dinosaurios. Cervantes Barriga mencionó Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y la zona limítrofe entre Tiquicheo y Tuzantla.

De confirmarse el alcance del descubrimiento, Apatzingán se convertiría en el cuarto sitio michoacano con este tipo de evidencia paleontológica. La entidad forma parte de los estados mexicanos que cuentan con registros de icnitas ante el INAH.

En el país hay poco más de 30 sitios con huellas de dinosaurios registrados por el instituto. Se localizan en Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.

Para Cervantes Barriga, la conservación de estas marcas adquiere un valor particular por su antigüedad. “Hay muchos sitios paleontológicos, pero pocos conservan evidencias con tales temporalidades”, afirmó.

Modelo tridimensional de una superficie rocosa con depresiones redondeadas en fila, una esfera en el centro e indicadores de coordenadas espaciales
Expertos del Centro INAH Michoacán realizaron una fotogrametría inicial de las huellas. Elaborado por María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo (INAH)

El especialista consideró que el hallazgo puede tener un impacto entre los habitantes de una zona que enfrenta diversos retos sociales. En particular, planteó que el sitio puede motivar a las infancias de las comunidades cercanas a conocer el patrimonio paleontológico de su región.

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