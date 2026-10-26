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Ariadna Montiel niega reunión con ‘El Guano’ y acusa a Maru Campos de difundir mentiras: “Es un instrumento de golpeteo de la derecha”

La presidenta nacional de Morena señaló a la gobernadora de Chihuahua por intentar distraer la atención de la participación de agentes de la CIA en un operativo en el estado

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, espera ya poner fin a todas las inconformidades desatadas por las coordinaciones estatales. Crédito: X / @sdpnoticias
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, espera ya poner fin a todas las inconformidades desatadas por las coordinaciones estatales. Crédito: X / @sdpnoticias
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Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, negó haber sostenido una reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, con el objetivo de presuntamente beneficiar a los candidatos del partido en las elecciones de 2024.

Luego de que Héctor de Mauleón, periodista de El Universal, publicó una columna sobre la supuesta reunión de Montiel con el hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el que citó un informe de seguridad, la exfuncionaria rechazó las acusaciones y afirmó que se trata de una estrategia para desacreditar a Morena desde la derecha.

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Y es que el artículo afirma que la actual dirigente supuestamente negoció con el grupo de “El Guano” en Chihuahua para que intervinieran en las elecciones y apoyaran a sus candidatos, esto a cambio de presuntamente permitirles el control desde La Tuna, en Sinaloa, hasta Moris, en Chihuahua.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)
El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

Montiel dijo que la difusión de la supuesta reunión con “El Guano” se trataría de una respuesta a sus denuncias de la violación a la soberanía con la participación de cuatro agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, específicamente en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

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Rechazo categóricamente las acusaciones difundidas en la columna publicada hoy. Denunciamos la irresponsabilidad de presentar señalamientos no acreditados como hechos y utilizarlos para desacreditar a todo un Movimiento”, escribió en sus redes sociales.

La dirigente acusó la columna como un “instrumento de golpeteo de la derecha” para atacar a Morena y afirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, estaría intentando distraer la atención con “mentiras y calumnias”.

Señala a Maru Campos por iniciar las acusaciones en su contra

Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla. (Foto: Morena)
Ariadna Montiel reafirma necesidad de “ética” en Morena tras escándalo de diputadas de Puebla. (Foto: Morena)

Montiel negó mantener alguna relación con personas vinculadas al crimen organizado y acusó a la gobernadora de Chihuahua que conocer la participación del exfiscal, César Jáuregui Moreno, en el operativo donde estuvieron involucrados agentes extranjeros.

“Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas. Mi patrimonio está sentado en mi declaración patrimonial, que siempre ha sido pública. Los supuestos ‘reportes de seguridad’ no derivan de un informe institucional, sino de las mentiras y calumnias propagadas por la gobernadora”, afirmó.

Y es que, de manera previa, la gobernadora acusó a Ariadna Montiel durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola de tener vínculos con el crimen organizado, además de que aseguró se lo había hecho saber en privado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó ese señalamiento y defendió a Montiel como una dirigente honesta. Los 24 gobernadores de Morena también emitieron un comunicado conjunto en el que atribuyeron las acusaciones a “frustración y diferencias políticas”.

Foto: Especial
Foto: Especial

La dirigente de Morena también acusó a la gobernadora de contar con asesores vinculados al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien calificó de “usurpador”. Mencionó entre ellos a Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Diódoro Carrasco, Max Cortázar y Jordi Herrera como parte del equipo de Campos.

Montiel recordó que Calderón tuvo como funcionario de seguridad pública a Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y lo responsabilizó de haber promovido el operativo Rápido y Furioso, que armó a grupos criminales.

Además, señaló a Campos de no haber informado de manera previa la participación de los agentes extranjeros en el país, situación que se destapó tras el accidente en el que murieron dos de ellos, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Pedro Oseguera Cervantes, y su escolta.

“María Eugenia Campos conoció la participación de su exfiscal en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara y guardó silencio durante seis meses, pero tiempo después lo señala y lo detiene. El panismo en Chihuahua está en crisis, porque a sus ojos la gobernadora los traicionó y ahora pretende lavar su imagen ante la derecha nacional acusando a Morena con mentiras y calumnias”, acusó.

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