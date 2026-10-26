Pensión del Bienestar 2026: quiénes son los primeros en cobrar cobrar 6 mil 400 pesos en noviembre

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga 6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que cobran primero en noviembre son quienes tienen apellido con las letras A, B y C, programados durante la primera semana del mes, del martes 3 al viernes 6.

El pago corresponde al último del año, para el bimestre noviembre-diciembre de 2026 y asciende a 6,400 pesos, depositados directamente en la Tarjeta del Bienestar.

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El anuncio del calendario completo se dio a conocer en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó las fechas de pago.

El calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre de 2026 se extiende del 3 al 27 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué beneficiarios cobran del martes 3 al viernes 6 de noviembre de 2026

El martes 3 de noviembre cobran los beneficiarios con apellido que comienza con la letra A, como Alvarado, Aguilar, Alonso o Álvarez.

Al día siguiente, miércoles 4, es el turno de la letra B, con ejemplos como Bautista, Blanco, Beltrán o Barrera.

Los primeros pagos se dan para las letras A, B Y C. (Captura de pantalla)

La letra C se distribuye en dos jornadas por el volumen de beneficiarios: el jueves 5 y viernes 6 cobran apellidos como Castro, Cervantes o Cortés, Covarrubias, Cuevas o Carrillo.

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No hay depósitos el 16 de noviembre por el feriado de la Revolución Mexicana, ni los fines de semana

El lunes 16 de noviembre no hay depósitos programados por el día de descanso oficial de la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Por esa razón, el pago para la letra M, que normalmente seguiría el calendario de esa semana, se reanuda hasta el martes 17.

El lunes 16 de noviembre no hay depósitos, ni los dines de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el único receso contemplado dentro del calendario del bimestre noviembre-diciembre para la Pensión Adultos Mayores.

El resto de las fechas se mantiene sin alteraciones hasta el cierre del mes, teniendo en cuenta que los fines de semana tampoco se realizan depósitos.

El dinero no se pierde si el depósito no aparece en la fecha correspondiente

La Secretaría de Bienestar está obligada a entregar los pagos pendientes dentro de la disponibilidad presupuestal, según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

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El dinero no se pierde si se queda en la tarjeta, o no se retira inmediatamente, o si se retrasa momentaneamente.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso recomendado es confirmar el saldo en un cajero automático o en ventanilla del Banco del Bienestar, ya que en ocasiones se trata de una demora temporal.

Para resolver cualquier inconveniente, el beneficiario puede acudir al Módulo de Atención más cercano con identificación oficial, CURP de impresión reciente y su tarjeta de la pensión.

Si no es posible salir de casa, también se puede llamar al número 800 639 4264, de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

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El trámite de incorporación al programa es gratuito y se realiza de forma presencial. (Foto: Gobierno de México)

Si el beneficiario tiene dificultad para movilizarse, la persona auxiliar registrada puede realizar el trámite en su nombre.

El calendario por inicial de apellido rige para otros tres programas sociales

El esquema de pago por primera letra del apellido no es exclusivo de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

Rige también para la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, y para la Pensión para Personas con Discapacidad, con un apoyo de 3,300 pesos.

El orden de incorporación depende de la fecha de registro y de la disponibilidad presupuestal.

El Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, también sigue el mismo calendario alfabético, aunque con un monto distinto de 1,650 pesos bimestrales en su modalidad habitual.

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Cada programa mantiene fechas idénticas de pago, pero montos diferenciados según el apoyo correspondiente.

Cómo consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar desde casa

La forma más práctica de verificar si ya se realizó el depósito es a través de la aplicación oficial del Banco del Bienestar, disponible sin costo en Google Play y App Store.

El beneficiario debe descargarla, aceptar los términos y condiciones, capturar su número de celular, ingresar los 16 dígitos de la Tarjeta del Bienestar junto con el NIP y crear una contraseña segura.

La app permite consultar saldo y movimientos recientes en tiempo real. (YouTube/Banco del Bienestar)

Una vez vinculada la tarjeta, la aplicación permite consultar el saldo disponible y revisar los movimientos recientes en tiempo real, sin necesidad de salir de casa ni acudir a una sucursal.

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También envía notificaciones automáticas por cada depósito realizado, lo que funciona como una alerta adicional en caso de alguna irregularidad.

Para quienes no cuentan con teléfono inteligente, existe la opción de llamar al número 800 900 2000, disponible las 24 horas, donde el sistema automatizado solicita los 16 dígitos de la tarjeta para informar el saldo.

También es posible verificar el saldo en la banca por internet o en cualquier cajero del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es posible consultar el estado de cuenta en la banca por internet del Banco del Bienestar o de manera presencial en cualquier cajero automático de sus sucursales.

El programa es un derecho constitucional para los adultos mayores en México

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no es un subsidio sujeto a estudio socioeconómico, sino un derecho constitucional reconocido para toda persona de 65 años o más con nacionalidad mexicana, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa publicadas para el ejercicio fiscal 2026.

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El apoyo se otorga sin importar el historial laboral del beneficiario ni su situación de afiliación al IMSS o al ISSSTE.}

El trámite de incorporación al programa es gratuito y se realiza de forma presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite de incorporación es completamente gratuito y se realiza de manera presencial en los módulos de atención de la Secretaría de Bienestar.

El orden de incorporación al padrón depende de la fecha de registro y de la disponibilidad presupuestal del programa, por lo que la inscripción no garantiza un pago inmediato en el primer bimestre posterior a la solicitud.