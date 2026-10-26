México

La CDMX espera a decenas de miles de personas en el Foro Urbano Mundial de la ONU

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la reunión de ONU-Hábitat atraerá a decenas de miles de visitantes internacionales

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la reunión de ONU-Hábitat atraerá a decenas de miles de visitantes internacionales durante la primera semana de ese mes y reunirá a gobiernos, universidades y organizaciones sociales. REUTERS/Roberto Hernandez
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la reunión de ONU-Hábitat atraerá a decenas de miles de visitantes internacionales durante la primera semana de ese mes y reunirá a gobiernos, universidades y organizaciones sociales. REUTERS/Roberto Hernandez
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La Ciudad de México será sede del 14° Foro Urbano Mundial (WUF14) de ONU-Hábitat en la primera semana de agosto de 2028, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La capital espera recibir a decenas de miles de personas de todo el mundo.

Fecha y sede del WUF14

Brugada dio a conocer la fecha durante el anuncio oficial del foro, en el que agradeció a las Naciones Unidas y a ONU-Hábitat por elegir a la capital. Aseguró que la CDMX será “la capital mundial del debate sobre el futuro de las ciudades”.

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  • Sede: Ciudad de México.
  • Fecha: primera semana de agosto de 2028.
  • Organiza: ONU-Hábitat.
  • Asistencia esperada: decenas de miles de personas.

Una designación que se venía construyendo

ONU-Hábitat y el Gobierno capitalino anunciaron la designación el 23 de marzo de 2026. La CDMX compitió con candidaturas como Moscú, Rusia, y Fortaleza, Brasil, y las superó tras una evaluación de ONU-Hábitat.

En mayo, la ciudad recibió oficialmente la estafeta en Bakú, Azerbaiyán, durante el WUF13, de manos de la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Anacláudia Rossbach.

¿Qué es el Foro Urbano Mundial?

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El WUF es la principal plataforma global para debatir sobre el futuro de las ciudades. Lo estableció la Asamblea General de la ONU en 2001 y desde 2002 lo convoca ONU-Hábitat. Reúne a:

  • Gobiernos y organizaciones internacionales.
  • Investigadores, universidades y academia.
  • Movimientos sociales, sociedad civil y comunidades.

Como referencia de su escala, la edición de El Cairo (WUF12) tuvo 25 mil participantes entre ponentes, asistentes y organizadores.

¿Por qué es importante para la capital?

ONU Hábitat designa a la Ciudad de México sede del Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), en reconocimiento a su potencial en materia de políticas públicas. (Gobierno de México)
ONU Hábitat designa a la Ciudad de México sede del Foro Urbano Mundial 2028 (WUF14), en reconocimiento a su potencial en materia de políticas públicas. (Gobierno de México)

Brugada destacó que el foro regresa a América Latina, una región de ciudades marcadas por contrastes y desigualdades, pero también por luchas y experiencias de transformación urbana.

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Para la mandataria, ser sede reconoce la transformación de la CDMX en cuatro ámbitos:

  • Su política de vivienda, que lleva décadas en marcha.
  • El proyecto de movilidad sostenible.
  • El sistema público de cuidados.
  • La democratización del espacio público y la recuperación de zonas verdes.

SRE y ONU-Hábitat afinan preparativos

@SRE_mx
@SRE_mx

Este día, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se reunió con Anacláudia Rossbach, quien estuvo acompañada por la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi.

Conversaron sobre:

  • Los preparativos del WUF14.
  • El II Foro de Ciudades y Comunidades Feministas, que será el 24 de noviembre.
  • Los avances de México en vivienda, ordenamiento territorial y urbanismo.

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