Angélica Vale frena ataques en redes: revela por qué no volvió a hablar de Ángela Aguilar y respalda a Cazzu

Tras meses de críticas en plataformas digitales por videos sacados de contexto, Angélica Vale frenó las especulaciones y expresó su respaldo a la entereza artística de Cazzu. (Especial )

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La actriz Angélica Vale rechazó haber respaldado a Ángela Aguilar y manifiesta admiración hacia la cantante Cazzu. La comediante detalló que los señalamientos en redes sociales derivan de declaraciones sacadas de contexto y reitera su distancia de los conflictos de pareja ajenos.

La conductora aclaró que las críticas hacia su persona surgieron a partir de un fragmento de video donde aconseja a una mujer ficticia.

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La grabación acumuló miles de reproducciones en plataformas digitales durante los últimos dos años.

Vale expuso los hechos durante una emisión pública de su programa semanal en video conducido junto a su madre, Angélica María.

La artista mexicana busca frenar la ola de comentarios hostiles que cuestionan su postura ética en internet.

La actriz deslindó sus comentarios sobre Ángela Aguilar

Los reclamos contra Vale crecieron tras la difusión de una entrevista antigua con la menor de la dinastía Aguilar. Internautas interpretaron esa conversación como una defensa directa frente a las controversias de la cantante de regional mexicano.

Angélica Vale señaló que esa grabación data de una emisión de radio realizada en Los Ángeles, California.

En aquel momento la hija de Pepe Aguilar tenía 15 años y apenas comenzaba a promover sus primeras canciones rancheras.

“Cuando empieza todo este escándalo agarran una entrevista que yo le había hecho a Ángela tres años atrás”, relató Angélica Vale.

La actriz enfatizó que en esa fecha el público general apoyaba el desarrollo artístico de la joven intérprete.

La protagonista de telenovelas afirmó que desde el inicio del matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal evitó cualquier opinión. La artista sostuvo que procura mantenerse al margen de sucesos ajenos a su ámbito familiar.

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“Después de lo que pasó yo no volví a hablar de Ángela Aguilar ni tocar el tema porque no me gusta hablar de lo que no conozco”, afirmó la comediante mexicana ante su audiencia.

Angélica Vale señaló que esa grabación data de una emisión de radio realizada en Los Ángeles, California. (Captura de pantalla YouTube)

La frase sobre el abandono provino de una obra en Puerto Rico

La actriz abordó el origen de la frase sobre el desamor que los usuarios le atribuyeron como un mensaje contra Cazzu. Usuarios de internet utilizaron esas palabras para vincularla a la ruptura de los intérpretes de música urbana y regional.

El comentario ocurrió durante una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico, para promover una obra de teatro. Los reporteros le solicitaron un consejo para la protagonista de la historia, quien enfrentaba el abandono de su pareja.

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En la ficción de la puesta en escena, su personaje sufría la separación provocada por una mujer más joven. Al preguntarle qué consejo le daría a esa mujer, Vale sentenció: “Si te dejó por otra, aprende de lo que pasó”.

La actriz desmintió en su podcast que el mensaje tuviera dedicatoria: “Yo nunca se lo dije a Cazzu; me están entrevistando en Puerto Rico y me preguntan qué le dirías a tu personaje”.

La actriz añadió que los cortes de video desvirtuaron la intención original de su intervención promocional en la isla caribeña.

El comentario ocurrió durante una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico, para promover una obra de teatro. (Instragram)

Angélica Vale elogió la entereza y el trabajo musical de Cazzu

Lejos de sostener una confrontación, Vale expresó su aprecio hacia Julieta Cazzuchelli. La comediante mexicana manifiesto que observa en la cantante argentina un referente contemporáneo para las mujeres dentro del espectáculo.

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“La Cazzu te puedo decir que me cae no bien, sino lo que le sigue”, declaró la conductora.

Vale subrayó que la cantante argentina mantiene una conducta profesional frente al acoso digital.

La actriz destacó que la compositora sudamericana enfoca sus esfuerzos en los conciertos masivos y el cuidado de su hija Inti.

Angélica Vale valoró la capacidad de sostener una carrera frente a la presión pública.

“Siento que es una mujer que sí está representando todos los valores de la nueva mujer”, afirmó Vale.

La comediante agregó que busca asistir a una de sus presentaciones en vivo para conocerla personalmente.

“Cazzu es una chava que tiene todo el talento de subirse al escenario y romperla”, explicó la actriz y comediante.

Angélica Vale insistió en que la trayectoria musical de la cantante supera los comentarios de la farándula.

La actriz destacó que la compositora sudamericana enfoca sus esfuerzos en los conciertos y el cuidado de su hija Inti. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El proyecto familiar de ‘Las Angélicas’ sirve para aclarar rumores

Angélica María respaldó las palabras de su hija y manifestó molestia por las interpretaciones erróneas que circularon en plataformas digitales.

La primera actriz pidió al público verificar los hechos antes de emitir juicios negativos.

‘La Angélicas’ es un podcast semanal en YouTube que ofrece conversaciones directas sin intermediarios entre madre e hija. (Foto Instagram: @angelicamariaoficial)

Madre e hija aprovechan su videopodcast titulado ‘Las Angélicas’, para desmentir especulaciones sobre sus trayectorias y vidas privadas.

‘La Angélicas’ es un podcast semanal en YouTube que ofrece conversaciones directas sin intermediarios entre madre e hija.

La producción audiovisual acumula miles de visualizaciones semanales desde su lanzamiento en octubre.

Vale concluyó su intervención reiterando su respeto hacia la música de Cazzu y su distanciamiento de cualquier disputa en redes sociales.