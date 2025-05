Charlyn Corral es campeona con Pachuca y se lanza contra críticos: “Ya me acostumbré”

Charlyn Corral mandó un mensaje a sus críticos luego de convertirse en campeona de la Liga MX Femenil (Luz Coello/ Infobae México)

Charlyn Corral cerró un torneo lleno de éxitos, se coronó campeona con las Tuzas del Pachuca y además se llevó el título de goleo de este Clausura 2025 de la Liga MX Femenil. La histórica goleadora de 33 años cumplió uno de sus sueños, ser campeona en México.

Al término de la final en el Estadio Ciudad de los Deportes reconoció que todas las críticas que recibió valieron la pena, pues hoy alcanzó el primer trofeo de las Tuzas en toda su historia, además, aceptó que siempre ha sido criticada.

Ante los medios compartió lo que significó para ella alcanzar este objetivo, pues, argumentó que no fue nada sencillo desde que decidió jugar en México.

Charlyn Corral y Mónica Ocampo (Luz Coello/ Infobae México)

“Muy feliz, muy plena. Hoy me siento agradecida porque Dios nunca se equivoca, y creo en la vida que con la gente buena no se equivoca”, fue lo primero que compartió.

Charlyn Corral encara a sus críticos

La delantera originaria de Ecatepec argumentó que su equipo trabajó en esta final para lograr el objetivo, a pesar de las adversidades y la expulsión de Daniela Flores, obtuvieron el resultado.

Charlyn Corral aseguró que las críticas la hicieron crecer y se mostró feliz por el título de las Tuzas. Crédito:Infobae México

“Hoy lo creímos, lo sufrimos, pero las finales así son. Pero, hoy puedo decir que todo ese esfuerzo valió la pena y hoy esos cuestionamientos han valido la pena”, sentenció.

Se dio un espacio para hablar de las críticas que ha recibido últimamente, así que confesó que ya se acostumbró a este tipo de críticas que realizan haters y demás personas del futbol.

“Unos días antes, lloré, porque recordaba todo eso que ha pasado. Todas las críticas que he recibido, muchas injustamente porque yo creo que siempre he hablado en la cancha, siempre he hablado con número. Pero, al final lo más bonito siempre es hablar trabajando”, sentenció.

América y Pachuca disputan el título del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil CRÉDITO: Luz Coello/ Infobae México

Por ello, recordó las finales perdidas con las Tuzas. “Cuando me ha tocado perder, a la que revientan primero es a mí, y no pasa nada, yo ahora sí que ya me acostumbré a recibir pedradas“.

Bajo esa misma narrativa, aseguró que las críticas no la afectan, las ha tomado como lecciones para levantarse y seguir. “Así como me acostumbré a eso en mi carrera, también me he acostumbrado a levantarme, me he acostumbrado a saber quién soy. Y hoy, creo que se cierra un capítulo, la verdad, lo veo así como ya quitar un peso de muchas liguillas y finales que no se daba. Hoy yo sabía que se iba a dar por muchas circunstancias, por cómo veía al equipo y estoy contenta”, finalizó.