JoJo Romero y los Milwaukee Brewers se ponen al frente en la Serie Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en México el Juego 2

Los Cerveceros se pusieron arriba en la cuenta y se acercaron un paso al campeonato. (Crédito: Benny Sieu-Imagn Images)

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El Clásico de Otoño 2026 arrancó con toda la intensidad, drama y precisión que prometía el duelo entre los dos mejores conjuntos de la temporada regular en las Grandes Ligas. Tras una electrizante jornada inaugural que se definió por la mínima diferencia, los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays vuelven a verse las caras en el diamante del American Family Field para disputar el Juego 2 de la Serie Mundial este sábado 24 de octubre.

El primer choque cumplió con creces las expectativas de los aficionados al beisbol. Frente a un lleno total en territorio cervecero, ambas escuadras protagonizaron una auténtica batalla monticular que culminó con una pizarra apretada de 3-2 en favor de la novena local.

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Con este resultado, Milwaukee pegó primero y dio el paso inicial en su anhelado camino hacia el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia, hazaña que los aficionados de Wisconsin esperan desde hace más de cuatro décadas.

El mexicano se ha consolidado como un elemento importante para los Brewers. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

Milwaukee buscará llevarse la ventaja en su visita a Tampa

Para el conjunto dirigido por Pat Murphy, el objetivo de esta noche es claro: viajar al Tropicana Field de San Petersburgo con una ventaja contundente de 2-0. En la historia de las Series Mundiales en formato al mejor de siete, tomar una ventaja de dos juegos sin respuesta como locales coloca la balanza histórica en un abrumador porcentaje a favor del conjunto que defiende su patio.

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Para esta crucial encomienda, los Cerveceros enviarán a la lomita al diestro Logan Henderson, quien cargará con la responsabilidad de frenar los bates de la Liga Americana. Henderson tendrá el reto de controlar el ritmo desde los primeros capítulos, administrando la zona de strike ante una alineación de Tampa Bay caracterizada por su disciplina y velocidad sobre las almohadillas.

Si Milwaukee logra salir airoso en este segundo compromiso, pondrá pie y medio rumbo al trofeo del Comisionado, obligando a los Rays a remar contra corriente en casa y contemplando un eventual retorno al American Family Field para un hipotético sexto juego previsto hacia el viernes 30 de octubre.

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Las Rayas quieren dar la campanada de visita. (Crédito: Michael McLoone-Imagn Images)

Jonathan Aranda: la bujía tricolor en el Juego 1

Pese a que el resultado colectivo no favoreció a los Tampa Bay Rays en el arranque de la serie, el vestidor de la novena visitante encontró motivos de sobra para el optimismo, encabezados por una noche sobresaliente del infielder mexicano Jonathan Aranda.

En su primera aparición en un escenario de Serie Mundial, el toletero tijuanense lució sereno, quirúrgico y demoledor en la caja de bateo:

Efectividad total: Aranda se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo de lanzadores de Milwaukee, logrando colocarse en base en cada una de sus comparecencias al plato a lo largo de las nueve entradas.

Productor estelar: Fue el responsable directo de mantener con vida a su escuadra, impulsando las dos únicas carreras de Tampa Bay en el encuentro y rompiendo el cero en momentos de máxima presión.

Paciencia y contacto: Mostró una lectura impecable ante pitcheos rompientes y rectas de cuatro costuras, consolidándose como el bateador más incómodo de la alineación floridana.

Junto a la solidez de Aranda, el dominicano Junior Caminero también exhibió destellos de peligro en las postrimerías del choque inaugural, confirmando que la ofensiva de los Rays cuenta con pólvora suficiente para responder de inmediato. Para aspirar a igualar las acciones esta noche, el mánager Kevin Cash necesitará que tanto Aranda como el resto del orden al bat mantengan esa consistencia y capitalicen con hombres en posición de anotar frente a los envíos de Logan Henderson.

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El pelotero tijuanense puso la única carrera de los Rays en el marcador. (Crédito: David Richard-Imagn Images)

A qué hora y dónde ver en vivo hoy el Juego 2

El pitcheo de relevo promete ser, nuevamente, el factor determinante. Con el abridor Kevin Kelly y las piezas intermedias de Tampa Bay mostrando temple en los episodios finales del Juego 1, la novena visitante intentará nivelar la serie antes de cambiar de sede. Un triunfo de Tampa Bay no solo arrebataría la ventaja de localía a los Cerveceros, sino que trasladaría toda la presión psicológica al diamante del Tropicana Field a partir de la próxima semana.

Para los seguidores del beisbol en México y América Latina, la cita deportiva de este sábado contará con una amplia cobertura a través de televisión de paga y plataformas digitales:

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Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

Horario: 18:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: American Family Field (Milwaukee, Wisconsin)

Lanzador abridor de Milwaukee: Logan Henderson

Canales de Transmisión: ESPN, FOX Sports, TUDN y a través de streaming en MLB Season Pass

El escenario está listo para una nueva velada de alta tensión en las Grandes Ligas, donde Milwaukee buscará consolidar su dominio y los Rays, con Jonathan Aranda a la cabeza, intentarán silenciar las gradas para igualar la lucha por la corona del beisbol mundial.