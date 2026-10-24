México

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

Cleofas Juárez Lara fue detenido por fuerzas federales y estatales por su presunta vinculación con la delincuencia organizada

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Operativo Enjambre detiene a director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco (especial)
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El director de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, Tabasco, Cleofas Juárez Lara, fue detenido durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, como parte de las acciones del denominado Operativo Enjambre, por su presunta vinculación con la delincuencia organizada.

La captura ocurrió durante las primeras horas de este viernes en un domicilio ubicado en la colonia Bajo Usumacinta, en la cabecera municipal, donde elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca desplegaron acciones para cumplimentar las detenciones.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó sobre el arresto del mando policial, quien fue trasladado a Villahermosa para quedar recluido en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco, donde enfrentará las acusaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los hechos específicos que se le atribuyen ni el alcance de las investigaciones. Indicaron que proporcionarán más información conforme avance el procedimiento.

Detienen a jefe policiaco en operativo contra presuntos vínculos criminales

Ficha de detención Cleofas Juárez Lara Tabasco
Ficha de detención de Cleofas Juárez Lara Tabasco (SSPC)

La detención de Cleofas Juárez Lara forma parte de una intervención en la que participaron corporaciones de seguridad federales y estatales, a través de la FIRT Olmeca, grupo integrado para realizar acciones coordinadas en materia de seguridad.

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Durante el despliegue en Emiliano Zapata fueron detenidas varias personas, aunque la información difundida hasta ahora no precisa la identidad de todos los involucrados ni los posibles delitos que se les imputan.

El arresto del director de Seguridad Pública coloca bajo investigación a un funcionario responsable de la seguridad municipal, cuya función comprende la coordinación de las labores policiales y la atención de los delitos del fuero común en esa demarcación.

La detención ocurre horas después de que el alcalde Armin Marín Saury, presumiera la entrega de dos camionetas para reforzar la seguridad del municipio. Emiliano Zapata es gobernado por Movimiento Ciudadano (MC).

La detención de uno de los principales responsables de la corporación municipal ocurre en medio de las acciones de las autoridades contra servidores públicos señalados por posibles nexos con organizaciones criminales.

Sin embargo, las acusaciones contra Juárez Lara deberán ser acreditadas ante las instancias judiciales correspondientes. La detención no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

Operativo Enjambre alcanza a funcionarios de Movimiento Ciudadano en Tabasco

El presidente municipal de Paraíso confirmó que la FGR lo investiga por tortura, huachicol, portación de armas del Ejército y narcóticos. (Facebook)
El presidente municipal de Paraíso confirmó que la FGR lo investiga por tortura, huachicol, portación de armas del Ejército y narcóticos. (Facebook)

Con este nuevo despliegue, suman dos los municipios tabasqueños gobernados por Movimiento Ciudadano cuyos funcionarios han quedado bajo el foco de investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con la delincuencia.

El antecedente se registró en agosto pasado, cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en el domicilio de Alfonso Baca Sevilla, alcalde de Paraíso, Tabasco, también emanado de Movimiento Ciudadano.

La diligencia se efectuó como parte de las acciones relacionadas con el Operativo Enjambre. De acuerdo con la información proporcionada, el edil permanece en calidad de prófugo, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes.

Ambos casos involucran a funcionarios de municipios gobernados por el mismo partido político, aunque las investigaciones deben analizarse de manera individual y con base en los elementos que presente cada autoridad ministerial.

El Operativo Enjambre se ha asociado con acciones dirigidas contra servidores públicos presuntamente relacionados con estructuras delictivas, mediante investigaciones y despliegues coordinados entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia.

En el caso de Emiliano Zapata, las autoridades no han detallado si las detenciones realizadas durante la madrugada derivaron de una investigación común ni han precisado las responsabilidades que atribuyen a cada persona arrestada.

Por ahora, el procedimiento contra Cleofas Juárez Lara continuará ante las instancias competentes, que deberán determinar su situación jurídica y resolver sobre las imputaciones formuladas en su contra.

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