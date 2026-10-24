México

Cruz Azul cumple el sueño de una niña luego que le fue negada la entrada al estadio de Pachuca

La Máquina invitó a Gisela a las instalaciones de La Noria donde el jugador argentino Agustín Palavecino le regaló su playera

Un futbolista posa junto a dos adultos y una menor que sostienen una cartulina y una camiseta deportiva de color azul marino.
El futbolista regaló su playera a su fan número 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La historia de Gisela y su padre se dio a conocer el pasado miércoles 21 de octubre, cuando ambos se quedaron afuera del estadio Hidalgo. La seguridad les negó el acceso pese a que contaban con boletos para el partido entre Cruz Azul, vigente campeón de la Liga Mx, y los Tuzos del Pachuca.

Gisela, una niña ilusionada por ver a la Máquina por primera ocasión, llevó al estadio Hidalgo un cartel decorado para llamar la atención de su jugador favorito, Agustín Palavecino. La pequeña aficionada de Cruz Azul soñaba con obtener la camiseta del futbolista argentino.

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Sin embargo, en el acceso al Huracán, personal de seguridad le negó la entrada a Gisela y a su papá por llevar la cartulina. De acuerdo con el relato, les advirtieron que la romperían una vez que la entregaran a las autoridades.

“Lo que pasa que aquí la seguridad, me comentaron de que el cartelón no lo van a poder pasar y que posteriormente lo van a romper. Y pues en sí, mi niña es su primer partido, al primer estadio que viene, que la traigo, es su sueño y su sueño es, pues ahora sí más que nada, este, regalarle (Agustín) Palavecino la playera”, comentó al diario ESTO.

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“Es el sueño de ella y es por eso que la ilusión que tiene más que nada. Ahí es por eso que, pues me entristece, la verdad, que más que nada por ella, que pues por el cartelón que lo vayan a romper, pues vayan a herir sus sentimientos más que nada”, agregó el padre de Gisela.

La familia viajó alrededor de siete horas para llegar al estadio Hidalgo y disfrutar del Pachuca vs Cruz Azul. El caso generó indignación en las redes sociales que la afición celeste pidió al ingeniero, Víctor Velázquez, que invitará a Gisela y a su papá a las instalaciones de La Noria para conocer al equipo y, especialmente, a Agustín Palavecino.

Cruz Azul y Palavecino cumplen el sueño de Gisela en la Ciudad de México

La Máquina venció a los Tuzos en la Bella Airosa REUTERS/Luis Cortes
La Máquina venció a los Tuzos en la Bella Airosa REUTERS/Luis Cortes

Por medio de sus páginas oficiales, el cuadro cementero posteó una imagen donde Gisela y su familia sonríen junto a Agustín Palavecino, quien le obsequió su jersey alternativo con el dorsal número 8.

“El Ingeniero, Víctor Velázquez, invitó a Gisela a La Noria y Agustín Palavecino le regaló su playera. ¡Muchas gracias por visitarnos!“, se lee en la publicación de la Máquina Celeste que ya tiene más de 38 mil visualizaciones y poco más de 3 mil corazones.

Cruz Azul repite como visitante ahora contra los Gallos de Querétaro en La Corregidora

El mexicano hila tres partidos con al menos un gol. REUTERS/Luis Cortes
El mexicano hila tres partidos con al menos un gol. REUTERS/Luis Cortes

El campeón de la Liga Mx se prepara de lleno para visitar a los Gallos de Querétaro FC, este fin de semana en el estadio Corregidora tras vencer a domicilio a los Tuzos del Club Pachuca (1-2), en la jornada doble del Apertura 2026.

La Máquina llegará a suelo queretano con dos victorias en forma consecutiva frente a los Bravos del FC Juárez (5-0) y Club Pachuca (1-2). El equipo de Joel Huiqui se instala en la tercera posición de la tabla general con 23 unidades.

Cruz Azul empata en puntos con las Chivas del Guadalajara, pero la diferencia de goles no beneficia a los celestes. Contra Querétaro FC los capitalinos irán a sellar una semana redonda y la posibilidad de alcanzar el subliderato.

Será el domingo 25 de octubre cuando la Máquina se meta en patio ajeno para enfrentar a los Gallos del Querétaro FC. El partido de la fecha 14 está previsto a las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Últimos resultados entre Cruz Azul y Querétaro

Jornada intensa de futbol en la Liga MX
El Cruz Azul disputa un partido contra Querétaro Foto: Cuartoscuro
  • Querétaro 1-1 Cruz Azul
  • Cruz Azul 2-2 Querétaro
  • Cruz Azul 1-0 Querétaro
  • Querétaro 0-2 Cruz Azul
  • Querétaro 1-3 Cruz Azul
  • Cruz Azul 1-3 Querétaro

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