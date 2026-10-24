Fiesta Electrónica, Festival de Pan de Muerto y Café, Rodada Nocturna: que hacer en CDMX este sábado 24 de octubre

Entre los planes principales figuran el Festival Sinergia en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto en Tlalpan y dos rodadas ciclistas nocturnas que recorrerán avenidas del centro y el poniente de la ciudad. (Composición fotográfica: Andrea Murcia/Daniel Augusto Cuarto Oscuro )

Guardar

La Ciudad de México concentra este sábado 24 de octubre una agenda amplia de actividades gratuitas, como antesala de la temporada de Día de Muertos 2026. La oferta combina música, gastronomía y recorridos ciclistas nocturnos en distintos puntos de la capital.

Entre los planes principales figuran el Festival Sinergia en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto en Tlalpan y dos rodadas ciclistas nocturnas que recorrerán avenidas del centro y el poniente de la ciudad.

PUBLICIDAD

Cobertura y recopilación de presentaciones musicales durante el Festival Sinergia de Radios Universitarias

Festival Sinergia reúne once bandas en el Cenart

Un cartel promocional anuncia el Festival Sinergia 2026 con un grupo de intérpretes frente a un fondo con luces de escenario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival de Todas las Radios, Sinergia, llega a su cuarta edición este sábado y domingo en las Áreas Verdes del Cenart, en Coyoacán. El evento es organizado por Radio IPN junto con radiodifusoras públicas universitarias del país.

El encuentro musical reúne a once agrupaciones: diez mexicanas y una española. En el cartel figuran Electrify, Los Choclok, Ximbo, Los Perros Mugrosos, Point Decster, Juno’s Dandelion, Nunca Fuimos Listos, Olive n Twins, Temo Dejar de Ser y Beyond the Sound.

La participación internacional corre a cargo de Calequi y Las Panteras, banda española cuya presencia cuenta con el respaldo del Centro Cultural de España en México (CCEMx). Se trata de la primera vez que el festival incorpora un proyecto internacional en su cartel.

PUBLICIDAD

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través de UAM Radio 94.1 FM, participa con emisiones especiales y enlaces en vivo durante las dos jornadas. La emisora propuso a la rapera y activista Ximbo para integrar el cartel de esta edición.

La representante de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, describió al festival como un punto de encuentro de la música alternativa donde, según sus palabras, los jóvenes “se declaran en modo Sinergia”. El Cenart fue reconocido por los organizadores como un espacio donde surgen nuevos talentos musicales.

En paralelo, el recinto también recibe este sábado la Feria de publicaciones Prácticas Locales, Impresos Múltiples y Publicaciones, instalada en la Plaza de las Artes. El espacio reúne proyectos editoriales independientes, artistas gráficos y colectivos dedicados a la autopublicación.

PUBLICIDAD

Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto cambia de sede en Tlalpan

Por primera vez en la historia del evento, la programación incorpora una experiencia inmersiva para los asistentes. A esto se suman talleres, charlas y presentaciones de música en vivo a lo largo de las dos jornadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La décima edición de este festival gastronómico se traslada por primera vez al sur de la ciudad. La sede elegida es el Teatro Glaxo del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, ubicado en Calzada México-Xochimilco 4864, colonia Guadalupe Tlalpan.

El festival funciona hoy sábado y mañana domingo, de 10:00 a 19:00 horas, con entrada gratuita por la puerta 19 del campus. La organización anticipa más de 100 propuestas entre productores de café, cacao, chocolate artesanal y variedades de pan de muerto.

Entre las opciones gastronómicas hay piezas horneadas con azahar y espolvoreadas con azúcar o ajonjolí, además de versiones rellenas de nata, crema de avellana, chocolate gourmet y frutos rojos, con alternativas veganas incluidas.

PUBLICIDAD

Por primera vez en la historia del evento, la programación incorpora una experiencia inmersiva para los asistentes. A esto se suman talleres, charlas y presentaciones de música en vivo a lo largo de las dos jornadas.

El recinto cuenta además con un área de picnic, pensada para que los visitantes se sienten a degustar sus compras junto con familiares o amigos sin salir del espacio del festival. También está programado un desfile de catrinas que refuerza el ambiente festivo de la temporada.

Aunque el acceso al festival es gratuito, se recomienda un presupuesto de entre 150 y 350 pesos por persona para consumir pan de muerto, chocolate, café y artesanías de los expositores.

PUBLICIDAD

Para llegar en transporte público, la alternativa más directa es el Tren Ligero, con descenso en la estación Xomali, ubicada frente al campus. El recinto también ofrece estacionamiento para quienes lleguen en automóvil, aunque se sugiere considerar el tráfico por la afluencia esperada.

El festival funciona como antesala del Gran Desfile de Día de Muertos, previsto para el 31 de octubre en la capital.

Dos rodadas ciclistas nocturnas recorren la ciudad

El paseo es gratuito y no requiere inscripción previa: se puede participar en bicicleta, patines, patineta o a pie, y se sugiere incorporarse en cualquier punto de la ruta para evitar aglomeraciones en el arranque. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Este sábado se realizan dos paseos en bicicleta distintos, ambos con salida por la tarde y actividades paralelas para los asistentes.

La Rodada Ciclista por el Día de Muertos se desarrolla de 19:00 a 23:00 horas, con una ruta de 19 kilómetros que une la Fuente de Petróleos con el Centro Histórico, a través de Paseo de la Reforma y avenida Juárez. El recorrido incluye biciescuela, préstamo de bicicletas y un concurso de disfraces para los participantes.

PUBLICIDAD

El Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, organizado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), tiene un horario de 18:00 a 22:00 horas y abarca un circuito de 26 kilómetros que conecta Paseo de la Reforma, el Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico.

El punto de concentración principal es la Glorieta del Ahuehuete, desde donde el trazado avanza hacia la Fuente de Petróleos. Como novedad para esta edición, la ruta incorpora por primera vez un tramo dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, con ingreso por la calle Acuario en un horario acotado de 18:30 a 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Al llegar a la zona del Caballito, el circuito se divide en dos direcciones: una hacia la Glorieta de Cuitláhuac y otra hacia el Centro Histórico, en los alrededores de avenida Izazaga.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que el año pasado se rompió el récord de participación con más de 200 mil personas, y señaló que este año se espera superar esa cifra, con una meta de 250 mil asistentes.

Durante las cuatro horas del evento, Semovi implementará cierres vehiculares totales en Paseo de la Reforma, entre la Fuente de Petróleos y la Glorieta Cuitláhuac, además de las calles Acuario y Gandhi, accesos al Bosque de Chapultepec. También se cerrará el interior de la Primera Sección del bosque en el tramo habilitado, las glorietas Ahuehuete, Simón Bolívar y Cuitláhuac, la zona de Juárez y el cruce de calle 5 de Febrero con Izazaga.

PUBLICIDAD

Un mapa de la Secretaría de Movilidad detalla la ruta de 26 kilómetros y los puntos de atención del Paseo Nocturno de Día de Muertos en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes necesiten circular por la zona, las autoridades recomiendan como vías alternas el Circuito Interior, el Eje 1 Oriente, avenida Insurgentes fuera de Reforma, Balderas y Doctor Río de la Loza en sentido norte-sur; y avenida Chapultepec, Fray Servando Teresa de Mier, Eje 1 Norte, Ribera de San Cosme y México-Tacuba en sentido este-oeste.

El paseo es gratuito y no requiere inscripción previa: se puede participar en bicicleta, patines, patineta o a pie, y se sugiere incorporarse en cualquier punto de la ruta para evitar aglomeraciones en el arranque.

En la Glorieta del Ahuehuete se concentra el ambiente festivo principal, con concurso de disfraces, activaciones de baile fitness, préstamo gratuito de bicicletas operado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (Injuve) y Semovi, y un módulo de la Biciescuela CDMX para orientación de los participantes.

La programación incluye también el rally “Camino al Mictlán”, donde los ciclistas pueden encontrar viniles conmemorativos colocados en las bicicletas y obtener premios en una recreación de los nueve niveles del inframundo mexica. Las unidades de préstamo cuentan además con una salpicadera conmemorativa diseñada por la artista Alina Torres.

A lo largo de los 26 kilómetros de recorrido, los asistentes tendrán disponibles puntos de hidratación, sanitarios, asistencia médica y servicio mecánico, ubicados en sitios como la Fuente de Petróleos, la calle Gandhi, la Glorieta Simón Bolívar y avenida Izazaga.

Para facilitar la llegada de los participantes, la Red de Movilidad Integrada permitirá el ingreso con bicicletas desde las 17:00 horas en el Metro, el Metrobús, el Trolebús y el Tren Ligero. En el Cablebús, el acceso con bicicleta está permitido durante todo el horario de servicio, aunque se recomienda revisar los horarios de cierre de cada sistema, dado que el evento concluye a las 22:00 horas.

Los usuarios con membresía activa de Ecobici también pueden sumarse al recorrido: durante el evento, la plataforma amplía el límite de viaje de los 45 minutos habituales a 60 minutos, es decir, 15 minutos adicionales.

Otras actividades gratuitas de la jornada

La instalación inmersiva “El Camino: Iluminación en Reforma” recorre Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones. El montaje incluye túneles de luz, arreglos florales y esculturas iluminadas con representaciones de xoloitzcuintles, catrinas, papel picado y altares. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La agenda del sábado se completa con una serie de espacios que permanecen abiertos durante varios días y que coinciden con esta fecha.

La instalación inmersiva “El Camino: Iluminación en Reforma” recorre Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones. El montaje incluye túneles de luz, arreglos florales y esculturas iluminadas con representaciones de xoloitzcuintles, catrinas, papel picado y altares. Puede recorrerse a pie o en bicicleta y permanecerá disponible hasta el 8 de noviembre.

En el sur de la capital, las Calaveras Gigantes de Tláhuac se instalaron sobre el asfalto de la colonia Santa Cecilia, donde permanecerán del 24 de octubre al 7 de noviembre como parte de las decoraciones de temporada en esa alcaldía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo tramo de Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la glorieta del Ahuehuete, continúa el Festival de Flores de Cempasúchil, vigente desde el 18 de octubre. La muestra reúne a 140 floricultores y productores agroecológicos provenientes de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, quienes ofrecen sus productos para el montaje de altares particulares. Esta expo-venta se mantendrá hasta el 1 de noviembre.

El Festival Ecocultural “Plumas Migratorias” se desarrolla este sábado en el Bosque de Tlalpan y en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, con actividades relacionadas con la biodiversidad y la importancia de las aves migratorias, en horarios que varían según cada actividad programada.

En el sur de la capital, las Calaveras Gigantes de Tláhuac se instalaron sobre el asfalto de la colonia Santa Cecilia, donde permanecerán del 24 de octubre al 7 de noviembre como parte de las decoraciones de temporada en esa alcaldía.

Cine al aire libre en el Bosque de Aragón con “Del Bosque al Mictlán”

El Bosque de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, celebra el Día de Muertos con el festival “Del Bosque al Mictlán”, organizado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema). La programación se extiende del 16 de octubre al 1 de noviembre, con entrada libre.

Dentro de esta oferta destaca el ciclo de cine al aire libre, con funciones en los accesos 6 y 8 del bosque. El ingreso peatonal para las proyecciones comienza a las 18:15 horas por el acceso 1, mientras que la película arranca puntualmente a las 19:00 horas.

La función de hoy sábado 24 de octubre está dedicada a una noche de terror. El título se definió mediante votación en redes sociales del Bosque de Aragón, entre tres opciones: Las brujas, Beetlejuice y Casper. Cada película estuvo asociada a una reacción distinta en la publicación: “me gusta” para la primera, corazón para la segunda y risa para la tercera. La votación cerró el 22 de octubre al mediodía.

Las funciones de cine se repetirán, además del día de hoy, los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se recomienda llevar ropa abrigadora, ya que las proyecciones se realizan al aire libre después del anochecer.

El festival combina estas funciones nocturnas con atracciones diurnas instaladas en el andador del acceso 6, junto al lago. Ahí funcionan un mercadillo de temporada, una casona de terror y un domo de realidad virtual con la experiencia inmersiva de The Mystery Room.

Este conjunto de atracciones abre hoy sábado de 10:00 a 21:00 horas, horario extendido que coincide con las actividades nocturnas del bosque. El mercadillo ofrece artículos para altares, como flores, artesanías, papel picado, incienso y velas, además de pan de muerto, tamales, atole y antojitos tradicionales.

El festival contempla también un desfile de catrinas y catrines, con salida desde el acceso 8 en fechas específicas, y una caminata pet-friendly bautizada “Calaveritas y huellitas”. Para conocer horarios actualizados y la cartelera exacta de cine, los organizadores sugieren consultar las redes oficiales del recinto: Facebook como Bosque San Juan de Aragón, e Instagram y TikTok bajo el usuario @bosquearagoncdmx.