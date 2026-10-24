México

Muere mamá de Kimberly La Más Preciosa: “Mi vida ya no será la misma”

La influencer recibió muestras de cariño por parte de Wendy Guevara tras el difícil momento

kimberly la mas preciosa
(Instagram)
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Kimberly La Más Preciosa informa la muerte de su mamá este sábado 24 de octubre mediante una publicación en Instagram, donde expresa que su vida “ya no será la misma” y que conserva un “gran hueco” en el corazón tras la pérdida.

La influencer compartió el mensaje en su cuenta @kimberly_lamaspreciosa hace una hora. En el texto, agradece a su madre por haber estado a su lado y señala que no se despide de ella porque espera reencontrarse algún día.

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“Madre hoy te fuiste de este mundo pero nunca de mi corazón. Te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí. De verdad mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón”, escribió Kimberly.

La creadora de contenido añadió que desea que su madre descanse en paz. “No te despido porque algún día estaremos juntas de nuevo. Te amo, mamá. Dios te tenga en su santa gloria. Mamá, cuídanos desde donde estés”, publicó junto a emojis de un corazón roto y un rostro llorando.

Kimberly Irene
(@lacomadritaof_)

Kimberly La Más Preciosa anuncia la muerte de su mamá en Instagram

El mensaje de Kimberly La Más Preciosa reúne miles de reacciones en los primeros minutos posteriores a su publicación. La influencer no comparte más detalles sobre las causas de muerte, ni sobre los servicios funerarios que tendría su familia.

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La publicación expone el vínculo que la creadora de contenido mantenía con su madre. Kimberly se dirige a ella como una figura que la acompañó durante distintas etapas de su vida y cuya ausencia deja un vacío en su entorno personal.

Hasta el momento, Kimberly no publica historias adicionales ni videos para ampliar la información. Tampoco informa si se retirará temporalmente de sus actividades en redes sociales o de los compromisos profesionales que mantiene en el espectáculo.

La noticia ocurre mientras la figura digital conserva una comunidad activa en Instagram, TikTok y otras plataformas, donde suele compartir aspectos de su vida cotidiana, presentaciones y encuentros con otras personalidades del medio.

Kimberly Irene
La creadora de contenido aseguró que todo quedó claro con su ex mánager. (Facebook Kimberly)

Wendy Guevara le da el pésame

Los comentarios en la publicación se llenan de mensajes de condolencias y abrazos para Kimberly.

Entre ellos aparece el de Wendy Guevara, con quien la creadora de contenido estuvo distanciada un tiempo, que dice: “Te amo amiga. Dios contigo. Estoy contigo”.

Aracely Arámbula le escribió: “Infinita fuerza mi Kim. Luz para tu mamita, que descanse en el paraíso llena de luz. Ánimo y mucha fe para tu corazón siempre”. El mensaje acumula cientos de reacciones dentro de la publicación.

“Mi más sentido pésame, mi querida Kim. Te mando un fuerte abrazo, y otro a tu mami hasta el cielo”, colocó Latin Lover.

Las expresiones de apoyo se concentran en el dolor de Kimberly y en el acompañamiento a su familia. Sus seguidores también le piden fuerza para afrontar el duelo y le envían mensajes para su madre.

Wendy Guevara responde a los rumores y aclara el supuesto veto de Televisa (@soywendyguevaraoficial)
Wendy Guevara responde a los rumores y aclara el supuesto veto de Televisa (@soywendyguevaraoficial)

La influencer ha convertido sus redes sociales en el principal espacio para comunicarse con sus seguidores. Desde ahí comparte momentos de su vida privada, anuncios profesionales y episodios que generan conversación entre su comunidad.

Este sábado 24 de octubre, su perfil se transforma en un espacio de despedida para su mamá. La publicación mantiene habilitados los comentarios, donde continúan los mensajes de cariño y solidaridad.

¿Wendy y Kimberly estaban distanciadas?

En julio de 2026, Wendy Guevara atribuyó el distanciamiento con Kimberly a diferencias laborales y personas externas

La amistad entre Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa se enfrió por cambios en sus agendas de trabajo y por la intervención de personas cercanas a Kimberly, según explicó la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Wendy sostuvo que no existía odio ni un conflicto directo con Kimberly, a quien considera como una hermana por los años que han compartido desde su infancia. La influencer señaló que ambas no han hablado a profundidad sobre su alejamiento, aunque no descarta hacerlo más adelante.

“Yo no la odio, no tengo nada en contra de ella. Al contrario, siempre le voy a tener un cariño especial porque también desde niños somos como hermanas”, expresó Wendy sobre su antigua compañera de Las Perdidas.

De acuerdo con la influencer, el entorno de Kimberly ha complicado un posible acercamiento. Wendy afirmó que hay personas que interfieren en su relación “para ganar foto”, aunque evitó mencionar nombres.

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